Росія визнала ліквідацію українською армією командира великого десантного корабля "Цезар Куніков"
В окупованому Севастополі поховали командира десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Олександра Чирву.
Про це у Telegram повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.
"Олександр Григорович народився у Севастополі. Закінчив філію ВУНЦ ВМФ Військово-морської академії Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. О.С. Попова. У 2015 та 2016 роках брав участь у проведенні спеціальної операції на території Сирійської Арабської Республіки", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Чирва помер від ран, які дістав у бою на материковій частині України. Інших подробиць він не навів. Ймовірно, це сталося в ході ракетного удару по російському десантному кораблю "Саратов".
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Куди ж будуть потім переховувати? Гдє ігі ібєня?
Так йому й треба.