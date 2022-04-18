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Луганщина (4812) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)

Льотчики РФ із досвідом вже не хочуть виконувати накази, тому літають "сцикливі курсанти", які кидають бомби навмання, евакуюйтеся, - Гайдай - жителям Луганщини

війна,сєверодонецьк

Влада Луганщини закликає жителів негайно евакуюватись, адже російські окупанти активізували обстріли, зокрема з повітря.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Їдьте з Сєверодонецька. Якщо ваші рідні без інтернету – дзвоніть сусідам, друзям, знайомим. Поки з міста вийти можна, але кремль хоче зробити тут за масштабами трагедії та руйнувань другий Маріуполь", - наголосив він.

Гайдай зазначив, що українські захисники дають відсіч окупантам. Тому армія Росії, не здатна на чесний бій, просто зносить мирні міста з повітря: авіабомбами, ракетами, артилерією.

"Купа винищувачів Росії. Заходять, далеко не лізуть - бояться. Особливо не ціляться. Багато льотчиків з досвідом уже не хочуть виконувати накази, тому часто літають сцикливі курсанти, яким пообіцяли підвищення у званні та ще якісь плюшки за вбивства. Залетіли, скинули бомби все одно куди і звалили", - пояснив очільник ОВА.

"Буде великий бій. Не силовикам зараз на Сході біля лінії вогню надто небезпечно. Будь ласка, всі хто близько, їдьте", - підсумував він.

Читайте також: Окупанти обстріляли швидку, яка виїхала у Кремінну забрати пораненого, - Гайдай

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Без шапкозакидательства. Летчик - штучный товар - элита - минимум 10лет (учеба/практика)... наши сколько сбили, а они после курорта (Сирии), где не было ПВО, сильный психологический надлом...
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18.04.2022 20:12 Відповісти
У деяких випадках зрив носить не тільки психологічний характер
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18.04.2022 20:17 Відповісти
А что не так?
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18.04.2022 20:17 Відповісти
... Ви теж рахуєте, що курсанта можна посадити у бойовий літак і відправити бомбити та пускати ракети? Ви хоть знаєте..що лейтенант..випускник училища ..який приходить у полк ...крім ЗЛЕТІТИ і СІСТИ нічого не може. Мінімум через ТРИ роки після училища щось можна сказати. Не виставляйте себе на посьмиховисько... вірячі в відверту маячню... що написали. Маріуполь ******** бомбардувальники Ту-22м3.... !!! Які курсанти на Су-34..35..27? Максимум курсанта ..це учбовий Л-39 ..чи Як-130... а на четвертому ..п*ятому курсі Міг-29..чи Су-25...ВСЕ!!!
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18.04.2022 20:26 Відповісти
Цим ідіотам хтось про мільйон доларів розповів?
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18.04.2022 20:16 Відповісти
Сцикун не сцикун але людей вбивають падлюки щодня (( А щодо евакуації, то Гайдаю карти в руки щоб ЗДІЙСНИВ ПРИМУСОВУ ЕВАКУАЦІЮ. А іншакше сам сцикуном себе виставляє!
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19.04.2022 01:53 Відповісти
 
 