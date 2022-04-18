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Генштаб ЗС (6080) Маріуполь (3207) Донбас (22348)

Фіксуються ознаки початку наступу окупантів на сході, тривають бої за Маріуполь, - Генштаб ЗСУ

маріуполь

Російські окупанти активізували наступальні дії на сході України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", - йдеться в повідомленні.

З метою посилення наступальних можливостей окупанти продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Також війська РФ активізували наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

"Тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту", - додали в Генштабі.

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Интересно, нервничает ли Дворников ведь до девятого мая осталось мало времени.
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18.04.2022 19:14 Відповісти
Вірю в наших захисників. Нехай вони нищать окупантів, тим самим "забиваючи цвяхи у труну роzzії".
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18.04.2022 19:15 Відповісти
https://t.me/minval_az/32575 🔥 «Азов» не сдается: защитники Мариуполя проводят контратаки и уничтожают противника.
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18.04.2022 19:26 Відповісти
Господи благаю тебе, поможи силою своєю нашим Захисникам знищити цю навалу. Покарай своїм вогнем небесним ворогів, які ступили на нашу Землю Українську!
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18.04.2022 19:39 Відповісти
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18.04.2022 19:46 Відповісти
Ех, якби можна було б, встановити озброення на тих 50 гелікоптерів, які ми під час війни купили для МНС! От цікаво, хто Авакову порадив їх придбати: Ківа або Геращенко?
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18.04.2022 20:03 Відповісти
Эвакуируйте Харьков, пока не поздно! а то будет хуже Мариуполя!
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18.04.2022 20:05 Відповісти
так вроде кто хотел уже уехали? или нет ..
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19.04.2022 03:22 Відповісти
 
 