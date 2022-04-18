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Козак (161) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

Навчання у Швейцарії та Великій Британії, поїздка до Москви та керування збором пожертв для українців, - ЗМІ дізнались про життя доньки нардепа Козака

козак

Донька підсанкційного нардепа Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді, навчається та живе у Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

У журналі "Everning standart" дівчину представили як 20-річну студентку Лану Козак, яка родом зі Львова і яка керує збором пожертв для українців.

Лана дала кілька інтерв’ю щодо України. У жодному з них не згадано, що її батьком є Тарас Козак, якому у травні минулого року повідомили про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

В одному з інтерв’ю вона розповіла, як пропускаючи пари, облаштувала стенди для збору пожертв у різних коледжах Лондона.

Навчання у Швейцарії та Великій Британії, поїздка до Москви та керування збором пожертв для українців, - ЗМІ дізнались про життя доньки нардепа Козака 01

Про родичів згадувала і в ще в одному інтерв’ю. Там вона розповіла, як мати Руслана під час повітряних тривог ховається в "сімейному бункері".

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Журналісти верифікували профіль Роксолани Козак в Instagram. Там вона також називається "Lana Kozak". Так само вона себе називає у профілі на Linkedin.

Навчання у Швейцарії та Великій Британії, поїздка до Москви та керування збором пожертв для українців, - ЗМІ дізнались про життя доньки нардепа Козака 02

"У профілі вона написала про своє навчання у приватній американській міжнародній школі-інтернат TASIS в Швейцарії. Вона вчилась тут з 2016 по 2019 рік. TASIS – це приватна школа-інтернат у Лугано (Швейцарія). Рік навчання, за даними на сайті школи, коштує 91 тис. швейцарських франків. При вступі також треба заплатити реєстраційний у 3 тис. франків та одноразовий внесок на покращення кампусу – 5 тис. франків. Відтак три роки навчання Роксолани Козак коштували приблизно 281 тис. швейцарських франків. Що становить 8,8 млн грн", - йдеться в розслідуванні.

Навчання у Швейцарії та Великій Британії, поїздка до Москви та керування збором пожертв для українців, - ЗМІ дізнались про життя доньки нардепа Козака 03

Школа TASIS

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Продовжити навчання Козак вирішила в Лондоні – у Central Saint Martins, University of The Arts London, де зараз здобуває бакалавра із Fashion-журналістики, тобто планує писати про моду.

Станом на 2019 рік навчання на бакалавраті, яке триває три роки, коштувало 23 тис. фунтів за рік. На сайтах для студентів, пишуть, що орієнтовна вартість проживання в Лондоні для студентів (житло, книги, особисті витрати тощо) становить від 8 тис. фунтів на рік. Тобто, загалом навчання в Лондоні обійдеться студентці Лані Козак приблизно у 3,6 млн грн.

Також дівчина шанує дорогі бренди, що свідчать світлини в соцмережах. Досить часто Козак відвідує Україну. Також три роки тому вона відвідувала Москву. 

Журналісти звернулись за коментарем до Роксолани Козак про те, чи спілкується вона з батьком, хто фінансував і фінансує її навчання. Вона відповіла, що її батьки розлучились, коли вона була зовсім маленька і з того часу вона з батьком не спілкується. Питання щодо коштів вона проігнорувала.

