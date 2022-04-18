Оперативна інформація станом на 18:00 18 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ
Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Тривають ракетно-бомбові удари окупантів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.
Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.
З метою посилення наступальних можливостей загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. Планується їх виикористання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року.
Не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах російської федерації, зокрема завдання ударів по цивільних об’єктах.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності військ противника не відзначено.
На Слобожанському напрямку угруповання ворога, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.
На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. Очікується продовженн спроб наступу на напрямках Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.
У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Белгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.
На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.
Противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.
Для нарощування зусиль противник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійські підрозділів.
Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.
На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів та обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроби встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не має.
Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки.
Окупанти і далі цинічно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів із окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу можливих "зелених коридорів".
На зайнятих територіях противник викрадає та вивозить до російської федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.
Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та, на окремих напрямках, звільняти від загарбників Українські землі.
Будь ласка, зачекайте...
а реально новин немає і не буде...хороших
там зараз сама жара
і якщо ми втримаємося то буде чудо Господнє
Від портів до Маріуполя
1. Порти.
Європа закрила порти для російських суден. З 17 квітня усі судна під російським прапором не мають права заходити у порти Європейського Союзу. Зокрема, можна назвати такі країни як Румунія, Італія, Болгарія, Бельгія, Естонія та інші.
Мова йде про усі морські та річкові порти ЄС. Як повідомляє «Економічна правда», наразі діє 2873 торгівельних корабля, з російським прапором. Усі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року. Таким чином, бачимо, що росія стає все більш ізольованою від світу. Рано чи пізно почне рости не тільки невдоволенння росіян, але й трансформуватися у претензії не так до Заходу, як до путінського режиму. Врешті решт, Кремль буде змушений відповідати на незручні питання та пояснювати війну не тільки категоріями пропаганди, але й економіки.
З іншого боку маємо нагальну проблему з українськими портами.
The New York Times пише про те, що якщо росія не розблокує украінські порти, світу буде загороджувати голод. Виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі називає такі українські порти як Одеса, Чорноморськ, Миколаїв та Південний. В даному контексті не можна виключати сценарію за якого росія вимагатиме зняття санкцій щодо своїх суден в ЄС в обмін на розблокування українських портів.
З іншого боку, чи не сам Захід спеціально заблокував для росіі європейські порти, аби мати предмет торгу?
Чому це може спрацювати?
Хоча б з тієї причини, що ООН з перших днів війни наголошує на питанні голоду. Так, війна в Україні тією чи іншою мірою погіршила становище 1,7 мільярда людей, третина з яких і раніше перебували за межею бідності. Про це заявив Генеральний секретар ООН. За словами Гутерріша, конфлікт викликав збої у глобальній продовольчій, енергетичній та фінансовій системах, що неминуче призведе до зростання злиднів та голоду у низці регіонів планети.
2. Україна та ЄС.
Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомив, що Україна заповнила опитувальник, необхідний для вступу в Європейський Союз.
Наша держава очікує надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської ради у червні.
Те, що ми станемо членом ЄС - вже майже доконаний факт. Але є одне але. Ми бачимо, що синхронно з Україною до ЄС «тягнуть» Грузію та Молдову. Саме тягнуть, тому що активізація євроінтеграції цих краін співпала з початком війни в Україні та новинами про вступ нашої держави до ЄС.
Чи справедливо це?
Вважаю, що ні, зважаючи на відверто проросійську позицію влади Грузії та Молдови. Україна сьогодні кров'ю виборола право бути частиною ЄС. Тому до чого тут Грузія та Молдова, мають відповісти європейські політики. Скоріш за все відповідь полягає у тому, що ціною протистояння України окупанту, Захід хоче вирішити проблему інтеграції тих держав, які за інших обставин ніколи не зможуть стати повноцінними членами ЄС. До речі, вчора стало відомо, що Молдова відмовилась продавати власні винищувачі Україні. Тому, поки Україна бореться за право жити, Європа намагається вирішити свої питання тиску на росію.
3. Банкрутство росіі.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає банкрутство Росії лише питанням часу, а також закликає надати Україні якнайшвидше зброю, щоб вона могла завершити цю війну.
