Звернення Зеленського: Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+21 Voloshka P.
показати весь коментар18.04.2022 22:52
+17 Павло ШОвте
показати весь коментар18.04.2022 22:59
+17 Павло ШОвте
показати весь коментар18.04.2022 23:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Напишіть маленькому диктатору на ФБ, щоб не позорив Україну цензурою і включив незалежні канали.
Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу 1+1 є олігарх Ігор Коломойський, Ігор Суркіс та кума Володимира путіна Оксана Марченко. (Вікіпедія)
Замість введення санкцій проти куми путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
Ось, оцей 73/43зебіл - один з розпалювачів
Декілька днів цей мудак проводив нараду по Маріуполю, результат нуль.
Більше того, сьогодні його речник Арестович заявив, що здача Маріуполя це перемога Україн і обґрунтував це.
Ну це вже повний маразм зі сторони зеленої шобли зрадників
Прийдеш? Покажеш особистим прикладом, як треба воювати?
Захист Маріуполя неможливий
Тому запропонував військам відійти
Все правильно
Не дзвонять.
І так з сотнями тисяч добровольців. Навіть офіцерів та бувших АТОшників не беру в армію, бо банально не вистачає навіть стрілецької зброї.
Як недавно заявили в офісі Зеленського, що на шість добровольців припадає один автомат.
Так, що дєрьмо цей Зеля, який не готував країну до війни, навіть коли весь цивілізований світ його попереджав, а крав гроші на 'великому крадівництві.
Как? Между ними единственный мостик был...
Здурів, мабуть.
А вже потім можеш щось казати "будемо боротися ... будемо захищатись щоденно .... нічого не віддамо".
Може, ЗСУ з народом і будуть... якщо вчергове не зрадять з-під тебе
Слава Воїнам України!
Армия и народ своим энтузиазмом держит фронт. Оружия очень мало. Мы требуем от Запада,
но он то не обязан. Если сама страна не позаботилась об этом в ожидании войны, о которой
говорили все разведки мира, и (даже Арестович всё знал?!) не подготовилась достаточно, то
почему другие страны должны отрывать от себя. Мы не можем требовать и , тем более,
оскорбительно отказывать руководителю Германии в возможности приехать и самому лично
убедиться в происходящим. Это большой прокол дипломатической службы, это даже, если
не больше. Это Дипломатия, а не междусобойчик в подворотне. Оскорбить первого руководителя
страны, это оскорбить страну в его лице, страну, от которой ждут что то нужное.
При нынешней ситуации, когда у нас во врагах самый подлый преступник, нужен военный совет,
независимо от лояльности к власти, нужны военные с ясным умом и большим опытом. Страна
то одна и мы её любим. После войны будем делить игрушки и влияние. Сейчас опасно.
Будьте уже все патриотами, независимо от своих кошельков! Благородство всегда в цене!
Меценаты войдут в Историю с благодарностью! У нас в Украине есть богатые люди, да
сделайте уже что нибудь стоящее, ведь вы же в этой стране и смогли накопить деньги!
У вас есть каналы и связи, никто уже не обращает внимание на их законность. Помогите!