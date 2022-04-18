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За воєнні злочини Росії в Україні не може бути безкарності, ЄС підтримує роботу Міжнародного кримінального суду з цього питання, – Боррель

боррель

Європейський Союз активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду та заходи щодо забезпечення відповідальності Росії за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права у війні проти України.

Про це йдеться у заяві Верховного представника Європейського союзу Жозепа Борреля щодо останніх невибіркових обстрілів України з боку РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації за останні кілька тижнів. ЄС засуджує невибіркові й незаконні обстріли цивільних осіб і цивільної інфраструктури російськими збройними силами, які тривають... За воєнні злочини не може бути безкарності", - йдеться в заяві.

Глава європейської дипломатії зазначив, що великі українські міста, зокрема Харків, продовжують зазнавати невибіркових нападів, що призводить до подальшої загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури.

"ЄС високо оцінює силу, мужність і стійкість українського народу у протистоянні російській агресії та солідарний з ним, зокрема підтримуючи постачання військової техніки. Росія має негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку з території України", - наголошується у заяві Борреля.

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aniil Chebykin


@chebykin_d

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https://twitter.com/chebykin_d/status/1515715867769778184 17 апр.



Новые могилы на южном кладбище в Омске выглядит так...

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18.04.2022 20:32 Відповісти
які ж класні кладовища у США, Британії, розвинутих країнах, все красиво, прибрано, культурно, люди приходять, якщо віруючі, провідують, спілкуються, згадують своїх коханих...

і дивіться на кацапські і совкові кладовища, туди ж страшно і відразливо ходити, це жах...
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18.04.2022 20:35 Відповісти
Родился из говна, жил в говне, сдох и снова закопали в говно. Проклятый народец хрюсии.
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18.04.2022 20:38 Відповісти
А напад на суверенну Україну класифікується як военний злочин? Чи тільки знущання и вбивства жінок і дітей?
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18.04.2022 20:48 Відповісти
Коли суд закінчиться - то або вуха ішака зітліють, або вуха підсудного.
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18.04.2022 22:21 Відповісти
 
 