На Донбасі відбито 7 атак окупантів. Знищено 1 танк, 1 артсистему, 18 одиниць бронетехніки, літак та 4 безпілотники, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках захисники України продовжують відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці пресцентру штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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Мова йде про Чирву Олександра, який був командиром великого десантного корабля "Цезарь Куников". Це падло У 2015-2016 роках брав участь у війні в Сирії.
У Севастополі поховали цю кацапську наволоч.
"Про це повідомив "губернатор" анексованого Росією Севастополя Михайло Развозжаєв.
Він заявив, нібито Чирва помер від поранень, "яких зазнав у бою"."
23:04
Основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. В интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему российским войскам удалось оцепить город - его защитникам не хватало оружия.
Но проблема не только с вооружением, хотя она главная. И кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.
«Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с этим достаточно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении», - сказал Белецкий.
Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны «Азова», так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.
«Это 100%. Это глубокое решение. «Азов» и не ставил никогда перед собой другого выбора», - добавил он.
https://twitter.com/i/status/1516082606693134338