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Топ коментарі
+30
Мразь кінчена. папа навчив пєтлять. Потім перевзується і піде в нове ОПЗЖ-2
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18.04.2022 19:52
+28
а живет то на напижженное ее отцом. мразь. деньги она собирает, ага. для себя же
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18.04.2022 19:48
+23
Очередное доказательство, что под санкции надо вводить и членов семей, в обязательном порядке. А то сейчас разведётся фейковых помощников, собирателей помощи и вообще "сочувствующих". Кстати некоторые хитросделанные расисяне пытаются изображать из себя украинцев, живя в Европе, крымчан это тоже касается кстати. Где там Данилов с его "санкциями против олигархов"? Или он у нас патриотические лозунги бросает и мониторит монитор. Кто конкретно у нас занимается всей этой швалью или никто?
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18.04.2022 19:53
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а живет то на напижженное ее отцом. мразь. деньги она собирает, ага. для себя же
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18.04.2022 19:48 Відповісти
Мразь кінчена. папа навчив пєтлять. Потім перевзується і піде в нове ОПЗЖ-2
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18.04.2022 19:52 Відповісти
Скоро в Україні залишиться лише 50 відтінків зеленого .
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18.04.2022 20:04 Відповісти
Може "хакі"?
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18.04.2022 20:16 Відповісти
Очередное доказательство, что под санкции надо вводить и членов семей, в обязательном порядке. А то сейчас разведётся фейковых помощников, собирателей помощи и вообще "сочувствующих". Кстати некоторые хитросделанные расисяне пытаются изображать из себя украинцев, живя в Европе, крымчан это тоже касается кстати. Где там Данилов с его "санкциями против олигархов"? Или он у нас патриотические лозунги бросает и мониторит монитор. Кто конкретно у нас занимается всей этой швалью или никто?
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18.04.2022 19:53 Відповісти
Наворовал - на дочурку переписал - все довольны. ... Можно дальше воровать.
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18.04.2022 19:53 Відповісти
ВОНА ПРЯМО ЯК КАСАБКА- ЖИВЕ В ЛОНДОНІ І СУМУЄ ЗА УКРАЇНОЮ
всякі касабскі уроди порозбредалися по всьому світу і там їх ностальгія мучить- всюди шукають березку-шоб насрать під нею, тоскують по своїм ******..
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18.04.2022 19:54 Відповісти
хоть и Козак а на рыло чистокровная еврейка.. мамино фото в студию и все станет ясно или еврейка рулит хахлом кацапом у кроватке или еврей сам пилит бабошки..
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18.04.2022 20:00 Відповісти
"Цивільну дружину Козака до осені 2021 року звали Наталія Миколаївна Лавренюк (26.02.1975 р.н.), громадянка РФ. Проти неї у лютому 2021 року було запроваджено санкції РНБО. Вона повністю змінила прізвище, ім'я та по-батькові, назвавши себе Світлана Петрівна Жучкова. На Лавренюк-Жучкову записано більшість бізнесу й майна Тараса Козака"
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18.04.2022 22:12 Відповісти
Та заспокойтеся, діти за батьків не відповідають, особливо в 12 років, коли її відправили на навчання в Швейцарію. Інше питання, наскільки щиро вона зараз підтримує Україну, чи це просто піар.
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18.04.2022 20:01 Відповісти
ты так договоришься до того что и дети ***** за папу не отвечают! а просто должны жить до старости на наворованные папой-убийцей деньги!
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18.04.2022 22:14 Відповісти
Гроші в неї звідки? Наколядувала?
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18.04.2022 22:16 Відповісти
не гони беса кацап - дети еще как отвечают - деньги то ворованные
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19.04.2022 03:43 Відповісти
А кому сейчас легко?
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18.04.2022 20:01 Відповісти
Їй для повного образу залишилось ще записатись у зекоманду .
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18.04.2022 20:03 Відповісти
брехлива гнида
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18.04.2022 20:04 Відповісти
Растрелять на х.й.Пока не позно.
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18.04.2022 20:14 Відповісти
мразь малолітня!
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18.04.2022 20:51 Відповісти
...Тут в університеті (НМУ ім. О. О. Богомольця) викладачка гасить студентів, які працюють бойовими медиками і в той же час розповідає, що різня в Бучі це українська постанова
Наші студенти звернулись до ректора, щоб він зайнявся цим питанням, але він почав всіх банити, а потім взагалі закрив сторінку
Ще пізніше від нього надійшли погрози, що якщо студенти, які розпочали весь цей шум негайно не напишуть лист-спростування - їх завалять на першому ж екзамені і їх чекає відрахування
Оскільки ніяких важелів впливу на університетське керівництво у нас нема, єдине що нам лишається - це надати цьому як можна більшого розголосу

https://www.facebook.com/bogomoletsmedicaluniversity тут можна написати їм все, що ви про це думаєте. https://t.me/privatnamemarnya/22661 https://t.me/privatnamemarnya/22661

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18.04.2022 20:51 Відповісти
а просто утопить в унитазе институтского туалета они эту викладачку не пробовали?

и сказать шо так и было
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18.04.2022 22:16 Відповісти
подати його на конфіскацію майна в європі
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18.04.2022 21:03 Відповісти
Я от не розумію,навіщо чіпляти ярлики на всіх підряд!!! Можите хоч на хвилинку уявити собі такий сценарій: розлучились,мали спільну дитину і як нормальна людина,що не будите допомагати своєму чадові? БРЕД повний!!!! І кожна НОРМАЛЬНА мати,буде пілкуватись про те,щоб її дитина отримала добру освіту. Я не знаю, яка вона та дитина, але якщо і на справді вона підтримує Україну--то всім дописувачам повино бути СОРОМНО!!!! Приклад:: Тарас Бульба,два сини,один продався шляхті,інший загинув за Україну в житті все можливо. Кожен повинен дивитись за собою,а не вішати ярлики на інших,я не маю на увазі таких персонажів як Медведчук чи Кива.
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18.04.2022 22:20 Відповісти
не гони беса кацап - дети еще как отвечают - деньги то ворованные
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19.04.2022 03:45 Відповісти
Воно то так,твої діти з дитинства впевнені,що ти не намилив жодної копійчини в Держави,кристально чиста людина!! Самому не смішно? Бо в голові таких як ти,існує така думка,ну що я,ну взяв каністру соляри з техніки на якій працюю,цеж не вагон труб!!! А вся мулька в тім,що в тебе був доступ,тільки до тієї каністри,а був-би доступ до цестерни,то відразу-б намилив. А на твою писанину про моє кацапство--відповідь одна--ПРАВДА ОЧІ КОЛИТЬ!!!
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19.04.2022 06:49 Відповісти
 
 