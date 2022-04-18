Фіксуються ознаки початку наступу окупантів на сході, тривають бої за Маріуполь, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти активізували наступальні дії на сході України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", - йдеться в повідомленні.

З метою посилення наступальних можливостей окупанти продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Також війська РФ активізували наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

"Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту", - додали в Генштабі.

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