Обстріли Львова військами РФ доводять, що жодна частина України не застрахована від ударів Кремля, - Боррель

ЄС засуджує триваючі невибіркові та незаконні обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури з боку російських збройних сил.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації протягом кількох тижнів. ЄС засуджує триваючі невибіркові та незаконні обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури з боку російських збройних сил", - зазначив він.

За словами Борреля, нещодавні напади на Львів та інші міста Західної України показують, що "жодна частина країни не убережена від безглуздого ударі Кремля".

Він наголосив, що ЄС продовжує підтримувати розслідування воєнних злочинів в Україні Міжнародним кримінальним судом і ще раз закликав Росію "негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку" з України.

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