В свою чергу, «говорящая голова» путіна дмітрій мєдвєдєв відповів фон дер Ляєн погрозами. Написав про «моральний та матеріальний дефолт» в ЄС, пригрозив бунтами європейців та напливом біженців, «який спровокує хвилю насильницької злочинності глибше за албанську». Характерно, що мєдвєдєв не заперечив банкрутство росіі. Звісно, у ньому звинуватять Україну та колективний Захід, а не тих, хто щодня посилає тисячі російських окупантів чинити злочини в Україні і бути вбитими за такі злочини.
4. Наступ росіі.
Про широкомасштабний наступ окупантів на Донбасі та Півдні України говорять вже декілька тижнів поспіль. Проте, поки що його нема. Чи буде він, взагалі, скоріш за все, що буде і може розпочатися в найближчі дні.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, окупанти не можуть розпочати агресивного наступу на Донбасі, бо їх стримують ЗСУ.
На Харківщині наші захисники відтісняють ворога, звільнено два населені пункти. В той же час окупант здійснює постійні обстріли Харкова, так як підійти до міста не можуть. Російські ракети поцілили 18 житлових будинків у Харкові.
На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 12 атак росіян. За інформацією Генштабу ЗСУ агресор безуспішно намагався закріпитись на Луганщині. Але Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися, доки не пізно.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на Сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде. Також серед російського генералітету на сьогодні не існує єдності щодо наступу. У Миколаївській області 35-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбила черговий підрозділ російських окупантів.
5. Вимоги окупанта.
Росія продовжує жити у власній злочинній та викривленій логіці.
Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Україна повинна відмовитися від Криму й курсу на вступ до НАТО та здійснити «відведення військ» від ОРДЛО.
Загалом, за час війни вимогам та цілі росіі вже змінювались декілька разів. Це спричинено виключно тим, що окупанти не можуть досягти бодай щонайменшої стратегічної перемоги хоча б на якомусь з фронтів. На фронті у росіі все погано, а тому й надалі можна прогнозувати відозмінення цілей та задач окупанта.
6. Макрон.
Володимир Зеленський запросив президента Франції Емануеля Макрона до України. «Хочу, щоб він зрозумів, що це геноцид», - сказав президент України.
Проте, наразі Макрон навряд чи приїде до України перед другим туром виборів. Його виборча кампанія характеризується особливою обережністю, а тому геноцид в Україні не так важить для нього, як голоси простих французів.
7. Проблеми ВПК росіі.
Зафіксовано дві новини, які найкраще характеризують тенденції щодо стану справ ВПК росіі.
Перша - Індія вирішила не закуповувати 48 вертольотів Мі-17 V5 в росіі, щоб підтримати ініціативу індійського уряду «зроби в Індії».
Друга - в росіі практично повністю призупинена робота «Ульяновського механічного заводу», де вироблялися радіолокаційні системи та засоби протиповітряної оборони для сухопутних військ. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси «Бук»,«Куб» та «Тунгуска». Таким чином, можна констатувати факт початку системних проблем у ВПК росіі. Далі ситуація для окупанта буде тільки погіршуватись.
8. Переговори та Маріуполь.
Президент України заявив, що знищення захисників Маріуполя може поставити крапку в перемовинах з росією.
В свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі може стати червоною лінією в переговорах з Росією. Водночас поки зустрічі з представниками держави-агресорки взагалі не відбуваються.
В свою чергу у Маріуполі ситуація залишається тяжкою.
Ми розуміємо, що Маріуполь потрібен путіну як символічна перемога та стратегічний пункт, який дозволяє закріпити контроль над Азовським морем. Проте, вже майже два місяці ми бачимо, що росія може оточити, розбомбити, проте не взяти і не покорити. Саме в цьому і полягає перевага українських захисників - ми не здаємо свої землі окупанту навіть під загрозою смерті.
А такий народ неможливо перемогти!
Війн продовжується. Але є перші проблиски світла.
Так, вперше за час війни з Польщі в Україну в'їхало більше людей, аніж виїхало. Українці повертаються додому і саме це вселяє надію, що ніхто й ніколи не переможе і не завоює нашу державу.
Слава Україні!