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Новини Агресія Росії проти України Війна
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армія рф (16209) Ізюм (307) ЗСУ (7201) Залужний (698)

Російські окупанти намагаються прорвати нашу оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив із зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його фейсбуці.

У зверненні зазначається: "Добігає кінця другий місяць спротиву України повномасштабному вторгненню Російської Федерації. Сили оборони дали гідну відсіч агресору на північному та північно-східному напрямках. Повністю звільнено території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас закликаю жителів цих регіонів бути обережними, оскільки підступний ворог залишив чимало мін, пасток та розтяжок, які створюють потенційну небезпеку для життя мирних мешканців, особливо дітей. Прохання бути пильними та повідомляти військове командування і ДСНС про підозрілі предмети.

Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів. Прошу співгромадян дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги та з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану. Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіксуються ознаки початку наступу окупантів на сході, тривають бої за Маріуполь, - Генштаб ЗСУ

Ситуація на південному напрямку контрольована. Суттєво зменшена загроза з моря завдяки потопленню флагманського корабля Чорноморського флоту РФ. Проте небезпека висадження морських та повітряних десантів залишається. У звʼязку з цим продовжуються заходи щодо зміцнення протидесантної оборони, у тому числі за рахунок матеріально-технічної допомоги країн-партнерів. Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсону. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя. Триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних Сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки оборонцям міста. Зокрема, знищення десантного корабля "Саратов" у порту Бердянська зменшило ризик висадки десанту та вогневого ураження з моря.

Упродовж останніх тижнів противник здійснив перегрупування сил і засобів на сході та намагається прорвати оборону на декількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському. Військовим командуванням забезпечується посилення оборони, насамперед протитанковими та протиповітряними засобами. Російський "визволитель" гостро погіршив гуманітарну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Попри переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів та бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогу значних втрат.  Зберігаємо бойовий дух та віру в Перемогу! Слава Україні!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли фосфорними бомбами Гуляйполе у Запорізькій області. ВIДЕО

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Топ коментарі
+110
Війна це не футбольний матч.

Очевидна думка? Коли читаю коментарі, пости чи окремі новини ЗМІ мені починає здаватися, що для декого ні. Дехто продовжує коментувати війну у стилі "ой, чому не наступаємо на Херсон!" чи "ракету треба краще збивати, я б показав як треба".

В Росії це видно дуже добре. Істерики режисера Бортко чи багатьох "експертів" в на ТБ та Інтернеті про ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ ПЕРЕМОГЛИ і ЧОМУ МИ НЕ ВОЮЄМО НА ПОВНУ - саме про це. Вони створили собі очікування, що вміють "грати у війну" краще за всіх в світі, що вони "непереможні" і від зустрічі з реальністю ловлять дисонанс.

Але сьогодні зранку чергове загострення помітив і у наших співгромадян. Тому знову ж по колу треба нагадати кілька базових речей на прикладі кількох емоційних реакцій.

1. "Вчора писали що Кримінна наша, а сьогодні там знову бої і її окуповано. Ви нам брехали?".

Це війна і ситуація змінюється щохвилини. Особливо на тактичному рівні. Зараз ворог буде наступати на Донбасі і загалом на сході. Мінімум кілька тижнів. Буде мати успіхи, буде мати невдачі, буде отримувати контрудари та нести втрати. Наше завдання в цій війні загалом і наша стратегія - зберігати максимально свою армію, завдаючи ворогу неспівставні втрати. 1 до 3, краще 1 до 5-7. Для цього потрібно вести гнучку війну, де збереження боєздатності армії важливіше за територію, де оборона ведеться там, де військовим ЗРУЧНО, а не де хоче фейсбук. Та наступати при такій стратегії можна ТІЛЬКИ тоді, коли для цього існують сприятливі умови та ворога знекровлено. Як це було на Півночі. Коли, атакуючи знекровленого та деморалізованого ворога, ми отримували співвідношення втрат в АТАЦІ не на користь росіян. Ми ведемо війну на знекровлення та деморалізацію ворога. Бо стратегічна перемога важливіша тактичного контролю за територією.

2. "Чому ми не деблокуємо Маріуполь? ТРЕБА ПОСПІШАТИ!".

