"Когда стреляют, у нас тут трясется все": Цивільні з маленькими дітьми на "Азовсталі" просять погодити "зелений коридор" з Маріуполя. ВIДЕО
На маріупольському заводі "Азовсталь" знаходиться не менше тисячі цивільних осіб. Серед них багато дітей, зокрема немовлят.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 время
показати весь коментар18.04.2022 22:59
+20 Mikhail Saveliev
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+17 Олександр Карін
показати весь коментар18.04.2022 23:15
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Всі ці міста були захоплені кацпами у перщі години війни, злазь хоч іноді зі свого дивану.