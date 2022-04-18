Росія визнала ліквідацію українською армією командира великого десантного корабля "Цезар Куніков"

В окупованому Севастополі поховали командира десантного корабля "Цезар Куніков" 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Олександра Чирву.

Про це у Telegram повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Григорович народився у Севастополі. Закінчив філію ВУНЦ ВМФ Військово-морської академії Військово-морського інституту радіоелектроніки ім. О.С. Попова. У 2015 та 2016 роках брав участь у проведенні спеціальної операції на території Сирійської Арабської Республіки", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Чирва помер від ран, які дістав у бою на материковій частині України. Інших подробиць він не навів. Ймовірно, це сталося в ході ракетного удару по російському десантному кораблю "Саратов".

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