Ні, не треба. Якщо зараз навіть зібрати потрібний для деплокади Маріуполя корпус, ми замість бажаного до нас співвідношення втрат 1 до 3-7 отримаємо зворотне співвідношення. Хоча без переваги в повітрі навіть при перевазі у важкій техніці успіх такої операції з деблокади буде малоймовірним, бо російська авіація дуже зручно діє з Криму та Ростовської області.

3. "Всі росіяни на Донбасі! Треба негайно звільняти Херсон! Бо буде ХНР!!!1!1!1!!!".

Ні, не треба. Причини аналогічні до попередніх. Масштабний наступ на великі міста може відбуватися тільки тоді, коли його підготовлено. Коли є перевага в силах та засобах. Коли забезпечено сталу і зрозумілу для тебе ситуацію. Бо інакше виходить штурм Сум, який росіяни планували взяти за кілька годин, і яке не змогли взяти взагалі. Чи можуть росіяни влаштувати цирк з ХНР чи ЗНР? Можуть. Але на стратегію війни це взагалі ніяк не вплине. Бо ми ведемо війну за збереження держави та української нації. І локальні політичні рухи вже ні на що не впливають. І ці потуги - вони саме для того, щоб ми якусь дурню робили.

4. "В нас вже багато мобілізованих! Ми можемо наступати! Чому тягнемо? Вони окопаються!".

Ні, тут теж не можна поспішати. По-перше, для ефективного наступу треба ще опанувати нову техніку. По-друге, потрібне навчання та зведення. Війна це не футбольний матч, коли в кінці матчи при рахунку 0-1 треба бігти вперед та забути про захист. Чи є ризик що росіяни окопаються та війна перейде до позиційної? Є. Але чи є це приводом робити поспішні кроки та нести непотрібні та безглузді втрати, проводячи недостатньо підготовлені операції? Ні.

5. "У Росії скоро закінчиться армія! Коли вже там війна закінчиться?".

По-перше, "скоро" не закінчиться. Росіян все ще дуже багато і техніки в них ще більше. Тому треба ще дуже довго це все перетравлювати і для цього потрібна важка техніка від союзників. Одними джавелінами цього не зробати.

По-друге. Ніхто зараз не скаже коли закінчиться війна. Так, я не дуже вірю в те, що вона триватиме довше ніж 3-6 місяців, бо з кожним днем положення Росії погіршується, а ми отримуємо більше допомоги та ресурсів для війни. Але зараз строк завершення війни залежить від кількох факторів:

- як саме завершиться спроба Росії наступати на сході - які будуть фактичні результати, які втрати будуть завдані російським військам, які втрати будуть нанесені українським захистникам тощо;

- як швидко партнери будуть нам передавати важку зброю та необхідні ресурси та в якій кількості;

- як швидко та як глибоко подіють санкції на російську економіку та сталість державної системи, чи буде введено нафтове ембарго формально чи фактично;

- який тиск здійснюватиме оточення Путіна та російська "партія миру" з Заходом на диктатора.

Тому прогнозів, звісно, не буде. І не може бути. Працюймо! Поступово відновлюємо економіку. Та не даємо порад з дивану.

Ще раз. Війна - важка. Психологічно всім важко. Всі хочуть "поскоріше". Всі хочуть простих відповідей. Всі хочуть перемоги швидко. Але треба бути готовими, що воювати нам ще ЯК МІНІМУМ не менше, ніж війна вже триває. Це вимагає холодної голови. Логіки. Прийняття важких рішень. Бо ворог - підступний та чисельний.

Але й "приз" за перемогу неймовірно крутий. Україна, за яку ми боремося, варта всіх випробувань заради перемоги над ворогом. Тому працюймо далі.
Ю.Богданов
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18.04.2022 19:52
+47
Богданов белое пальтишко, но он прав в одном. Наступление это сковывание своих частей боями и невозможность маневрировать. Это то о чем мечтает Россия - сковать нас боями, потом ввести резерв и разгромить. Так что пока мы в мобильной обороне. Хотя её вкус и очень горький для обывателя.

И напомню что под Киевом мы не разгромили Россию, а она сама ушла из-за потерь. Идеально повторить такой же сценарий и на юге, но это будет не так быстро.
показати весь коментар
18.04.2022 19:58
+41
попёрли ******** рюские,сдохните все суки.
Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2022 19:50
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18.04.2022 19:48 Відповісти
Українці в окупованих містах чекають на вас.
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18.04.2022 19:49 Відповісти
Наш !
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18.04.2022 19:49 Відповісти
попёрли ******** рюские,сдохните все суки.
Слава Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2022 19:50 Відповісти
Війна це не футбольний матч.

