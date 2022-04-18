Соратник диктатора Лукашенка Вольфович пригрозив війною Польщі, Литві та Латвії: "Руйнування, загибель, вибухи"
Так званий "держсекретар Радбезу Білорусі" Олександр Вольфович пригрозив "руйнуваннями, загибеллю і вибухами" трьом країнам Євросоюзу - Польщі, Литві та Латвії.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують білоруські ЗМІ.
Вольфович стверджує, що в цих країнах нібито збільшується кількість військових і озброєння, модернізується військова інфраструктура. Він також заявив про збільшення числа польотів зарубіжної авіації поблизу кордонів Білорусі.
"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію проти Білорусі та військові дії відбуватимуться тільки в Білорусі. Ні, на їх території теж будуть руйнування, загибель, вибухи", - заявив соратник диктатора Лукашенка.
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Кем ты будешь воевать - омном и ментами своими, которых от силы 2 тысячи?
Сегодня из порта Чарлстон, Южная Каролина, в Латвию прибыло грузовое судно с более 350 отдельных единиц боевой и вспомогательной техники ВС США для участия в учениях.
с должности начштаба бригады он за год стал комкорпуса. А потом Зеля назначил его главнокомандующим и тут же Вольфович стает начгенштаба РБ, вторым военным в РБ после таракана. За казнокрадство Хомчака перевели 1 замсекретаря Совбеза. И тут же Вольфович - секретарь совбеза РБ., стал поводирем войны. Хомчак до последнего сопротивлялся теробороне, ну а известный приказ о штрафах по стрельбе это его рук дело. До сих пор теперешняя элита армии орков имеет старого друга и товарища на Банковой, который два года только уничтожал армию (одно фото с четвертью помидора в тарелке дорогого стоит) вместе с халимоном и другими прохвостами. Это ему не были нужны Богданы,ракеты,бронежилеты и т.д. Доколе.