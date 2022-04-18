Навчання у Швейцарії та Великій Британії, поїздка до Москви та керування збором пожертв для українців, - ЗМІ дізнались про життя доньки нардепа Козака

Донька підсанкційного нардепа Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді, навчається та живе у Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

У журналі "Everning standart" дівчину представили як 20-річну студентку Лану Козак, яка родом зі Львова і яка керує збором пожертв для українців.

Лана дала кілька інтерв’ю щодо України. У жодному з них не згадано, що її батьком є Тарас Козак, якому у травні минулого року повідомили про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

В одному з інтерв’ю вона розповіла, як пропускаючи пари, облаштувала стенди для збору пожертв у різних коледжах Лондона.

Про родичів згадувала і в ще в одному інтерв’ю. Там вона розповіла, як мати Руслана під час повітряних тривог ховається в "сімейному бункері".

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Журналісти верифікували профіль Роксолани Козак в Instagram. Там вона також називається "Lana Kozak". Так само вона себе називає у профілі на Linkedin.

"У профілі вона написала про своє навчання у приватній американській міжнародній школі-інтернат TASIS в Швейцарії. Вона вчилась тут з 2016 по 2019 рік. TASIS – це приватна школа-інтернат у Лугано (Швейцарія). Рік навчання, за даними на сайті школи, коштує 91 тис. швейцарських франків. При вступі також треба заплатити реєстраційний у 3 тис. франків та одноразовий внесок на покращення кампусу – 5 тис. франків. Відтак три роки навчання Роксолани Козак коштували приблизно 281 тис. швейцарських франків. Що становить 8,8 млн грн", - йдеться в розслідуванні.





Школа TASIS

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Продовжити навчання Козак вирішила в Лондоні – у Central Saint Martins, University of The Arts London, де зараз здобуває бакалавра із Fashion-журналістики, тобто планує писати про моду.

Станом на 2019 рік навчання на бакалавраті, яке триває три роки, коштувало 23 тис. фунтів за рік. На сайтах для студентів, пишуть, що орієнтовна вартість проживання в Лондоні для студентів (житло, книги, особисті витрати тощо) становить від 8 тис. фунтів на рік. Тобто, загалом навчання в Лондоні обійдеться студентці Лані Козак приблизно у 3,6 млн грн.

Також дівчина шанує дорогі бренди, що свідчать світлини в соцмережах. Досить часто Козак відвідує Україну. Також три роки тому вона відвідувала Москву.

Журналісти звернулись за коментарем до Роксолани Козак про те, чи спілкується вона з батьком, хто фінансував і фінансує її навчання. Вона відповіла, що її батьки розлучились, коли вона була зовсім маленька і з того часу вона з батьком не спілкується. Питання щодо коштів вона проігнорувала.

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