Очевидна думка? Коли читаю коментарі, пости чи окремі новини ЗМІ мені починає здаватися, що для декого ні. Дехто продовжує коментувати війну у стилі "ой, чому не наступаємо на Херсон!" чи "ракету треба краще збивати, я б показав як треба".

В Росії це видно дуже добре. Істерики режисера Бортко чи багатьох "експертів" в на ТБ та Інтернеті про ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ ПЕРЕМОГЛИ і ЧОМУ МИ НЕ ВОЮЄМО НА ПОВНУ - саме про це. Вони створили собі очікування, що вміють "грати у війну" краще за всіх в світі, що вони "непереможні" і від зустрічі з реальністю ловлять дисонанс.

Але сьогодні зранку чергове загострення помітив і у наших співгромадян. Тому знову ж по колу треба нагадати кілька базових речей на прикладі кількох емоційних реакцій.

1. "Вчора писали що Кримінна наша, а сьогодні там знову бої і її окуповано. Ви нам брехали?".

Це війна і ситуація змінюється щохвилини. Особливо на тактичному рівні. Зараз ворог буде наступати на Донбасі і загалом на сході. Мінімум кілька тижнів. Буде мати успіхи, буде мати невдачі, буде отримувати контрудари та нести втрати. Наше завдання в цій війні загалом і наша стратегія - зберігати максимально свою армію, завдаючи ворогу неспівставні втрати. 1 до 3, краще 1 до 5-7. Для цього потрібно вести гнучку війну, де збереження боєздатності армії важливіше за територію, де оборона ведеться там, де військовим ЗРУЧНО, а не де хоче фейсбук. Та наступати при такій стратегії можна ТІЛЬКИ тоді, коли для цього існують сприятливі умови та ворога знекровлено. Як це було на Півночі. Коли, атакуючи знекровленого та деморалізованого ворога, ми отримували співвідношення втрат в АТАЦІ не на користь росіян. Ми ведемо війну на знекровлення та деморалізацію ворога. Бо стратегічна перемога важливіша тактичного контролю за територією.

2. "Чому ми не деблокуємо Маріуполь? ТРЕБА ПОСПІШАТИ!".

Ні, не треба. Якщо зараз навіть зібрати потрібний для деплокади Маріуполя корпус, ми замість бажаного до нас співвідношення втрат 1 до 3-7 отримаємо зворотне співвідношення. Хоча без переваги в повітрі навіть при перевазі у важкій техніці успіх такої операції з деблокади буде малоймовірним, бо російська авіація дуже зручно діє з Криму та Ростовської області.

3. "Всі росіяни на Донбасі! Треба негайно звільняти Херсон! Бо буде ХНР!!!1!1!1!!!".

Ні, не треба. Причини аналогічні до попередніх. Масштабний наступ на великі міста може відбуватися тільки тоді, коли його підготовлено. Коли є перевага в силах та засобах. Коли забезпечено сталу і зрозумілу для тебе ситуацію. Бо інакше виходить штурм Сум, який росіяни планували взяти за кілька годин, і яке не змогли взяти взагалі. Чи можуть росіяни влаштувати цирк з ХНР чи ЗНР? Можуть. Але на стратегію війни це взагалі ніяк не вплине. Бо ми ведемо війну за збереження держави та української нації. І локальні політичні рухи вже ні на що не впливають. І ці потуги - вони саме для того, щоб ми якусь дурню робили.

4. "В нас вже багато мобілізованих! Ми можемо наступати! Чому тягнемо? Вони окопаються!".

Ні, тут теж не можна поспішати. По-перше, для ефективного наступу треба ще опанувати нову техніку. По-друге, потрібне навчання та зведення. Війна це не футбольний матч, коли в кінці матчи при рахунку 0-1 треба бігти вперед та забути про захист. Чи є ризик що росіяни окопаються та війна перейде до позиційної? Є. Але чи є це приводом робити поспішні кроки та нести непотрібні та безглузді втрати, проводячи недостатньо підготовлені операції? Ні.

5. "У Росії скоро закінчиться армія! Коли вже там війна закінчиться?".

