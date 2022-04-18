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Обстріли Львова військами РФ доводять, що жодна частина України не застрахована від ударів Кремля, - Боррель

львів

ЄС засуджує триваючі невибіркові та незаконні обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури з боку російських збройних сил.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Україна зазнає найінтенсивніших ракетних ударів з боку Російської Федерації протягом кількох тижнів. ЄС засуджує триваючі невибіркові та незаконні обстріли цивільного населення та цивільної інфраструктури з боку російських збройних сил", - зазначив він.

За словами Борреля, нещодавні напади на Львів та інші міста Західної України показують, що "жодна частина країни не убережена від безглуздого ударі Кремля".

Він наголосив, що ЄС продовжує підтримувати розслідування воєнних злочинів в Україні Міжнародним кримінальним судом і ще раз закликав Росію "негайно та беззастережно припинити бойові дії та вивести всі сили та військову техніку" з України.

Також читайте: Троє постраждалих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Львову перебувають у реанімації, - ОВА

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Топ коментарі
+5
Доти доки ********* може абсолютно безкарно вбивати українців та знищувати обєкти інфраструктури здалеку і не отримувати адекватну відповідь вони будуть це робити постійно за принципом "ну и что ти мнє сдєлаєшь?" І дійсно, що?! Війни в *********і нема. Якась там далека "спецоперація" в якій карають "нациків". Санкції ще не подіяли належним чином, а загиблих для того щоб ********* почав це відчувати ще дуже мало. Зараз ми не можемо відповідати ракетними ударами - немає ракет (спасібочки Зе!) і тому залишається швидко налагоджувати їх виробництво і знищувати якомога більше окупантів. Врешті вони "пожнуть те що посіяли".
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18.04.2022 21:23
+4
скільки вже можна патякати,
зброю би краще дали
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18.04.2022 21:08
+4
Слова не убедят ху.ла только танки ракеты пушки и кучи трупов касапских выплятков.
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18.04.2022 21:10
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30 лет жевали сопли, дожевались. скоро еще сербы нападут на боснию
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18.04.2022 21:01 Відповісти
Так з 24 числа це вже боррель прокиньтеся
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18.04.2022 21:04 Відповісти
З чотирнадцятого року.
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18.04.2022 22:17 Відповісти
на второй месяц войны на дедуся снизошло озарение! ))
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18.04.2022 21:06 Відповісти
Особливо, коли "керівництво країни", то фоточки запостить з полігону, то патякати почне про те звідки, куди і якими шляхами йде допомога...
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18.04.2022 21:08 Відповісти
скільки вже можна патякати,
зброю би краще дали
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18.04.2022 21:08 Відповісти
Слова не убедят ху.ла только танки ракеты пушки и кучи трупов касапских выплятков.
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18.04.2022 21:10 Відповісти
Пора засылать в оркостан диверсионные группы,пора! Зеля правда очконавт ещё тот,всё думает шо ему скажет запад после взрывов на пересечении трёх веток метро в мацкве
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18.04.2022 21:22 Відповісти
Доти доки ********* може абсолютно безкарно вбивати українців та знищувати обєкти інфраструктури здалеку і не отримувати адекватну відповідь вони будуть це робити постійно за принципом "ну и что ти мнє сдєлаєшь?" І дійсно, що?! Війни в *********і нема. Якась там далека "спецоперація" в якій карають "нациків". Санкції ще не подіяли належним чином, а загиблих для того щоб ********* почав це відчувати ще дуже мало. Зараз ми не можемо відповідати ракетними ударами - немає ракет (спасібочки Зе!) і тому залишається швидко налагоджувати їх виробництво і знищувати якомога більше окупантів. Врешті вони "пожнуть те що посіяли".
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18.04.2022 21:23 Відповісти
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18.04.2022 21:38 Відповісти
Обстріли Львова доводять що ЄС перебуває під загрозою хаотичних ракетних обстрілів.А ще вони в черговий раз доводять "умом росию не понять"ці долбодятли закидають ракетами наші садочки лікарні туалети курятники свинарники а тим часом кожна випущена в бік України ракета порахована нато.І коли їм прийдеться зіткнутися реально як прогнозує росія то рф лишиться до того часу з голим задом.А поки що росія діє за принципом бей посуду я плачу
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18.04.2022 21:49 Відповісти
 
 