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Батьки строковиків із знищеного російського крейсера "Москва" заявляють про зникнення своїх синів-окупантів

окупанти

Батьки матросів строкової служби з російського крейсера "Москва" повідомляють про зникнення своїх синів-окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Громадянин Росії Дмитро Шкребець, син якого Єгор служив на крейсері "Москва" і вважається зниклим безвісти, повідомив, що з ним звʼязалися три родини, які опинилися в такій же ситуації. За його словами, це родини з Ялти, Алупки та Санкт-Петербурга, "у яких діти теж зникли безвісти, теж строковики".

"Сьогодні разом написали заяви у місцевому військкоматі, завтра вони будуть у військовому комісаріаті Сімферополя. Нам потрібні письмові відповіді на наші запитання про місце перебування наших дітей, а не смс із картинками та побажаннями молитися", – ідеться в повідомленні Шкребця 18 квітня.

Шкребець-старший написав про ймовірну загибель свого сина 17 квітня. За його словами, офіцери заявили йому, що Єгора Шкребця немає у списках загиблих та поранених і що він вважається зниклим безвісти. Того ж дня мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова заявила, що її син Марк Тарасов пропав безвісти на "Москві".

Також читайте: Дуже багато поранених. Переважно з відірваними кінцівками, - мати матроса з "Москви" про втрати екіпажу

18 квітня про зникнення свого сина Микити Сиромясова, який проходил строкову службу на крейсері "Москва", розповіла мешканка Свердловської області Ганна Сиромясова. "Обʼїхали два шпиталі, у списках немає, влада мовчить! Не хочуть нічого казати. Ми дзвонили до частини, докладної інформації не дають", – заявила вона журналістам.