По-перше, "скоро" не закінчиться. Росіян все ще дуже багато і техніки в них ще більше. Тому треба ще дуже довго це все перетравлювати і для цього потрібна важка техніка від союзників. Одними джавелінами цього не зробати.

По-друге. Ніхто зараз не скаже коли закінчиться війна. Так, я не дуже вірю в те, що вона триватиме довше ніж 3-6 місяців, бо з кожним днем положення Росії погіршується, а ми отримуємо більше допомоги та ресурсів для війни. Але зараз строк завершення війни залежить від кількох факторів:

- як саме завершиться спроба Росії наступати на сході - які будуть фактичні результати, які втрати будуть завдані російським військам, які втрати будуть нанесені українським захистникам тощо;

- як швидко партнери будуть нам передавати важку зброю та необхідні ресурси та в якій кількості;

- як швидко та як глибоко подіють санкції на російську економіку та сталість державної системи, чи буде введено нафтове ембарго формально чи фактично;

- який тиск здійснюватиме оточення Путіна та російська "партія миру" з Заходом на диктатора.

Тому прогнозів, звісно, не буде. І не може бути. Працюймо! Поступово відновлюємо економіку. Та не даємо порад з дивану.

Ще раз. Війна - важка. Психологічно всім важко. Всі хочуть "поскоріше". Всі хочуть простих відповідей. Всі хочуть перемоги швидко. Але треба бути готовими, що воювати нам ще ЯК МІНІМУМ не менше, ніж війна вже триває. Це вимагає холодної голови. Логіки. Прийняття важких рішень. Бо ворог - підступний та чисельний.

Але й "приз" за перемогу неймовірно крутий. Україна, за яку ми боремося, варта всіх випробувань заради перемоги над ворогом. Тому працюймо далі.
Ю.Богданов
показати весь коментар
18.04.2022 19:52 Відповісти
Богданов белое пальтишко, но он прав в одном. Наступление это сковывание своих частей боями и невозможность маневрировать. Это то о чем мечтает Россия - сковать нас боями, потом ввести резерв и разгромить. Так что пока мы в мобильной обороне. Хотя её вкус и очень горький для обывателя.

