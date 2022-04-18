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агресія (1189) Білорусь (7841) Латвія (1292) Литва (2265) Польща (8267)

Соратник диктатора Лукашенка Вольфович пригрозив війною Польщі, Литві та Латвії: "Руйнування, загибель, вибухи"

білорусь,вольфович

Так званий "держсекретар Радбезу Білорусі" Олександр Вольфович пригрозив "руйнуваннями, загибеллю і вибухами" трьом країнам Євросоюзу - Польщі, Литві та Латвії.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують білоруські ЗМІ.

Вольфович стверджує, що в цих країнах нібито збільшується кількість військових і озброєння, модернізується військова інфраструктура. Він також заявив про збільшення числа польотів зарубіжної авіації поблизу кордонів Білорусі.

"Вони свою інфраструктуру приводять у відповідність незрозуміло чому, напевно, розв'язуванню, підготовці агресії. Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, тому що не вийде так, що вони розв'яжуть агресію проти Білорусі та військові дії відбуватимуться тільки в Білорусі. Ні, на їх території теж будуть руйнування, загибель, вибухи", - заявив соратник диктатора Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва і Латвія закликали громадян не їздити в Білорусь попри безвіз

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Топ коментарі
+107
Схоже, що "вольфович" - це діагноз...
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18.04.2022 21:10
+99
Які ж ці ******** іпонуті.
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18.04.2022 21:09
+73
дайте лукє галоперидолу
оно НАТО пугать собралось
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18.04.2022 21:10
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Цікаво, вони там своїм Спутніком Ві ********** всім поприщеплювали???
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18.04.2022 22:46 Відповісти
Вольфыч видимо самогонки обпился....
******* со значками.
Кем ты будешь воевать - омном и ментами своими, которых от силы 2 тысячи?
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18.04.2022 22:52 Відповісти
пукнул турнепсом в лужу брюквы
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18.04.2022 22:59 Відповісти
Это ничем не управляющий банный генерал-алкоголик. И ******** еще
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18.04.2022 23:08 Відповісти
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18.04.2022 23:18 Відповісти
Бульбаші вже давно просяться стати тертими пляцками зі сметаною....
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18.04.2022 23:22 Відповісти
То що, кишка тонка завдати такого ж превентивного удару по країнам НАТО, як ви, тварі, завдали по Україні?
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18.04.2022 23:30 Відповісти
Да пошёл он нахрен, этот соратник вместе с тараканом. Давно наверное пилюлей не получал, так получит, как пить дать.
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18.04.2022 23:52 Відповісти
интересен ответ польши и балтии
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19.04.2022 00:25 Відповісти
Ответит, если потребуется.
Сегодня из порта Чарлстон, Южная Каролина, в Латвию прибыло грузовое судно с более 350 отдельных единиц боевой и вспомогательной техники ВС США для участия в учениях.
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19.04.2022 01:10 Відповісти
Вольфович. Вики пишет, что этот перец во время учебы в ВУ обзавелся крупными связями в теперешней элите армии орков и есть их фанатиком. А учился он как кремлевский курсант. И что удивительно, в тоже время "одноклассником" перца был, ну кто бы подумал, другой перец с Украины сам Хомчак. После вывода с ГСВГ эти перцы вместе служили в Белоруссии. Карьерный рост Хомчака начался в 2012 году, после посещения Витей Ростовским своей исторической Родины.
с должности начштаба бригады он за год стал комкорпуса. А потом Зеля назначил его главнокомандующим и тут же Вольфович стает начгенштаба РБ, вторым военным в РБ после таракана. За казнокрадство Хомчака перевели 1 замсекретаря Совбеза. И тут же Вольфович - секретарь совбеза РБ., стал поводирем войны. Хомчак до последнего сопротивлялся теробороне, ну а известный приказ о штрафах по стрельбе это его рук дело. До сих пор теперешняя элита армии орков имеет старого друга и товарища на Банковой, который два года только уничтожал армию (одно фото с четвертью помидора в тарелке дорогого стоит) вместе с халимоном и другими прохвостами. Это ему не были нужны Богданы,ракеты,бронежилеты и т.д. Доколе.
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19.04.2022 00:31 Відповісти
Я вже бачу як бульбяні війська захоплюють ці країни
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19.04.2022 01:00 Відповісти
Московська тактика -сполохати всіх сусідів та примусити їх озброюватись.А потім за це ж їх обвинувачувати. Терористи у кремлі поплатяться.
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19.04.2022 01:52 Відповісти
два дебила это сила.
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19.04.2022 05:57 Відповісти
Получается, Украина неправильно воюет. По логике Вольфовича, ВСУ должны пулять по местам скопления российских войск в Беларуси и России. Может, он прав?..
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19.04.2022 07:22 Відповісти
Але немає чим.
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19.04.2022 09:13 Відповісти
Белорусы, готовтесь к войне. Ваше правительство хочет войны!
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19.04.2022 07:50 Відповісти
Ось коли у Мінськ прилетить, тоді почнуть ріпу чесати..
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19.04.2022 09:08 Відповісти
Вполне возможно, что и будут. Только этим странам другие помогут. А вот кто поможет Беларуси...?
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19.04.2022 09:09 Відповісти
Обыкновенный писдобол в погонах.
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19.04.2022 09:21 Відповісти
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