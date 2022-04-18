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Маріуполь (3207) Центр протидії дезінформації (144)

Російські окупанти в Маріуполі обіцяють місцевим виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях, - Центр протидії дезінформації

маріуполь

Окупанти в блокадному Маріуполі схиляють місцевих жителів до співпраці та обіцяють "виплати" за зруйноване житло.

Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники схиляють місцеве населення до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях", - йдеться в повідомленні.

Так, пропагандистські медіа повідомляють про те, що люди нібито можуть подати заявку про відшкодування свого зруйнованого житла для подальшої компенсації. Також вони розповідають про "величезні черги" на подачу заявки.

"Щоправда на світлинах - не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропагандистська машина рф виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться". У такий спосіб ворог намагається провести рублеву окупацію тимчасово загарбаних територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО", - пояснили в ЦПД.

Громадян України закликають не співпрацювати з російськими окупантами, адже компенсацію виплачують лише тим, хто отримає фейкові "документи" від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук - військово-політичному керівництву РФ: Вимагаємо гумкоридору для евакуації цивільних з Маріуполя та "Азовсталі"

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Топ коментарі
+12
Фублі свої хай собі в дупу запхають, аслабанітелі
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18.04.2022 18:23
+8
С*ки цинічні
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18.04.2022 18:25
+7
мешканці будуть дуже раді
особливо ті, що ховали рідних та близьких у власних дворах
більше них цим рублям радітимуть тільки ті, чиїх близьких утилязували у пересувних крематоріях.

у мене навіть немає слів, як це назвати.
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18.04.2022 18:25
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Фублі свої хай собі в дупу запхають, аслабанітелі
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18.04.2022 18:23 Відповісти
гривны давай да
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18.04.2022 18:30 Відповісти
тобто вже ..цілком впевнені про захват..а за ХНР?
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18.04.2022 18:24 Відповісти
вони досі певні що скоро візьмуть Київ
тільки там шось пішло не так
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18.04.2022 18:27 Відповісти
Пытаются купить лояльность. Манкуртам тридцать сребреников, украинцам концлагеря и смерть. Идет обработка людей на оккупированной части Мариуполя.
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18.04.2022 18:28 Відповісти
Украина показала миру мыльную российскую бульбашку, ткнув в нее «Нептуном» и вызвав тихий бздык: нет на россии ничего, чего бы следовало бояться, ну, да, много их, как саранчи, голодной, тупой саранчи, но коррупция и такой же тупой генералитет, помогут эту саранчу перемолоть на удобрения.
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18.04.2022 18:24 Відповісти
С*ки цинічні
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18.04.2022 18:25 Відповісти
мешканці будуть дуже раді
особливо ті, що ховали рідних та близьких у власних дворах
більше них цим рублям радітимуть тільки ті, чиїх близьких утилязували у пересувних крематоріях.

у мене навіть немає слів, як це назвати.
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18.04.2022 18:25 Відповісти
Нету у них столько рублей.
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18.04.2022 18:27 Відповісти
А ти подивися на мордорських ресурсах, як ці мешканці проклинають нацистів та бендеревців і відосів десятки. Розповідають, що саме Азов обстрілює та руйнує місто.Ви тільки вдумайтеся - наскільки требе бути клінічним ватаном, шоб вірити, що в полка спецназу Азов є кораблі, авіація, РСЗВ. Тому будуть бігти за рублями і дякувати "асвабадітєлям".
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18.04.2022 19:27 Відповісти
И где же это я читал такое про компенсацию за жилье? Интересно кто первым придумал?
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18.04.2022 18:26 Відповісти
будуть і ті яки приймуть... тупа довбасня навіть коли почалася війна зараз , і вони вже все бачать, вони дорікають шо і Расія плохая, і Украіна, ми тут хорошо 8 лет жили, нам пофіг какая страна..
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18.04.2022 18:27 Відповісти
Будете платити репарації і не руплях, а в долярах і не тільки за житло, а за вбитих і за все що накоїли в Україні.
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18.04.2022 18:28 Відповісти
От репараций никуда не денутся. Еще внуки выплачивать будут.
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18.04.2022 18:29 Відповісти
Кацапскими рублями теперь можно только подтираться.
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18.04.2022 18:29 Відповісти
Google Maps «раздел» Россию
19:23

Сервис Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России, подобное наблюдается лишь в отношении российских объектов, в то время как в других странах увидеть подобное все еще невозможно, пишет Daily Storm.

Снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры РФ. В их числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу.
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18.04.2022 18:30 Відповісти
нае*уть як завжди- скажуть получати в ростові.. гниди-що ще сказати
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18.04.2022 18:31 Відповісти
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18.04.2022 18:39 Відповісти
********, сами разрушили и суют свои срубли...
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18.04.2022 18:41 Відповісти
Лучше канцелярской бумагой - больше сумма в деньгах получится…
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18.04.2022 18:50 Відповісти
Це вже втрачені території разом з хєрсоном...
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18.04.2022 18:50 Відповісти
ніт
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18.04.2022 19:00 Відповісти
усім кого вбили пообіцяли виплатити?
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18.04.2022 19:00 Відповісти
сначала разхерячили все в пыль...а потом какие-то фантики обещают... маладцы !!!
а молодильных яблочек ? не??? твари...
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18.04.2022 19:00 Відповісти
Это на рабсее вам на своих детей, та и всех близких накакать, главное фантиков дайте. А вот попробуйте возместить чем угодно девочку 4-х лет умершую от обезвоживания. И Таких девочек, мальчиков, пенсионеров, да и просто людей десятки тысяч
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18.04.2022 19:10 Відповісти
Похоже на очередь в крематорий.
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18.04.2022 19:22 Відповісти
макаронами мылом и венками.. там надло миллиарды доллларов на город
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18.04.2022 19:27 Відповісти
если не будет в этом году деакупации забудьте про все олени арестович ким и зельман..((селфи мильонеры...
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18.04.2022 19:29 Відповісти
население местное поэтому не хочет эвакуироваться, что ждет выплат?
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18.04.2022 19:55 Відповісти
Ещё бы "бусы" пообещали...
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18.04.2022 20:31 Відповісти
Треба бути геть тупими, щоб вірити у якісь виплати. Ці голодранці зарплатню не отримують, на мародерство освячені, і їхнього річного бюджету не аистачить на одне місто. Звіздуни ***********.
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18.04.2022 21:30 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/kynuv-hranatu-u-svoikh-iak-okupant-vypadkovo-dopomih-ukraintsiam-v-mariupoli-video-418226.html?fbclid=IwAR28LTyakx8UP8DcTL3-8etH8QhiYsa8SDLbx11l9w4QqB6c2Y5dl2-xCPE https://patrioty.org.ua/.../kynuv-hranatu-u-svoikh-iak...



PATRIOTY.ORG.UA

Кинув гранату у "своїх": Як окупант випадково допоміг українцям в Маріуполі (відео)
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18.04.2022 22:56 Відповісти
 
 