И напомню что под Киевом мы не разгромили Россию, а она сама ушла из-за потерь. Идеально повторить такой же сценарий и на юге, но это будет не так быстро.
показати весь коментар
18.04.2022 19:58 Відповісти
Из-за потерь. Они начали мародерить, они застряли и не могли двигаться дальше, на некоторых направлениях их отбили так далеко, что они уже не имели никаких шансов закрепиться. Они итак долго медлили, так как любому было понятно уже после трех дней, что они не смогут взять Киев текущими войсками. Но они сидели так как начальство думало.
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18.04.2022 20:09 Відповісти
а ещё вода мокрая...
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18.04.2022 20:24 Відповісти
Изза потерь и в меньшей степени разложения личного состава,разграбившего богатые пригороды Киева и естественно не желавшие погибнуть после взятия такого хабара.
Есть еще одно-это полная бесперспективность правобережной группировки-по сути это была авантюра кацапчуков -реально там было оперативное окружение и местность трудная для контроля логистической цепочки снабжения.
Если бы были в первые две недели резервы -можна было бы похоронить там всю группировку действуя даже ДРГ по дорогам-после уже нет (произведено минирование обочин и лесков ,поставлены блокпосты,захвачены окрестные села и т.п.)
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18.04.2022 20:47 Відповісти
если не нанести удар от запорожья до мелитополя-враг с херсона и области не уйдет никогда (НИКОГДА),но это возможно только при благоприятном исходе на луггандонии.
А мелкие сражения на правобережье-это только сковывание резервов ВСУ
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18.04.2022 20:40 Відповісти
не гони беса - уйдут сами после санкций
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19.04.2022 03:47 Відповісти
Очень хороший комментарий.
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18.04.2022 19:59 Відповісти
Якщо коротко підсумувати , то : Зеленський " ні у чьом ніунівінуват " .
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18.04.2022 20:01 Відповісти
Без цар Зеленського якось скаладно. Як і москалям без України. Правда?
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18.04.2022 20:08 Відповісти
Пам'ятаю, як ще два роки тому пояснював людям, що ресурсів у підоРасії ще ***** і більше. А ура-патріоти намагались мене переконати в тому, що "рашці скоро *******", "ніякого повномасштабного наступу не буде", "на расіє скоро загнеться вся економіка" і т. д., і т. п.. Як бачимо, без санкцій Мордор міг би воювати ще довго і нудно. Навіть зараз, коли санкції вгризаються в економічне поле Рабсії, вона й далі продовжує робити військові потуги, підключаючи ресурси з третіх країн, між тим як окуповані території Рашкостану і не думають повставати проти багаторічної окупації (і це тоді, коли Україна переключила на себе всю військову машину Залісся). І, як показує сьогодення, Кацапія, не дивлячись на ура-викрики патріотів дворічної давнини, досі не розсипалась, пішла у повномасштабний наступ і ресурсів їй поки що цілком вистачає. Ще тоді я говорив, що Кацапія не зупиниться на Криму і Донбасі, що орки попруть далі, а мене переконували у зворотньому. Мовляв, в тому немає жодної логіки. Так в тім-то й річ, що немає логіки! У шовіністичних кацапів є лише нев'їбенні імперські амбіції і люта багатовікова ненависть до України. Тут можна було і на кавовій гущі не гадати, що буде продовження. Кожен, хто замість плювання в стелю на уроках з історії України, вчив історичний матеріал, де ледь не кожна дата залита українською кров'ю, добре усвідомлював це. Бо ось це "заґадочная сруzzкая душа" - це і є ненависть, люта ненависть до всього цивілізованого світу, а найперше - до українського народу; це і є бажання вбивати, ґвалтувати і красти. Це те, що нормальним людям ніколи не зрозуміти.
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18.04.2022 20:22 Відповісти
Дело не в ресурсах. Это инерция мышления. Нет никакой могучей России. Но пока её резерв действительно не исчерпан. Вообще такие грандиозные идеи как крах мифа о России происходят медленно. Украина уже нанесла России смертельную рану, но Россия пока об этом не догадывается.
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18.04.2022 20:26 Відповісти
Именно так. Чем крупнее шкаф, тем больше сила трения, но тем громче он упадет. ВСУ уже выбили 2-4 летнюю наработку ВПК раши по танкам, бронемашинам и авиации. Восполнить такое быстро не возможно. Особенно при падении экономике и эмбарго на все, сложнее шурупа. Но они выезжают на горах совкового барахла. Которого еще хватит на 2-3 месяца боев текущей интенсивности. Потом будет катастрофическое падение обороноспособности русовермахта.
