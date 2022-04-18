Командир "Азову" Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують "Азовсталь", тут сотні цивільних, організуйте "зелений коридор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз на заводі "Азовсталь" знаходяться сотні цивільних громадян. Серед них багато дітей різного віку: жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя, які ховаються від "руського міру" в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Російські окупанти на колаборанти з "ЛДНР", свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби. Обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, в тому числі з кораблів.
Драмтеатр, пологові будинки, школи, лікарні, дитсадки були знищені тими, хто зараз пропонує їм безпеку та можливість евакуації. Ніхто не вірить окупантам.
Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу - організуйте "зелений коридор", надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуцаію цивільних, поранених та тіл вбитихх воїнів, які мають бути поховані з почестями", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захисники Маріуполя вимушені не тільки битись проти окупантів, але й дбати про цивільних.
18 квітня російські окупанти обстрілювали та бомбардували "Азовсталь". У підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.
Будь ласка, зачекайте...
"Щодо ультиматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисники не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їх повідомленням коридор для безпечного виходу мав бути помічений червоними прапорцями, але жодної помітки нанесено так і не було. Це черговий раз підтверджує лише пастку, заготовлену нашим захисникам", - https://t.me/andriyshTime заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Ти диви, який Кремінь цей Макарон, так стримується!!! ГЕРОЙ!
Например- летите в Турцию, оттуда в Кишинёв, потом на север Молдовы и в Черновицкую область. Там относительно безопасно, надо только паляниця правильно говорить.
При таком варианте шенген Вам не потребуется.
Нормальных людей наши примут. Пароль- путин Куйло.
Только мой Вам совет- если это Ваши настоящие имя и фамилия- смените ник.
Иначе за Вами придут в самое ближайшее время...
Господи помилуй хоч ти!
23:20, 18 АПРЕЛЯ 2022
Мариуполь бомбят российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-96.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/235243-zavtra-utrom-ikh-vozmozhno-uzhe-ne-budet-v-zhivykh-anton-geraschenko-pokazal-detey-kotorykh-bombyat-okkupanty-v-mariupole