УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10238 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 645 10
біженці (1765) США (21036) переселенці (954) Єрмак Андрій (1352)

США ввели статус тимчасового захисту для громадян України, які перебувають у країні, - Єрмак

сша

Анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в США від сьогодні офіційно запроваджено. Відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано 19 квітня 2022 року.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"На прохання української сторони, дату на період якої громадяни України мали знаходитись на території США для кваліфікації на TPS, було перенесено з 1 березня на 11 квітня 2022 року. Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 квітня зможуть скористатися цієї програмою", - написав Єрмак у фейсбуці..

Керівник ОП зазначає, що статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися у США терміном до 18 місяців з можливістю подання документів на дозвіл на працевлаштування в країні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
агєнт козирь, а ну киш скрєпки рахувати..!
показати весь коментар
18.04.2022 21:35
+10
каким боком завхоз к решениям США...?
показати весь коментар
18.04.2022 21:38
+9
дєрьмак, як там рузькій развєдчік рифи папа поживає?
показати весь коментар
18.04.2022 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
агєнт козирь, а ну киш скрєпки рахувати..!
показати весь коментар
18.04.2022 21:35 Відповісти
А ты-то тут причём?
показати весь коментар
18.04.2022 21:37 Відповісти
Особисто з Байденом домовився ))
показати весь коментар
18.04.2022 21:49 Відповісти
каким боком завхоз к решениям США...?
показати весь коментар
18.04.2022 21:38 Відповісти
дєрьмак, як там рузькій развєдчік рифи папа поживає?
показати весь коментар
18.04.2022 21:42 Відповісти
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що йому навмисне "ліплять демонічний образ", бо він хоче зробити "щось хороше для своєї країни". 01.12.21 р.https://www.rbc.ua/ukr/news/andrey-ermak-atakuya-gosudarstvo-oligarhi-1638312518.html "РБК-Україна". ,можна рахувати,що "ВЖЕ ЗРОБИВ"?
показати весь коментар
18.04.2022 21:55 Відповісти
Дєрьмак лічно дагаварілся з ПОТУСом. Сразу після того як Хламідія лічна прадал іму ету ідею.
показати весь коментар
18.04.2022 21:56 Відповісти
новина наче не погана, незважаючи на те, яким собачим ротом її озвучили
показати весь коментар
18.04.2022 22:02 Відповісти
Надо было успеть уехать до 11 апреля, но не все об этом знали?
показати весь коментар
18.04.2022 22:03 Відповісти
Новини зі Штатів озвучує людина, яку США вважають як мінімум шпигуном.
Цинічно так...
показати весь коментар
18.04.2022 22:21 Відповісти
 
 