За воєнні злочини Росії в Україні не може бути безкарності, ЄС підтримує роботу Міжнародного кримінального суду з цього питання, – Боррель

Європейський Союз активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду та заходи щодо забезпечення відповідальності Росії за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права у війні проти України.

Про це йдеться у заяві Верховного представника Європейського союзу Жозепа Борреля щодо останніх невибіркових обстрілів України з боку РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації за останні кілька тижнів. ЄС засуджує невибіркові й незаконні обстріли цивільних осіб і цивільної інфраструктури російськими збройними силами, які тривають... За воєнні злочини не може бути безкарності", - йдеться в заяві.

Глава європейської дипломатії зазначив, що великі українські міста, зокрема Харків, продовжують зазнавати невибіркових нападів, що призводить до подальшої загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури.

"ЄС високо оцінює силу, мужність і стійкість українського народу у протистоянні російській агресії та солідарний з ним, зокрема підтримуючи постачання військової техніки. Росія має негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку з території України", - наголошується у заяві Борреля.

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