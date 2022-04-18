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Росія визнала ліквідацію українською армією командира великого десантного корабля "Цезар Куніков"

В окупованому Севастополі поховали командира десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Олександра Чирву.

Про це у Telegram повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Григорович народився у Севастополі. Закінчив філію ВУНЦ ВМФ Військово-морської академії Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. О.С. Попова. У 2015 та 2016 роках брав участь у проведенні спеціальної операції на території Сирійської Арабської Республіки", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Чирва помер від ран, які дістав у бою на материковій частині України. Інших подробиць він не навів. Ймовірно, це сталося в ході ракетного удару по російському десантному кораблю "Саратов".

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Росія визнала ліквідацію українською армією командира великого десантного корабля Цезар Куніков 01

Автор: 

Чорноморський флот рф (624) втрати (4399)


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Топ коментарі
+126
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18.04.2022 18:38
+113
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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18.04.2022 18:31
+84
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18.04.2022 18:34
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прекрасно
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18.04.2022 19:35 Відповісти
Не играй чирву - останешься без одной.
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18.04.2022 19:40 Відповісти
Чирва козир бубна грає Без козирок три туза... ©
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18.04.2022 19:54 Відповісти
Земля бетоном!
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18.04.2022 19:54 Відповісти
Примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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18.04.2022 20:33 Відповісти
Хриць!
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18.04.2022 20:47 Відповісти
Цезарь Куников - похоже на сценический псевданим порно-звезды.
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18.04.2022 20:49 Відповісти
Минулого разу, коли згадували це корито, теж звернув на це увагу "Цезарь Куников" - чомусь уявляється якесь порно на давньоримську тематику... цезарь Калігула, оргії, гетери, ...ну ви зрозуміли
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18.04.2022 21:51 Відповісти
Был ликвидирован Александр Григорьевич. Жаль что не совсем тот.....
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18.04.2022 20:50 Відповісти
То це падло так довго (з 26-го березня) здихало?
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18.04.2022 21:04 Відповісти
Єнот порвав його:

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18.04.2022 21:28 Відповісти
ХахЛО..

Куди ж будуть потім переховувати? Гдє ігі ібєня?
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18.04.2022 21:47 Відповісти
Як сказав хтось із великих: « Він ворог був. Мені його не шкода.»
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18.04.2022 21:51 Відповісти
чиряк гнойный пошел на дно
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18.04.2022 22:04 Відповісти
Отам, товаришу начальник Чирва, а отам - Червень. Тільки дивіться ж не переплутайте...
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18.04.2022 22:41 Відповісти
Смерть манкуртам! Волів би щоб усіляких виродків на енко, чук, юк, як, єнко, ець та козацьких прізвищ на основі призвиськ (як от цей Чирва) у полон не брали ПРИНЦИПОВО!
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19.04.2022 01:45 Відповісти
Чудово !
Так йому й треба.
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19.04.2022 05:56 Відповісти
земля бетоном сраному манкурту
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19.04.2022 10:23 Відповісти
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