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19.04.2022 00:44 Відповісти
От тільки не треба кацапську бидлоорду порівнювати з Вермахтом
В іншому повністю згоден - ще трохи протриматись, і свинособаки будуть уже катастрофічно робити смоктай ("делать сасай", якщо мовою Пушкіна і Тургенева).
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19.04.2022 05:03 Відповісти
ты вот это вот все пойди расскажи мариупольцам... скаааа 2-3 месяца...
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19.04.2022 08:56 Відповісти
нет у них никаких ресурсов для тех целей который путлер поставил - а скоро дефолт безработица и развал рашки или смерть ботокса
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19.04.2022 03:49 Відповісти
Все что вы сказали верно, и про Херсон и про Мариуполь. Но вопрос разминирования Крыма и сдачи юга все равно остается открытым и будет оставаться пока не получим ответы. Ведь у нас были шансы 98% не пусть орду из Крыма, и не пал бы Мариуполь, Мелитополь, Херсон, не была бы захвачена АЕС. Все военные эксперты единогласно это подтверждают.
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18.04.2022 20:37 Відповісти
эти причины не будут названы никогда ,по крайней мере реальные.И поверьте в тех причинах виноваты не только ФСБ-кроты и пособники ,не только клоуны и кулинары,думаю есть и геополитическая компонента
(сильно начало путинской авантюры в Украине напоминает реальное (а не по школьным учебникам) начало первой и второй мировых войн-по крайней
мере методичка начала таже.
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18.04.2022 20:55 Відповісти
не придумывай никакой теории все гораздо проще Оман- договорняк деньги взяли - юг слили - людей убили - а зеленый балабол видосики пилит
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19.04.2022 03:52 Відповісти
А этот Богданов этот опус из Мариуполя пишет или из Херсона? Или, может, он в Донецке армию нашу дожидается. Про Крым даже не спрашиваю.
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18.04.2022 20:50 Відповісти
а жители этих городов на выборах о чем думали? что их будет во время войны защищать клоуны из 95 го квартала? или кроты кремлевские? кто же им доктор?
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19.04.2022 03:54 Відповісти
Ха-ха-ха, напомни мне, кто пропустил коллону гиркина в Донецк чтобы она засела там и тем самым сделал невозможным проведение выборов в Донецкой области, и тем самым обеспечив себе победу в один тур.
Давай, жму руку, обнимаю.
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19.04.2022 06:28 Відповісти
Было две "колонны Гиркина". Одну разхерачили в хлам, вторая отходила на гражданском транспорте вперемешку с гражданским населением и детьми.
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19.04.2022 08:13 Відповісти
Давай заливай больше, одна зашла в Горловку, другая в Донецк и обе зашли успешно. Выборы были в мае, но в Донецке их не было. При том, что в Донецке днр было максимум перед исполкомом, весь город жил обычной жизнью. Гугл в помощь, как говорится.
Хотя с министром обороны гелетеем, странно что не про#ьали вообще весь восток.
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19.04.2022 08:45 Відповісти
Эти колонны даже никто не попытался блокировать элементарными блокпостами, даже трассу заблокировав фурами уже можно было их остановить.
А бронегруппа, которую разбили между славянском и крамахой это две БМП и танк. Кстати, напомни, как так получилось, что трижды объявленный полностью окружённый Славянск мог получить тяжёлую технику из рф?
Открой Гугл и поищи эти грозные реляции. Мы на месте видим как эта техника поставляется, а Петя волае, мы их окружили. Тупо сдача Донбасса и вся возня последующая оттуда.
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19.04.2022 08:53 Відповісти
Выборы президента в 2014 году были в конце мая, а выход колонны Гиркина из Славянска в начале июля. Жму руку всем ботам не знающим о существовании гугла и обнимаю.
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19.04.2022 08:16 Відповісти
Ты погоди, погоди! Порошенко ему ещё за Крым ответит
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19.04.2022 11:16 Відповісти
Напоминаю! В колонне также пребывали и мирные жители, специально, для прикрытия.
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19.04.2022 10:47 Відповісти
Дякую за почснення. Ви гадаєте що при ціх темпах поставки озброєння ми зможемо взагалі отримати хоча б приблизний парітет з армію росіян? 16 американських гаубиць, коли потрібні сотні, досі ніяких подвіжок з засобів ППО чи літаків, старе озброєння ще з радянських часів, яке западу не коштує ні копійки в той же час як вони платять росії один мільярд доларів кожень день за нафтогаз.

