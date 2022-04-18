УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7762 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 167 26
Маріуполь (3207) Азовсталь (437)

"Когда стреляют, у нас тут трясется все": Цивільні з маленькими дітьми на "Азовсталі" просять погодити "зелений коридор" з Маріуполя. ВIДЕО

На маріупольському заводі "Азовсталь" знаходиться не менше тисячі цивільних осіб. Серед них багато дітей, зокрема немовлят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: Захисники Маріуполя вимушені не тільки битись проти окупантів, але й дбати про цивільних. Благаємо світ про допомогу, - командир морпіхів Волина

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Хто здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ без єдиного вистрілу, чим дозволив взяти в кільце Маріуполь? Хто не спробував за 54 дні ні разу допомогти Маріуполю? Чому змінюють генерала Марченко на Миколаївщині, коли погнали цапів до Херсону, та був шанс повернути місце назад, чим могли б допомогти Маріуполю? Чому дозволили цапам окопатися під Херсоном? А чи не сидить у владі ворог?
показати весь коментар
18.04.2022 22:59
+20
Одно слово ДЕБЛОКАДА. Нужны наступательное вооружение, самолёты, танки
показати весь коментар
18.04.2022 22:39
+17
Сидить, ще з 2019-го. Наобирали - отримали.
показати весь коментар
18.04.2022 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одно слово ДЕБЛОКАДА. Нужны наступательное вооружение, самолёты, танки
показати весь коментар
18.04.2022 22:39 Відповісти
Не буде ніякої деблокади, досить вірити в казки, деблокада можлива була б місяць тому, і то не факт.
показати весь коментар
18.04.2022 22:50 Відповісти
Нико только что обстреляли орки ипаные.
показати весь коментар
18.04.2022 22:39 Відповісти
Желаю, чтобы все... В Мааац-Кве.
показати весь коментар
18.04.2022 22:41 Відповісти
И медведчук сейчас просит поменять его на коридор с мариуполя❗Стечение обстоятельств ❗
показати весь коментар
18.04.2022 22:41 Відповісти
та най би і міняли, але потрібна купа посередників, щоб не було розводу
показати весь коментар
19.04.2022 01:13 Відповісти
орки можуть зробити тільки коридор на той світ...
показати весь коментар
18.04.2022 22:43 Відповісти
Зате у Зелєнских і Єрмаків "все надійно і все під контролем"
показати весь коментар
18.04.2022 22:44 Відповісти
Уже ничего не спасет ***** и его нацистов - он уже сделал нервы украинцам, теперь пускай паскуда держится за землю. Мы уничтожим эту помойку и ее обитателей. Поэтому, как и при нашествии Орды их предки срывали кресты и бросали под ноги лошадям, так и они будут разрывать паспорта и отрекаться от своей национальности.
показати весь коментар
18.04.2022 22:48 Відповісти
Хто здав Херсон, Мелітополь, Бердянськ без єдиного вистрілу, чим дозволив взяти в кільце Маріуполь? Хто не спробував за 54 дні ні разу допомогти Маріуполю? Чому змінюють генерала Марченко на Миколаївщині, коли погнали цапів до Херсону, та був шанс повернути місце назад, чим могли б допомогти Маріуполю? Чому дозволили цапам окопатися під Херсоном? А чи не сидить у владі ворог?
показати весь коментар
18.04.2022 22:59 Відповісти
Сидить, ще з 2019-го. Наобирали - отримали.
показати весь коментар
18.04.2022 23:15 Відповісти
Ти чи д***л чи як ?
Всі ці міста були захоплені кацпами у перщі години війни, злазь хоч іноді зі свого дивану.
показати весь коментар
19.04.2022 10:53 Відповісти
А ЧИ ДИВИТЬСЯ ЦЕ ВІДЕО ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА. як вона буде спати після цього ?!! Але ж вона за кордоном. що вона може відчувати взагалі до українських дітей - співчуття ?!! Не віриться !!!
показати весь коментар
18.04.2022 23:00 Відповісти
Ну чого ж так різко про Першу Леді. Може їй від згадки про Маріуполь сир Брі під елітне шампанське не так смакує, а вілла на узбережжі Італії вже набридла (хочеться нову).
показати весь коментар
19.04.2022 08:13 Відповісти
Ворог давно і постійно сидить у зеленій владі !!!
показати весь коментар
18.04.2022 23:01 Відповісти
запорожстальческая роба..говнище.полное ходил в ней лет 5...
показати весь коментар
18.04.2022 23:03 Відповісти
они заложники ситуации и полу ватники если захватят будет жопа из наших выставят как фашиков как в 14 году на параде в ультра извращенной форме как было в донецке а про этих снимут ролик что их спасли от нац батальонов бендеровцев....вот зеленский и думай.......кринжей не придумаешь....
показати весь коментар
18.04.2022 23:06 Відповісти
Слишком долго он думает. И о чем думает непонятно.
показати весь коментар
18.04.2022 23:57 Відповісти
Страшно смотреть в глаза деткам. Господи, помилуй этих ангелов!
показати весь коментар
18.04.2022 23:59 Відповісти
а он вообще может думать ?
показати весь коментар
19.04.2022 00:48 Відповісти
Скільки років просили перейти на українську мову. Все не зручно було. Не на часі. Яке правітєльство? Що меле та жіночка узькомовна? Вслухайтесь. Половина з цих людей колаборанти.
показати весь коментар
19.04.2022 01:08 Відповісти
Тебе що , кришкою з унітазу прихлопнуло,що ти там радіального почула? Ти уявляєш в якому стані там люди ,ідіот(ка)?
показати весь коментар
19.04.2022 07:25 Відповісти
Господи... та хоча б Медведчука міняйте на деблокаду, він сам пропонував!
показати весь коментар
19.04.2022 01:11 Відповісти
Треба щоб ООН ввело війська так само як в Корею в 1950 році, і тоді буде і коридор і все інше
показати весь коментар
19.04.2022 09:08 Відповісти
Боже, Матінка Божа, допоможіть
показати весь коментар
19.04.2022 10:05 Відповісти
Збережи Боже цих людей і виведи їх на підконтрольну територію України як колись вивів євреїв з рабства Єгипта.
показати весь коментар
19.04.2022 10:48 Відповісти
 
 