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Топ коментарі
+80
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18.04.2022 18:45
+72
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18.04.2022 18:46
+65
*а што же такоє проізошло, нєпонятно... пропалі... срєді бєла дня*
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18.04.2022 18:43
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Вроде как через три дня должны всплывать. Так что ждите и чаек отгоняйте
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18.04.2022 19:09 Відповісти
Ані просто заблуділісь на ученіях
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18.04.2022 19:09 Відповісти
Всем батькам отправить рыбу завернутую в тельняшку! Они поймут что их сыновья спят с рыбами!
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18.04.2022 19:09 Відповісти
Заёрзали, га.доны.. Веселились, пока думали, что всё в одни ворота будет. А тут oблом.ua
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18.04.2022 19:10 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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18.04.2022 19:10 Відповісти
Батьки строковиків із знищеного російського крейсера "Москва" заявляють про зникнення своїх синів-окупантів
Відповідь: Вони дезертирували до чорноморських крабів.
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18.04.2022 19:11 Відповісти
Здох Єфім......
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18.04.2022 19:12 Відповісти
У этой жирной селедки глаза моего сына )))
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18.04.2022 19:15 Відповісти
Скажи ей пусть отдаст глаза
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18.04.2022 19:41 Відповісти
Матерям і отцам всіх "защітніков отєчєства"-- шукайте своїх, ще живих, дітей, всіма правдами й неправдами забирайте їх з усіх місць служби в рашистській армії, і тоді шанс на виживання в них суттєво зросте.
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18.04.2022 19:15 Відповісти
Неплохо бы списки этих погибших на мацкве оккупантов напечатать - картина будет впечатляющая
и представить эти списки странам НАТО , которые не хотели Украину в НАТО брать
СЛАВА ЗСУ!!!
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18.04.2022 19:18 Відповісти
Русня, может кто из вас узнает своего ублюдка?
Выкинуло эту вашу падаль на берег сегодня.
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18.04.2022 19:18 Відповісти
Щось випало з банки шпротів по одеськи.
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18.04.2022 19:39 Відповісти
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18.04.2022 19:18 Відповісти
Да уж, бабы ещё поражают. И поразят они россию в самое сердце, которое, за неимением души, стремительно устремится в пятки.
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18.04.2022 19:53 Відповісти
Моя интуиция подсказывает,что они здохли. А до туупорылых родителей этих мразей почему то не доходит.дебилы,*****
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18.04.2022 19:20 Відповісти
Тупорылые родители просто денег хотят. А для этого бумажку нужна.
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18.04.2022 19:41 Відповісти
Одни от биоголубей сдыхали. Куски других собаки пооткусывали. На этих бешеные бычки с крабами напали. Биолаборатория а не Украина
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18.04.2022 19:20 Відповісти
Звоніть кобздону на гарячу лінію
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18.04.2022 19:21 Відповісти
Там зара свєжій жирік ініціативу взяв в свої руки
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18.04.2022 19:26 Відповісти
"Дети" в погонах пропали без вести в открытом море.
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18.04.2022 19:23 Відповісти
ага. Цілий корабель "розіп`ятих мальчіков в трусіках"
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18.04.2022 19:49 Відповісти
счас этіх лохов в єкстрімісти запішут і ****** срок за дискридитацию армии рф
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18.04.2022 19:24 Відповісти
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18.04.2022 19:24 Відповісти
Команда "мацкви" пішла у масову самоволочку на дно морське за волею Нептуна.
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18.04.2022 19:26 Відповісти
По-моему, "смс із картинками та побажаннями молитися" - это адекватное отношение к русским свиноматкам.
В конце концов, ещё нарожаете.
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18.04.2022 19:27 Відповісти
Вам, "батькам" свинособака всеодно не заплатять ні копійки!, рожайте слідуючого нікому не потрібного ваньку
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18.04.2022 19:29 Відповісти
патєрь нєт,
нікакой вайни нєт
толька заблуділісь на учєніях
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18.04.2022 19:30 Відповісти
Можно попробывать поймать сыновей-срочников на удочку... На что клюют свинособаки, на червя или мотыля?
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18.04.2022 19:31 Відповісти
На стиральные машины.
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18.04.2022 19:36 Відповісти
На унітази краще.Це їх скрєпа.
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18.04.2022 20:29 Відповісти
На опариша
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18.04.2022 20:50 Відповісти
Ваші сини- вбивці.
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18.04.2022 19:33 Відповісти
щоб ви знали - на війні вбивають
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18.04.2022 19:33 Відповісти
От халепа, - пятсот морячків і ніхто плавати не вміє. )
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18.04.2022 19:34 Відповісти
У крабіків хай запитає
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18.04.2022 19:36 Відповісти
Пацан к успеху плыл...
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18.04.2022 19:38 Відповісти
Украине не дали выбора, ***** заставил дать приказ на залп Нептунами по маскве - Украина не виновата!
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18.04.2022 19:39 Відповісти
Пів мільйона марок Укрпошти з ," русскім кораблем" були роз куплені за два дні
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18.04.2022 19:40 Відповісти
Не обманюйтесь! Ці батьки ублюдки - ублюдків дітей заскиглили про "расійскіх мальчікав" лише з одної причини - "без вєсті".
Вони знали, що їх діти на крейсері обстрілюють людей. Їх це влаштовувало.
Їх влаштує визнання загибелі дітей і погашення кредитів, та матеріальні виплати.
Їх не влаштовує "без вєсті" тому, що в матеріальному плані їх послали туди, куди пішов корабель.
Плювати їм на дітей, їм треба гроші.
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18.04.2022 19:48 Відповісти
Ну шо сказати згорьваним свиноматкам. Ваших ********* за кілька тижнів одеські бички у прибережний мул висруть... ібо *****.
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18.04.2022 19:51 Відповісти
Скільки загинуло разом з "москвою" встановити проблематично. Відомо що турки підібрали 58 осіб, а в госпіталі Севастополя потрапило лише 14. Екіпаж мав бути за одними даними 510 осіб. За іншими 768. Але ж там ще був штаб чорноморського флоту, а скільки це осіб нам взагалі невідомо - їх кількість невідома. Те що після вибуху боєкомплекту там взагалі хтось вижив можна вважати дивом. можна припустити що особові втрати від 500 до 800 осіб. З часом все стане відомо. Кацапи завжди приховують і суттєво "зменшують" свої втрати.
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18.04.2022 19:52 Відповісти
Обратил внимание, родители погибших ничего не заявляют, а вот пропавших без вести полно. Это из-за того что единоразовое пособие выплачивают только за погибших?
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18.04.2022 19:58 Відповісти
7млн тысячам "героев" платить не будут
первой 500сотке для показухи может заплатили
(и то не факт)
потом все
служил не служил
это не война, закурил и взорвался

теперь будут многие безвести пропавшие
незря же мобильыне крематории да и не только они как способ избавиться от тел
(можно просто не забирать тела)
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18.04.2022 20:11 Відповісти
На концерті Кобзона пацани
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18.04.2022 20:13 Відповісти
Та не переживайте так родители морячков, просто это не кровавая зверская война маньяка ***********, а произошла демиллитаризация ваших деток.
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18.04.2022 19:59 Відповісти
Синов ані іщут... Чево нє смєйотєсь ? Нє понялі ? Ета підараша !!!! Ха-ха-ха !!!!
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18.04.2022 20:47 Відповісти
Родители только нескольких солдат ищут своих сыновей , а остальным , получается, пофигу.Что, даже и денег не надо в виде компенсации или страховки, или как там, не знаю?
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18.04.2022 21:23 Відповісти
Отправились на корм рыбам.

Нех¥й шастать ,по чужим морям!
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18.04.2022 22:59 Відповісти
Жириновский за собой ,потянул..
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18.04.2022 23:08 Відповісти
"Нептун" не лише найінтелектуальніша, але й найгуманніша ракета! Нікого не вбиває, лише робить пропалими без вісті.
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18.04.2022 23:32 Відповісти
нарожают ещё!
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19.04.2022 00:45 Відповісти
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