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Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

На Донбасі відбито 7 атак окупантів. Знищено 1 танк, 1 артсистему, 18 одиниць бронетехніки, літак та 4 безпілотники, - штаб ООС

донбас,оос

На Донецькому та Луганському напрямках захисники України продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці пресцентру штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Донбасі відбили 12 атак ворога. Знищено 10 танків, 5 артсистем, 15 одиниць бронетехніки та 2 гелікоптери, - штаб ООС

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Топ коментарі
+29
В районі Гуляй Поля наші їм такої ***** дають що Дай Боже
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18.04.2022 22:11
+18
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18.04.2022 22:14
+7
СУ-30 МІНУС 60 000 000 ЗА ЛІТАЧОК
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18.04.2022 22:13
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В районі Гуляй Поля наші їм такої ***** дають що Дай Боже
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18.04.2022 22:11 Відповісти
Дякую за гарні новини! А можна посилання, щоб на ніч порадіти
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18.04.2022 22:27 Відповісти
Я просто поряд живу, приблизно км 20-30, на жаль відео немає
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18.04.2022 22:47 Відповісти
І доля справедливо роздала кацапам "карти" і в прикупі була "смерть".

Мова йде про Чирву Олександра, який був командиром великого десантного корабля "Цезарь Куников". Це падло У 2015-2016 роках брав участь у війні в Сирії.

У Севастополі поховали цю кацапську наволоч.

"Про це повідомив "губернатор" анексованого Росією Севастополя Михайло Развозжаєв.

Він заявив, нібито Чирва помер від поранень, "яких зазнав у бою"."
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18.04.2022 22:27 Відповісти
СУ-30 МІНУС 60 000 000 ЗА ЛІТАЧОК
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18.04.2022 22:13 Відповісти
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18.04.2022 22:14 Відповісти
Як у житті справджується прислів'я - "Каждой твари по паре".
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18.04.2022 22:49 Відповісти
В «Азове» рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь
23:04

Основатель и первый командир батальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. В интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему российским войскам удалось оцепить город - его защитникам не хватало оружия.

Но проблема не только с вооружением, хотя она главная. И кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.

«Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с этим достаточно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении», - сказал Белецкий.



Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны «Азова», так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.

«Это 100%. Это глубокое решение. «Азов» и не ставил никогда перед собой другого выбора», - добавил он.
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18.04.2022 22:22 Відповісти
Чомусь про тих, хто кацапів на Чонгарі пропустив промовчав...
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18.04.2022 22:49 Відповісти
Так 1 танк чи 10?
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18.04.2022 22:24 Відповісти
10
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18.04.2022 22:42 Відповісти
Помилочка вкралася в заголовок. Останнім часом танків нищать чимало. Не дивно, орки наступають.
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18.04.2022 22:43 Відповісти
Где-то уже должен быть юбилейный 800й танчик
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18.04.2022 22:26 Відповісти
Нехай Бог Вам допомагає, хлопці...
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18.04.2022 22:26 Відповісти
Добре було б якби і ВСУ допомогло.
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19.04.2022 08:20 Відповісти
Мочить ********* хлопці, уся Україна на Вас сподівається!
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18.04.2022 22:46 Відповісти
Куй его знает какие атаки наши командиры отбивают, но козломордые уже в 30 км от Славянска знакомая час назад звонила по селу Заречному едут танки орков. С Кременной они практически уже подошли к Лиману((((((((.
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18.04.2022 22:47 Відповісти
Зранку буде видно, що там було...
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18.04.2022 23:01 Відповісти
смартфон за 20 тис. і жетон спасає життя...
https://twitter.com/i/status/1516082606693134338
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18.04.2022 23:51 Відповісти
 
 