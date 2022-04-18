Війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року, - Порошенко

Україна після 14-го року пройшла великий шлях державотворення, в основі якого – розбудова Збройних Сил, захист ідентичності нашого народу і його європейські прагнення.

Про це сказав Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв´ю на телеканалі "Прямий", передає Цензор.НЕТ Із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У відповідь на запитання, чому гасло "Армія. Мова. Віра" знову стало актуальним після 24 лютого, Порошенко зауважив: "Водорозділ стався не 24 лютого. Це вже кульмінація. Водорозділ стався у 2014 році".

"Армія була моїм першим пріоритетом. Армію 2014 року і 2019 року просто не можна порівняти. Життя довело справжність і правильність спільної роботи, спільного вибору народу", – наголошує Порошенко.

"Мова формує душу народу. Я вважаю абсолютно хибною зараз дискусію про те, чи вивчати, чи не вивчати російську мову. Про що ви говорите? У нас є мови, які найчастіше застосовуються в світі, крім нашої державної мови англійська, французька. Кому потрібно факультативно – російська, але ніякої переваги, тільки для того, щоб боротися з ворогом", – переконаний Порошенко.

"На сьогоднішній день ніхто навіть під сумнів не може поставити, наскільки важлива роль церкви. Я хочу подякувати Православній Церкві України. Приємно, що відновився перехід громад", – говорить Порошенко.

"Правильні процеси почалися і в московській церкві – російській православній церкві в Україні. Сьогодні вже відмовляються поминати російського злочинця Кіріла. Це злочинець, який благословляє вбивць, варварів, мародерів на знищення України. І точно він буде серед тих, хто буде відповідати за злочини проти людяності", – вважає Порошенко.

"Крім арміі, мови і віри у нас було ще два пріоритети: Європейський Союз і НАТО. Ми змінили Конституцію, ми підписали безвіз, зробили потужну платформу, для чого це все робиться", – наголосив Порошенко.

"Сьогодні дуже важливо продовжити рух цієї роботи і не соромитися визнавати, наскільки важливо те, що було зроблено за вісім років. Країна за вісім років – інша. Країна, де збережена і має бути збережена демократія. Країна, де збережена і має бути збережена свобода слова. Країна, яка здатна себе захистити і користується безумовним авторитетом у світі", – констатує Петро Порошенко.

"Якби країна не змінилася і зустріла війну, не дай Боже, в тому стані, що був у 2014-му, невідомо, як це все було б", – наголошує Порошенко.

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