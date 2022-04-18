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Зеленський (22456)

Звернення Зеленського: Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", - заявив Зеленський.

Також читайте: Люди не повинні бути знаряддями диктаторів. Ось за що ми боремось, - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+21
Половина звернення про цифровізацію.
Напишіть маленькому диктатору на ФБ, щоб не позорив Україну цензурою і включив незалежні канали.
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18.04.2022 22:52
+17
«Вашингтон пост»: ракетні програми України останні 2 роки були недофінансовані
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18.04.2022 22:59
+17
Чому люди, які так чудово розбирались в трагедіях в Іловайську та Дебальцево, зараз мовчать про Маріуполь? Де всі ці експерти? Чому вони не коментують слова зеленського, що той запропонував Азову вийти з Маріуполя? Де гарантія, що наступного разу він не запропонує вийти з Києва?
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18.04.2022 23:08
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Половина звернення про цифровізацію.
Напишіть маленькому диктатору на ФБ, щоб не позорив Україну цензурою і включив незалежні канали.
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18.04.2022 22:52 Відповісти
Всі українські канали працюють
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18.04.2022 22:55 Відповісти
зараз він тобі заперечить що свиноцабакам подобається оригінал...
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18.04.2022 23:05 Відповісти
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18.04.2022 23:08 Відповісти
Інтер Фірташа більш український ніж Еспресо?
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18.04.2022 23:33 Відповісти
@saniolli

Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу 1+1 є олігарх Ігор Коломойський, Ігор Суркіс та кума Володимира путіна Оксана Марченко. (Вікіпедія)

Замість введення санкцій проти куми путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
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18.04.2022 23:50 Відповісти
каналы каломйши не украинские
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19.04.2022 04:52 Відповісти
хто там варнякав, що розпалюється ворожнеча всередині України?
Ось, оцей 73/43зебіл - один з розпалювачів
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19.04.2022 00:32 Відповісти
Почалося..
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18.04.2022 22:53 Відповісти
Это будет победа Украины! Никто и никогда не сможет сломить волю украинцев!! Радуйтесь мужики, скоро закончится этот кошмар и орки уберутся в свой оркостан, ну или их увезут с биркой на пальце.
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18.04.2022 23:17 Відповісти
Перемогу здобувають патріоти, а на виборах перемагатимуть зелені й подібні вілкули.
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18.04.2022 22:56 Відповісти
До речі, про вілкула. Сьогодні ввімкнув зомбоящик, було саме ввімкнення з цим учкудуком. За 10 хвилин, що воно ******* через скайп, я жодного разу не почув від нього словосполучень "російські окупанти" або "російські солдати", або "російські варвари", або просто "рашисти". Замість цього було лише "ворог" і "окупант" без жодної прив'язки до країни-агресора. Те, що він навіть не намагається сказати хоч щось українською, опустимо. Я все чекав, коли ж він скаже "та сторона".
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18.04.2022 23:06 Відповісти
вiлкул ссцыкун как и все опзжзшники
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19.04.2022 04:54 Відповісти
Цей мудак вже здав Маріуполь пуйлу та живцем поховав захисників Маріуполя та їх сім'ї.
Декілька днів цей мудак проводив нараду по Маріуполю, результат нуль.
Більше того, сьогодні його речник Арестович заявив, що здача Маріуполя це перемога Україн і обґрунтував це.
Ну це вже повний маразм зі сторони зеленої шобли зрадників
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18.04.2022 22:56 Відповісти
У нас в теробороні з"явились вільні стволи
Прийдеш? Покажеш особистим прикладом, як треба воювати?
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18.04.2022 23:02 Відповісти
Я б пошел, а в какой области?
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18.04.2022 23:04 Відповісти
Київська броварський
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18.04.2022 23:10 Відповісти
он в диванной области балаболов ..
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19.04.2022 04:57 Відповісти
Чому люди, які так чудово розбирались в трагедіях в Іловайську та Дебальцево, зараз мовчать про Маріуполь? Де всі ці експерти? Чому вони не коментують слова зеленського, що той запропонував Азову вийти з Маріуполя? Де гарантія, що наступного разу він не запропонує вийти з Києва?
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18.04.2022 23:08 Відповісти
Так, деблокада Маріуполя неможлива
Захист Маріуполя неможливий
Тому запропонував військам відійти
Все правильно
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18.04.2022 23:14 Відповісти
А шо не так про Арестовича-пидабола?
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18.04.2022 23:09 Відповісти
Я вже давно був в воєнкомати, сказали передзаонять мені як треба буде.
Не дзвонять.
І так з сотнями тисяч добровольців. Навіть офіцерів та бувших АТОшників не беру в армію, бо банально не вистачає навіть стрілецької зброї.
Як недавно заявили в офісі Зеленського, що на шість добровольців припадає один автомат.
Так, що дєрьмо цей Зеля, який не готував країну до війни, навіть коли весь цивілізований світ його попереджав, а крав гроші на 'великому крадівництві.
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18.04.2022 23:12 Відповісти
то шо, до тебе дійшло нарешті, що саме зеля зі своєю шоблою обкрадав та обеззброював Україну?
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18.04.2022 23:15 Відповісти
Ага, але при цьому чомусь, масово забирають тих, хто не хоче воювати або ж не має жоднього армійського досвіду. Чому ж так?
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19.04.2022 01:34 Відповісти
Може резерви треба підтягувати, а не тільки вдячність висловлювати? Чи з Київського району заборонено перекидати?
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18.04.2022 22:57 Відповісти
конечно бубочка еще боится что Киев захватят, а раз боиться значит так там нечего и не поменялось в обороне.
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19.04.2022 01:28 Відповісти
«Вашингтон пост»: ракетні програми України останні 2 роки були недофінансовані
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18.04.2022 22:59 Відповісти
Зате дороги і тіхонєчько в лєс було перефінансовано.
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18.04.2022 23:02 Відповісти
А чого тільки останні 2 роки? ОТРК взагалі не фінансувалося.
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18.04.2022 23:12 Відповісти
Тепер офіційно!!!Наступ російських окупантів розпочався, - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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18.04.2022 23:00 Відповісти
После Кременной прошли орки Торской и уже в Заречном..
Как? Между ними единственный мостик был...
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18.04.2022 23:04 Відповісти
Подивиться на мапі - ні через ніякий мостик орки не перейшли, навіщо тут паніку підіймати? Зарічне по обидві сторони річці Жеребець.
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18.04.2022 23:24 Відповісти
На liveuamap пишут, орки после Кременной уже в Заречном. Это бл..... Бл....
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18.04.2022 23:02 Відповісти
Даже на лугандонских сайтах нет такой инфы.
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18.04.2022 23:09 Відповісти
даже если это и так, а источник на лайвмеп взятый с твиттера. То тебя тут заклюют. Типа врешь или паникер. Людям нравиться только победы.
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19.04.2022 01:34 Відповісти
Друга половина звернення - виступ на з"їзді КПРС....

