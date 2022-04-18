Льотчики РФ із досвідом вже не хочуть виконувати накази, тому літають "сцикливі курсанти", які кидають бомби навмання, евакуюйтеся, - Гайдай - жителям Луганщини

Влада Луганщини закликає жителів негайно евакуюватись, адже російські окупанти активізували обстріли, зокрема з повітря.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Їдьте з Сєверодонецька. Якщо ваші рідні без інтернету – дзвоніть сусідам, друзям, знайомим. Поки з міста вийти можна, але кремль хоче зробити тут за масштабами трагедії та руйнувань другий Маріуполь", - наголосив він.

Гайдай зазначив, що українські захисники дають відсіч окупантам. Тому армія Росії, не здатна на чесний бій, просто зносить мирні міста з повітря: авіабомбами, ракетами, артилерією.

"Купа винищувачів Росії. Заходять, далеко не лізуть - бояться. Особливо не ціляться. Багато льотчиків з досвідом уже не хочуть виконувати накази, тому часто літають сцикливі курсанти, яким пообіцяли підвищення у званні та ще якісь плюшки за вбивства. Залетіли, скинули бомби все одно куди і звалили", - пояснив очільник ОВА.

"Буде великий бій. Не силовикам зараз на Сході біля лінії вогню надто небезпечно. Будь ласка, всі хто близько, їдьте", - підсумував він.

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