Батьки строковиків із знищеного російського крейсера "Москва" заявляють про зникнення своїх синів-окупантів

Батьки матросів строкової служби з російського крейсера "Москва" повідомляють про зникнення своїх синів-окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Громадянин Росії Дмитро Шкребець, син якого Єгор служив на крейсері "Москва" і вважається зниклим безвісти, повідомив, що з ним звʼязалися три родини, які опинилися в такій же ситуації. За його словами, це родини з Ялти, Алупки та Санкт-Петербурга, "у яких діти теж зникли безвісти, теж строковики".

"Сьогодні разом написали заяви у місцевому військкоматі, завтра вони будуть у військовому комісаріаті Сімферополя. Нам потрібні письмові відповіді на наші запитання про місце перебування наших дітей, а не смс із картинками та побажаннями молитися", – ідеться в повідомленні Шкребця 18 квітня.

Шкребець-старший написав про ймовірну загибель свого сина 17 квітня. За його словами, офіцери заявили йому, що Єгора Шкребця немає у списках загиблих та поранених і що він вважається зниклим безвісти. Того ж дня мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова заявила, що її син Марк Тарасов пропав безвісти на "Москві".

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18 квітня про зникнення свого сина Микити Сиромясова, який проходил строкову службу на крейсері "Москва", розповіла мешканка Свердловської області Ганна Сиромясова. "Обʼїхали два шпиталі, у списках немає, влада мовчить! Не хочуть нічого казати. Ми дзвонили до частини, докладної інформації не дають", – заявила вона журналістам.