За воєнні злочини Росії в Україні не може бути безкарності, ЄС підтримує роботу Міжнародного кримінального суду з цього питання, – Боррель
Європейський Союз активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду та заходи щодо забезпечення відповідальності Росії за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права у війні проти України.
Про це йдеться у заяві Верховного представника Європейського союзу Жозепа Борреля щодо останніх невибіркових обстрілів України з боку РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації за останні кілька тижнів. ЄС засуджує невибіркові й незаконні обстріли цивільних осіб і цивільної інфраструктури російськими збройними силами, які тривають... За воєнні злочини не може бути безкарності", - йдеться в заяві.
Глава європейської дипломатії зазначив, що великі українські міста, зокрема Харків, продовжують зазнавати невибіркових нападів, що призводить до подальшої загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури.
"ЄС високо оцінює силу, мужність і стійкість українського народу у протистоянні російській агресії та солідарний з ним, зокрема підтримуючи постачання військової техніки. Росія має негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку з території України", - наголошується у заяві Борреля.
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@chebykin_d
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https://twitter.com/chebykin_d/status/1515715867769778184 17 апр.
Новые могилы на южном кладбище в Омске выглядит так...
і дивіться на кацапські і совкові кладовища, туди ж страшно і відразливо ходити, це жах...