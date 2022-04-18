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Маріуполь (3207) Азов (753) Азовсталь (437)

Командир "Азову" Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують "Азовсталь", тут сотні цивільних, організуйте "зелений коридор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз на заводі "Азовсталь" знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку: жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від "руського міру" в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти на колаборанти з "ЛДНР", свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби. Обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів.

Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитсадки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам.

Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу - організуйте "зелений коридор", надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуцаію цивільних, поранених та тіл вбитихх воїнів, які мають бути поховані з почестями", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисники Маріуполя вимушені не тільки битись проти окупантів, але й дбати про цивільних.

18 квітня російські окупанти обстрілювали та бомбардували "Азовсталь".  У підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Когда стреляют, у нас тут трясется все": Цивільні з маленькими дітьми на "Азовсталі" просять погодити "зелений коридор" з Маріуполя. ВIДЕО

Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 01
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 02
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 03
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 04
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 05
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 06
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 07
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 08
Командир Азову Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують Азовсталь, тут сотні цивільних, організуйте зелений коридор 09

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Топ коментарі
+17
Світ нікчемний і без'яєчний.
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18.04.2022 22:55
+15
єдиний спосіб зробити такий коридор - вгатити по бункеру уйла десятком МБР найновіших...
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18.04.2022 22:51
+15
Для України буде краще, якщо на виборах виграє Макрон, ніж брехлива продажна ************* ляпенша.
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18.04.2022 23:04
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єдиний спосіб зробити такий коридор - вгатити по бункеру уйла десятком МБР найновіших...
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18.04.2022 22:51 Відповісти
Вони брешуть про коридор, готують пастку, як в Іловайську.

"Щодо ультиматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисники не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їх повідомленням коридор для безпечного виходу мав бути помічений червоними прапорцями, але жодної помітки нанесено так і не було. Це черговий раз підтверджує лише пастку, заготовлену нашим захисникам", - https://t.me/andriyshTime заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
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18.04.2022 22:55 Відповісти
Всі, хто начебто допамагає, де нарешті ЗАКРИТЕ НЕБО ?
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18.04.2022 22:52 Відповісти
У мріях зебілоїдів
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19.04.2022 08:30 Відповісти
Світ нікчемний і без'яєчний.
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18.04.2022 22:55 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/18/7138020/ Макрон не розмовляв з Путіним після розкриття звірств у Бучі

Ти диви, який Кремінь цей Макарон, так стримується!!! ГЕРОЙ!
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18.04.2022 22:57 Відповісти
Для України буде краще, якщо на виборах виграє Макрон, ніж брехлива продажна ************* ляпенша.
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18.04.2022 23:04 Відповісти
так бей жидов спасай расию !
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18.04.2022 23:06 Відповісти
А євреїв за що?
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19.04.2022 08:32 Відповісти
если б все было так,тут уже не жиды-тут русский мир и поехавшее население соседней страны
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18.04.2022 23:15 Відповісти
на втором фото девочка точь в точь Жанна Дарк в исполнении Милы Йовович
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18.04.2022 23:05 Відповісти
а я подумал что это мальчик...
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18.04.2022 23:08 Відповісти
Да услышит Бог его слова…и поможет всем ,кто находится в Мариуполе иэтим деткам и их матерям ..относительно мировых политиков ,не уверена..они может и услышат ,но в своих действиях -беспомощны перед злом такого рода..
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18.04.2022 23:09 Відповісти
путин будет в Гааге....шойгу уже на концерте кабздона.....
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18.04.2022 23:11 Відповісти
Господи, ну неужели они не могут дать зелёные коридор хотя бы женщинам и детям. Откуда такая жестокость???? Допустим, не верят. Так пусть Прокопенко снимет видео с собой в кадре и с гражданскими на фоне. Ну не может же быть, чтобы они не выпустили? Хотя бы в пиарных целях!
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18.04.2022 23:17 Відповісти
ВЫ все еще думаете что это люди????
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19.04.2022 04:20 Відповісти
Боже почуй його слова ,ти всесильний. Амінь.
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18.04.2022 23:17 Відповісти
Вірю-генштаб робить все необхідне прямо зараз!
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18.04.2022 23:18 Відповісти
Я не знаю, что ещё должно случиться для того, чтобы Штаты уничтожили Парашу целиком и полностью. И "таких русских", и " не таких русских". Главное, чтобы это произошло как можно скорее, и вместо всех этих "русских" на этой территории тысячи лет должны ползать только радиоактивные тараканы...
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18.04.2022 23:26 Відповісти
Хоть я и живу в раше, отчасти с вами согласна. А нам то куда эмигрировать, кто все это не поддерживает??? Эта земля плодит моральных уродов. Причем все нации обрусячиваются. Нарушение психитрического плана и методов лечения не знаю.
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19.04.2022 04:38 Відповісти
Таким, как Вы, надо эмигрировать срочно и куда угодно. Куда именно- зависит от знания языков и профессиональных навыков. Даже в Украину, если не боитесь нас ("нациков").
Например- летите в Турцию, оттуда в Кишинёв, потом на север Молдовы и в Черновицкую область. Там относительно безопасно, надо только паляниця правильно говорить.
При таком варианте шенген Вам не потребуется.
Нормальных людей наши примут. Пароль- путин Куйло.

