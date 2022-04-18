Російські окупанти в Маріуполі обіцяють місцевим виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях, - Центр протидії дезінформації

Окупанти в блокадному Маріуполі схиляють місцевих жителів до співпраці та обіцяють "виплати" за зруйноване житло.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники схиляють місцеве населення до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях", - йдеться в повідомленні.



Так, пропагандистські медіа повідомляють про те, що люди нібито можуть подати заявку про відшкодування свого зруйнованого житла для подальшої компенсації. Також вони розповідають про "величезні черги" на подачу заявки.

"Щоправда на світлинах - не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропагандистська машина рф виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться". У такий спосіб ворог намагається провести рублеву окупацію тимчасово загарбаних територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО", - пояснили в ЦПД.

Громадян України закликають не співпрацювати з російськими окупантами, адже компенсацію виплачують лише тим, хто отримає фейкові "документи" від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України.



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