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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Порошенко (15080)

Війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року, - Порошенко

порошенко

Україна після 14-го року пройшла великий шлях державотворення, в основі якого – розбудова Збройних Сил, захист ідентичності нашого народу і його європейські прагнення.

Про це сказав Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв´ю на телеканалі "Прямий", передає Цензор.НЕТ Із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У відповідь на запитання, чому гасло "Армія. Мова. Віра" знову стало актуальним після 24 лютого, Порошенко зауважив: "Водорозділ стався не 24 лютого. Це вже кульмінація. Водорозділ стався у 2014 році".

"Армія була моїм першим пріоритетом. Армію 2014 року і 2019 року просто не можна порівняти. Життя довело справжність і правильність спільної роботи, спільного вибору народу", – наголошує Порошенко.

"Мова формує душу народу. Я вважаю абсолютно хибною зараз дискусію про те, чи вивчати, чи не вивчати російську мову. Про що ви говорите? У нас є мови, які найчастіше застосовуються в світі, крім нашої державної мови англійська, французька. Кому потрібно факультативно – російська, але ніякої переваги, тільки для того, щоб боротися з ворогом", – переконаний Порошенко.

"На сьогоднішній день ніхто навіть під сумнів не може поставити, наскільки важлива роль церкви. Я хочу подякувати Православній Церкві України. Приємно, що відновився перехід громад", – говорить Порошенко.

"Правильні процеси почалися і в московській церкві – російській православній церкві в Україні. Сьогодні вже відмовляються поминати російського злочинця Кіріла. Це злочинець, який благословляє вбивць, варварів, мародерів на знищення України. І точно він буде серед тих, хто буде відповідати за злочини проти людяності", – вважає Порошенко.

"Крім арміі, мови і віри у нас було ще два пріоритети: Європейський Союз і НАТО. Ми змінили Конституцію, ми підписали безвіз, зробили потужну платформу, для чого це все робиться", – наголосив Порошенко.

"Сьогодні дуже важливо продовжити рух цієї роботи і не соромитися визнавати, наскільки важливо те, що було зроблено за вісім років. Країна за вісім років – інша. Країна, де збережена і має бути збережена демократія. Країна, де збережена і має бути збережена свобода слова. Країна, яка здатна себе захистити і користується безумовним авторитетом у світі", – констатує Петро Порошенко.

"Якби країна не змінилася і зустріла війну, не дай Боже, в тому стані, що був у 2014-му, невідомо, як це все було б", – наголошує Порошенко.

Також читайте: ЗСУ сьогодні дивують світ. Нам необхідно лише 100 винищувачів, 200 гелікоптерів, 300 танків та десь 1000 бронемашин, щоб змінити хід війни, - Порошенко