Только мой Вам совет- если это Ваши настоящие имя и фамилия- смените ник.
Иначе за Вами придут в самое ближайшее время...
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19.04.2022 10:35 Відповісти
Господи, помилуй діток, невже ти не бачиш їх стражденних очей?
Господи помилуй хоч ти!
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18.04.2022 23:41 Відповісти
«Завтра утром их, возможно, уже не будет в живых»: Антон Геращенко показал детей, которых бомбят оккупанты в Мариуполе

23:20, 18 АПРЕЛЯ 2022

Мариуполь бомбят российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-96.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/235243-zavtra-utrom-ikh-vozmozhno-uzhe-ne-budet-v-zhivykh-anton-geraschenko-pokazal-detey-kotorykh-bombyat-okkupanty-v-mariupole

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19.04.2022 00:48 Відповісти
Боже, який жах! Немає слів ...
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19.04.2022 00:51 Відповісти
Стільки років просили перейти на українську мову…
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19.04.2022 01:11 Відповісти
Русские нацисты, как и немецкие , верят в свое превосходство. Открыто заявляют, что мы должны забыть все украинское.
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19.04.2022 03:26 Відповісти
Вся Украина должна провести молитву и молиться не Исусу христу а единому богу всех людей,творцу небес и земли. "Вся власть принадлежит Аллаху и он над каждой вещью мощен. " Но священники не признаются вам в этом, а народ надеется на них. Если азовцы прочтут это, -встаньте все вместе на молитву, просите господа миров. Многие христиане думают что это предательство православной веры. На самом деле это следование евангелию, следование тому о чем говорили пророки во всех писаниях. " Молитесь господу моему, господу вашему, ибо есть только один господь"(сотворивший эти небеса и землю, создавший все творения) Перед ним не устоит не один правитель и не одна армия мира. Аллах сказал, "что не оставит моитвы претесненного
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19.04.2022 04:34 Відповісти
Була краща пропозиція: приіхати Папі Римському і вивести цивільних з Маріка. Варіант: запросити також і Кирила Гундяєва (але він точно не погодиться).
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19.04.2022 04:52 Відповісти
Та да - в Чечні і Афганістані вже намолились Алаху
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19.04.2022 10:32 Відповісти
в телеге есть ичо все это пустое сотрячсание воздухазеленский отбиол киев осттальное потом иф мейби чере 8 лет здатых им квази республик юга
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19.04.2022 09:05 Відповісти
А от тут ділемка намалювалась - Захід не хоче смерті Кремля і дуже не хоче ії починати, тому допомагають так щоб пацієнт не вмер але не так щоб він видужав, доказ тому дозвіл Держказначейства США на використання паРашей коресподентських рахунків на погашення боргу паРащі, що відтерминувало дефолт паРаши на 25 травня, а не на початок квітня.
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19.04.2022 10:29 Відповісти
Дай Боже перемогу Україні над агресором і вихід всіх цивільних з Маріуполя на підконтрольну територію України цілими і неушкоджениии.
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19.04.2022 10:35 Відповісти
 
 