Здурів, мабуть.
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18.04.2022 23:02 Відповісти
С Богом, ВСУ! Вашими руками Господь очищает землю от сатанинской кацапской орды.
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18.04.2022 23:04 Відповісти
Пипец начался! На южном направлении таже хня. Смерчи, самолёты по Нико.
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18.04.2022 23:05 Відповісти
Відбили перший наступ, відіб'ємо і інші. Слава Україні!
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18.04.2022 23:05 Відповісти
Боксер, який тільки захищається, завжди програє.Краще б йшов у відставку стратег, та своє лайно зелене забрав, яке Крим бажає на 15 років не чіпати.
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18.04.2022 23:10 Відповісти
Немає наступальноі зброі.Тому й не наступали першими.Чомусь не дають , тільки Ленд-лізу зробили в сенаті США та й замовкли .Що ж це робиться??
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19.04.2022 00:06 Відповісти
Тут аби втримати те, що ще за нами..
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19.04.2022 01:42 Відповісти
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18.04.2022 23:13 Відповісти
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
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18.04.2022 23:31 Відповісти
Для початку ти би вигнав зрадників зі свого оточення: дермака, татарова, демченка, агрохімію, буданова і машку-гогі не забудь.
А вже потім можеш щось казати "будемо боротися ... будемо захищатись щоденно .... нічого не віддамо".
Може, ЗСУ з народом і будуть... якщо вчергове не зрадять з-під тебе
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18.04.2022 23:13 Відповісти
как он может выгнать зрадникiв если он сам такой ?
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19.04.2022 04:59 Відповісти
Наркоша під дозою.
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18.04.2022 23:15 Відповісти
там вчерашнее видео из бункера вообще жесть реально чувак не в себе так его штырит
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19.04.2022 05:00 Відповісти
Я дам вам асфальт. Юзик даст вам щебень.
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18.04.2022 23:18 Відповісти
гнида зеленая
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18.04.2022 23:18 Відповісти
Смерть кацапам!
Слава Воїнам України!
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18.04.2022 23:36 Відповісти
дайте ему парабелум
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18.04.2022 23:37 Відповісти
лучше снотворное что бы оно поспало хоть часов 8 и не штамповало свои тупые видосики
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19.04.2022 05:05 Відповісти
ЗЕ, а ти особисто готовий "сражатися"? Бо говорити бравурні речі на камери всі можуть. А з передової надходить інформація про недооснащеність і навіть панічні настрої у деяких підрозділах.
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19.04.2022 01:37 Відповісти
просто балабол бункерный
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19.04.2022 05:06 Відповісти
Верная заява.
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19.04.2022 07:15 Відповісти
После развала москалькой ымперии, нужно будет вернуть СВОЕ (по состоянию на 1918 год), что большевиками было украдено!
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19.04.2022 08:55 Відповісти
Красиво говорит, профессионально, но, почему-то, плохо на душе. Веры нет! Слова, роли...
Армия и народ своим энтузиазмом держит фронт. Оружия очень мало. Мы требуем от Запада,
но он то не обязан. Если сама страна не позаботилась об этом в ожидании войны, о которой
говорили все разведки мира, и (даже Арестович всё знал?!) не подготовилась достаточно, то
почему другие страны должны отрывать от себя. Мы не можем требовать и , тем более,
оскорбительно отказывать руководителю Германии в возможности приехать и самому лично
убедиться в происходящим. Это большой прокол дипломатической службы, это даже, если
не больше. Это Дипломатия, а не междусобойчик в подворотне. Оскорбить первого руководителя
страны, это оскорбить страну в его лице, страну, от которой ждут что то нужное.
При нынешней ситуации, когда у нас во врагах самый подлый преступник, нужен военный совет,
независимо от лояльности к власти, нужны военные с ясным умом и большим опытом. Страна
то одна и мы её любим. После войны будем делить игрушки и влияние. Сейчас опасно.
Будьте уже все патриотами, независимо от своих кошельков! Благородство всегда в цене!
Меценаты войдут в Историю с благодарностью! У нас в Украине есть богатые люди, да
сделайте уже что нибудь стоящее, ведь вы же в этой стране и смогли накопить деньги!
У вас есть каналы и связи, никто уже не обращает внимание на их законность. Помогите!
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19.04.2022 13:43 Відповісти
 
 