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Топ коментарі
+105
Порох - сила !
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18.04.2022 20:10
+76
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18.04.2022 20:14
+65
Алексеичу респект!
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18.04.2022 20:11
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гриби росли.
Або, точніше: ти Г+Г об'ївся.
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18.04.2022 20:57 Відповісти
Все хорошо помнят как одна гнида оббрехивала пороха со сцены...
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18.04.2022 20:48 Відповісти
А ось тут ти не правий. Це був перший і останній раз коли "найчесніший" не брехав і Пороху заперечити не було чим. А загалом на форумі всі собачаться даремно. Ці два тіпочка не заслуговують щоб ми тратили на них час, та й не світить їм вже нічого, крім хіба депутатського мандату. Українцям потрібно шукати нового лідера, не вірмена, не німця, не молдавана і не єврея, а українця. Борис Джонсон - виняток, йому можна, його варто запросити.
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19.04.2022 00:03 Відповісти
ти в якому класі?
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19.04.2022 00:53 Відповісти
Опчять бл.. вы ,утырки, со своей кремлевской методичкой. Да не создавал он регионалов, это ваша брехня с самого начала. Тупые вы ослы и притыренные на всю катушку, из сраки торчащая методичка ********** тебя спалила, москальская падаль
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18.04.2022 20:53 Відповісти
Он не создавал, а был одним из учредителей. Большая разница. Или какая раница? Решайте сами.
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19.04.2022 00:08 Відповісти
якісь докази шкідливості для України експорту (чи навіть контрабасу, приміром, через Казахстан) продукції "Рошен" до касапів є?
А докази бракованості катерів? Ну, окрім бігусових, голослівних.
А в чому полягає і яке саме "роздування ворожнечі" в цій інфі?
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18.04.2022 21:07 Відповісти
Порошенко П.О.+++++++++++++++++++++
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18.04.2022 21:01 Відповісти
Порох - сила ,
Всі інші - могила !
Ну всі знають , про кого йдеться
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18.04.2022 21:01 Відповісти
Гаряче підтримую місцевих дописувачів. Радує наявність такої кількості притомних людей.
Зефанати - тупі довбні або просто подоляківські боти.
Я теж впевнена, що і повномасштабна війна не почалася б, якби вибрали Порошенка.
А так навіть ці 72 години і те, що довбні приховували, що знали про початок війни, свідчить про договорняки і зраду.
і вони нам ще зроблять зраду своїми "мирними угодами", це путлерівський план Б.
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18.04.2022 21:15 Відповісти
а як би обрали сержанта ЗСУ , почалась би війна ?
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18.04.2022 22:34 Відповісти
а мохно зі свого рила зняти не пробував?
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18.04.2022 21:26 Відповісти
ага.. та не одного, а зі всією 95-ною шоблою
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18.04.2022 21:27 Відповісти
Крим був зданий за три дні до втечі Януковича. Ним же. А ще він надав фуйлу дозвіл ввести війська в нашу країну.
Соромно не знати.
Може ви не з України?
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18.04.2022 21:56 Відповісти
Президентом він був обраний 25 травня а інаугурація- 7го червня. Який Крим? Певно, ще не будучи президентом, він віддав наказ командуванню ЧФ України "здати Кримч, яке перейшло на бік рф, як відомо.
Коротко про цю тезу: в дурдомі трахаються валянки
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18.04.2022 22:56 Відповісти
Увімкнула еспресо, а там два жирних борови з кварталу.
Ну їдрід Мадрид!
Вільна ж демократична країна, а ті суки тероризують громадян непотрібом.
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18.04.2022 21:55 Відповісти
Вони мабуть з Пільши вєщают. Ілі пачіму їм не вручілі павєсткі? Мабуть бронь від прєдпріятія 95го кварталу як особоважливі співробітники?
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19.04.2022 09:12 Відповісти
Порох иди на ...дно
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18.04.2022 21:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ

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18.04.2022 23:35 Відповісти
Та ти що )
От подобаються мені такі як ви...
Собаки гавкають, а караван йде ))
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18.04.2022 22:12 Відповісти
Андріян під проксі так щиро любить Україну, і ненавидить зрадників, що лише для цього й зареєструвався. (Погавкать).
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18.04.2022 22:45 Відповісти
Дивуюсь я людям. Історія довела правоту Пороха. Але ніт, сидят під царськими бімбами і далі гавкають на Петю.
Починайте думати вже !
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18.04.2022 22:13 Відповісти
Хіба в них є чим?!!!
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18.04.2022 23:42 Відповісти
Тут можу довго сперечатись, але не буду.
Цікавіше інше: нападу не буде, не нагнітайте, інвестиції, шашлики...
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18.04.2022 22:58 Відповісти
а ти тільки дві хвилини, як зарегився. І вже сереш брехнею тут? Хоча, у вас, орків+касапів+зебілів совісті не бувало.
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18.04.2022 23:23 Відповісти
а шо ж ти так не піаришся?
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18.04.2022 23:29 Відповісти
Війна взагалі все показала, наче оголила і нас, і Неньку.
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18.04.2022 23:53 Відповісти
Зараз наші герої стійко захищають Маріуполь, віддаючи своє життя. А у квітні 2015 сивочолий гетьман свою фабрику швиденько вивіз з Маріуполя у Вінницю.
І не треба протиставляти нинішнього президента і попереднього. Історія показала, як багато вони удвох не зробили, щоб не відбулось 24 лютого.
Слава патріотам України, героям, які віддають своє життя за нашу свободу. А з нашими президентами будем розбиратись після нашої перемоги над рашизмом. І ми нічого не забудемо - ні доброго, ні поганого
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19.04.2022 00:55 Відповісти
Війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року
Війна ще більше показала, наскільки важливим було те, чого не зробили як Порошенко, так і Зеленський, але повинні були зробити
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19.04.2022 01:03 Відповісти
Верно. Такое было
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19.04.2022 08:26 Відповісти
потужненько. а к чему это выступление, может праздник какой?
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19.04.2022 07:38 Відповісти
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