Повне враження, що запад не проти, якби ця війна тримала ще рік, поки Росія не буде обезкровлена, а міста України перетворться в один великий Маріуполь.
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19.04.2022 06:42 Відповісти
Нового нічого не сказав. Але сам факт заяви... Мабуть те, про що говорили останній час - наступ рф, розпочався.

Бажаю виграти цю битву з найменшими втратами! Хай Сила буде з нашогобоку!
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18.04.2022 19:53 Відповісти
Иди слушай очередного пропагандиста, собирателя лайков. Они ради лайков придумают тебе очень увлекательные новости. Реальность она попроще.
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18.04.2022 19:54 Відповісти
Залужний в очередной раз подчеркивает чтобы не светили объекты и прилеты. Но вот всем нашим героям, которые любят в соцсетях или по ТВ покрасоваться насрать. А потом смерти людей.
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18.04.2022 19:53 Відповісти
намекнул про дарницкий ТРЗ?? так каломойские свою работу делают ....
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18.04.2022 21:48 Відповісти
Залужный мог бы и конкретно указать какие тв каналы или сми подставили людей под ракеты - а то люди у нас туповатые не поймут кто виноват
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19.04.2022 03:57 Відповісти
Героям Слава!
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18.04.2022 19:54 Відповісти
Тримайтеся, віримо у вас!
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18.04.2022 19:55 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі. Нам треба ще донської водички дати попити нашим танкам
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18.04.2022 19:57 Відповісти
Вірю Валерію більше ніж собі, тримаємось!
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18.04.2022 19:58 Відповісти
страстна Неділя...
понеділок - церковні служби згадують сюжети про патріарха Йосифа, якого зрадили брати...
вівторок - згадують бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі - пророцтва Христа про зраду Юди, вчення про добрі справи, Страшний суд.
середа - вважається, що саме цього дня Юда і зрадив Ісуса Христа за 30 срібників...
...............
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18.04.2022 19:58 Відповісти
Коли 5 танків на одного піхотинця то це і є "превосходство"
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18.04.2022 20:06 Відповісти
Разница между украинской и русской армией очень простая - Украина воюет посменно, а Россия все теми же солдатами, которые уже с января сидят в окопах и прочее. Хотя они и ввели недавно там условно новых 15БТГ, но остальные те же.
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18.04.2022 20:07 Відповісти
Вірити тільки у ЗСУ можна
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18.04.2022 20:03 Відповісти
хоть я и не военный, но на мой взгляд этими артиллерийскими и танковыми дуэлями войну выиграть нам будет сложно и с большой кровью..., да и все это каменный век..... я считаю, что будущее за дронами и лучшее решение это SwitchBlade, которые нам поставляют США, только их должно быть не 300, а добавить еще два нуля и обрушить весь этот ад на головы оккупанта..... уверен, что через неделю-две от могучей красной армии останутся только рога и копыта....
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18.04.2022 20:04 Відповісти
Нема такого
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18.04.2022 20:07 Відповісти
Дурак, чего нет такого?
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18.04.2022 20:27 Відповісти
"и лучшее решение это SwitchBlade, которые нам поставляют США, только их должно быть не 300, а добавить еще два нуля" - Тебе осталось поехать в Америку и удесятерить производство этих дронов - тогда можно "обрушить весь этот ад на головы оккупанта"
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18.04.2022 20:12 Відповісти
На самом деле всё не так плохо. Вообще нам сейчас выделили столько снаряжения, хотя я не знаю сколько пока доехало, что мы можем реально уничтожить русскую армию. Другое дело, что потери, возможные прилеты ракет на места хранения или просто специфика местной коррупции может решать. Вообще я не удивлюсь, если часть оружия Украина законсервировала потому что нет смысла кидать всё сразу же. Но это моя догадка.
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18.04.2022 20:16 Відповісти
не грузи...., Форд за сутки выпускает 13 тыс. авто, а тут какой-то задроченный дрон......
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18.04.2022 20:34 Відповісти
а матриц для тепловизора для дронов сколько могут сделать?В день и реально?
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18.04.2022 21:00 Відповісти
Херасе, задроченный. Новейшие технологии. Только год на вооружении армии США. Они еще не масштабировали производство на много тысячные заказы.
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19.04.2022 00:47 Відповісти
SwitchBlade полная *****, погугли для чего его делали и где планировали применять, 2кг боезаряда не наносят ощутимого урона даже для бтр, я молчу уже про танк. Основное его применение - это ликвидация офицерского состава и легковых автомобилей.
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18.04.2022 21:06 Відповісти
SwitchBlade 600 это тот же джавелин. Он тоже будет когда наши освоят трехсотки Это больше для тренировки
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19.04.2022 00:19 Відповісти
это если конечно реально нельзя заглушить джипиэс управление дронами ,как обещают американцы,но я в это не сильно верю
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18.04.2022 20:58 Відповісти
а кто будет все это оплачивать каломйский и его шобла? не пишите всякий бред
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19.04.2022 04:00 Відповісти
"Ситуація на південному напрямку контрольована" смешно
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18.04.2022 20:11 Відповісти
Читаю і переконуюсь в прислівьї. Горбатого могила не вирівняе. Да хоч по 50 гранатометів на наших захисників. Коли летят на позиції гради бье арта прут танки хотів би я подивитись на умників що вони будут робити з гранометами або с джавелінами. Невсе так просто як кажеться. Вірим в зсу. Слава нашим воінам.
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18.04.2022 20:19 Відповісти
Я смотрел. Под Броварами. Нормально епашили. Целая танковая армада ********* из пригорода.
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19.04.2022 00:23 Відповісти
спасибо, пан генерал
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18.04.2022 20:40 Відповісти
віримо ЗСУ.
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18.04.2022 20:43 Відповісти
Да помоги вам всем Бог выстоять и победить
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18.04.2022 21:11 Відповісти
Головне зараз - нікому не "розганяти зайву зраду". Бо в умовах масованої навали орків цілком можливим є тимчасові прориви лінії фронту та захоплення якихось міст чи територій. Я все ж вірю що в нашому Генштабі є кому спланувати і реалізувати усі необхідні кроки до нашої Перемоги, а в тому що вона ОБОВ'ЯЗКОВО буде - не маю жодних сумнівів! Тож підтримуємо хто чим, як і де тільки може наших оборонців та віримо у наші ЗСУ, бо та битва що тепер розгортається на сході України стане у всіх сенсах вирішальною.
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18.04.2022 21:17 Відповісти
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18.04.2022 21:37 Відповісти
ну и где эта гуманитарка? этот тимошенко такая же гнида как и вся остальная zhопа
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19.04.2022 04:04 Відповісти
Не психуйте.

