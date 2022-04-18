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Київ (19130) Кличко (3478)

З поверненням до Києва варто зачекати, столиця під подальшою загрозою ракетних ударів, - Кличко

київ

Влада Києва закликає містян почекати із поверненням до міста, адже ситуація залишається непростою.

Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві перебуває вже 2 мільйони 120 тисяч людей, бо багато киян, які виїжджали, вже повернулися в місто. Столиця потроху оживає. Втім, ще раз наголошую: якщо у вас є можливість перебувати в більш безпечному місці, – зачекайте з поверненням до столиці. Спираючись на дані військових, на останні події, ми не виключаємо, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів", - наголосив мер.

Кличко нагадав, що у Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було влучання ракет.

"Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора.

Місто робить все можливе, аби люди могли отримати необхідні сервіси та послуги. Зокрема, в столиці подовжили роботу метрополітену. Тепер він працює з 6:30 до 20:00. Також скоротили інтервали між поїздами метро", - повідомив Кличко.

"Громадський транспорт, на жаль, працює поки в обмеженому режимі. Не через всі мости в місті зараз можна переїхати. Також залишається чимало блокпостів, які необхідні для оборони і безпеки в місті. І це теж ускладнює пересування столицею. Також діє комендантська година. Є ще немало реалій воєнного стану, що є перепоною для повернення до звичного життя", - підсумував мер Києва.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Дарницького району Києва загинула одна людина, декілька людей поранено, - Кличко

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Ну ******…

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18.04.2022 21:16 Відповісти
Це що за істота?

єдина україна партія?
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18.04.2022 21:22 Відповісти
Це істота падлюча, яка підігрувала біглому пре-зеку.
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18.04.2022 21:26 Відповісти
педаля. простой расчет - 750 бакинских в месяц за оренду однушки благодаря такому же как ты садовому во Львове и все решится...ну и 250 за еду. итого 1000$.
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18.04.2022 21:36 Відповісти
Кияни, повертаючись в Київ, не будьте кацапськими свинями - не об'їжджайте затор на в'їзді по правому ряду.

Таких вже стало менше після війни, але досить багато.
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18.04.2022 22:20 Відповісти
Коли бої були під Києвом, ЗСУ "Панцирями" збивали крилаті ракети, а потім розстрілювали з гармат падаючі уламки. Тепер військові ППО забрали, і ракети частіш долітають, і уламки падають.
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18.04.2022 23:14 Відповісти
 
 