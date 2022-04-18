Соратник диктатора Лукашенка Вольфович пригрозив війною Польщі, Литві та Латвії: "Руйнування, загибель, вибухи"

Так званий "держсекретар Радбезу Білорусі" Олександр Вольфович пригрозив "руйнуваннями, загибеллю і вибухами" трьом країнам Євросоюзу - Польщі, Литві та Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують білоруські ЗМІ.

Вольфович стверджує, що в цих країнах нібито збільшується кількість військових і озброєння, модернізується військова інфраструктура. Він також заявив про збільшення числа польотів зарубіжної авіації поблизу кордонів Білорусі.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію проти Білорусі та військові дії відбуватимуться тільки в Білорусі. Ні, на їх території теж будуть руйнування, загибель, вибухи", - заявив соратник диктатора Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва і Латвія закликали громадян не їздити в Білорусь попри безвіз