Оборона буде маневрена, там ліси з яких будуть флангові удари.

До Слов'янська ще є мости через Донець. Там поставлять вогневий заслон, поки від Харкова ізолюють Ізюмське угрупування.
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18.04.2022 22:50 Відповісти
Як то не ******** ? Тут всі доморощенні фельдмаршали і головнокомандуючі . Зрада мусить бути. Куди ж без неї , рідненької ...
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19.04.2022 00:12 Відповісти
так это не зрадники это провокаторы кацапские - а зрадники на шашлыках и асфальт ложат
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19.04.2022 04:06 Відповісти
Есть еще одна маленькая проблемка , это зерновые . Весеннюю посевную уже про....бали С осенней судя по всему будет тоже самое . А дальше будет голод , и толпы голодных дикарей хлынут на Запад и это будет в разы больше чем сейчас из Сирии Это я к тому , что Западу уже бы пора вступать в войну . Так как зерновые , как и деньги любят тишину . Украина конечно и сама справится , но это будет очень долго
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18.04.2022 22:03 Відповісти
Запад даже не соизволил списать долги Украине,а ты хочешь чтобы натовские солдаты тысячами отправились на кладбище,головой своей думай хотя бы иногда.
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18.04.2022 22:33 Відповісти
Рашисткий Хан Путін на Изюмском шляхе безобразничает.....
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18.04.2022 22:30 Відповісти
"Глобальные последствия войны в Украине"
https://www.youtube.com/watch?v=2rFTWOxh6mw
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18.04.2022 22:40 Відповісти
Ф.М. Достоевский, дневник, 1877 год, война с Турцией и освобождение Болгар от гнета туркофашистов.
И вот прошло 150 лет!
= = = =
"Помните ли, господа, как еще летом, еще задолго до «Плевны», мы вдруг вошли в Болгарию, явились за Балканами и онемели от негодования.
Всё дело вышло из-за того, что обладатели голосов этих шли, как известно всему миру и особенно нам, спасать угнетенных, униженных, раздавленных и измученных.
Еще до объявления войны я, помню, читал в самых серьезнейших из наших газет, при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, «вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду».
Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот, после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь.
И вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не сторицею, и, в довершение всего, по три православных церкви на одну мечеть,- это за веру-то угнетенных!
«Да как они смеют!» - загорелось мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их щеки. «И к тому же мы их спасать пришли, стало быть, они бы должны почти на коленках встречать.
Но они не стоят на коленках, они косятся, даже как будто и не рады нам! Это нам-то! Хлеб-соль выносят, это правда, но косятся, косятся!..»
И поднялись голоса.
«У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин».
А другие так вывели потом, что русские-то и причиной всех несчастий болгарских: что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турке и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» богачей, так жил бы болгарин до сих пор как у Христа за пазухой. Это и теперь еще утверждают.
А Болгария - это ведь мы как у себя дома. Мы их освобождать пришли, значит, всё равно что к себе пришли, они наши.
У него там сад и имение, так ведь это имение всё равно что моё.
Я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благородный человек, да, правда, и власти не имею, но всё же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел, - всё, что у него есть, это всё равно, что я ему подарил.
Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это...
А тут вдруг его никто и не угнетает - какая обидная неприятность, не правда ли?
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18.04.2022 22:50 Відповісти
Значит надо отобрать у этого болгарина , ой ,тьфу , украинца, стиралку , перфоратор и смартфон . Ибо он , дурак , не понимает , как ему премного помогли освободители московские ...
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19.04.2022 00:17 Відповісти
Бажаю кацапам і надалі смоктати стратегічний хій на усіх напрямках.
Слава ЗСУ!
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19.04.2022 04:03 Відповісти
 
 