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Держдепартамент США (1584) Львів (3026) обстріл (27110)

Удари по Львову є продовженням кампанії терору РФ проти народу України, – Держдепартамент США

львів

Державний департамент США вважає, що останні ракетні удари Росії по Львову є продовженням кампанії терору путінських сил проти мирного населення України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Факти полягають у тому, що Росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв’язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України", - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що ракетні удари по Львову, по околицях Києва, або невибіркове знищення цивільної інфраструктури та масові вбивства людей в Маріуполі, Харкові, так само як звірства в Бучі та інших містах є "чіткими ознаками й свідоцтвами" кампанії жорстокості й терору з боку РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетних ударів військ РФ по Львову: Чим оркам загрожувала станція техобслуговування?. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Пора устроить террор в РФ.
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18.04.2022 23:07
+5
Хорошо сказано:
"Факти полягають у тому, що Росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв'язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України"
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18.04.2022 23:11
+4
Москаляку на Гиляку
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18.04.2022 23:12
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Пора устроить террор в РФ.
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18.04.2022 23:07 Відповісти
38 ЗРП знищують БПЛА орди
https://twitter.com/i/status/1514692026402582533
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18.04.2022 23:11 Відповісти
Хорошо сказано:
"Факти полягають у тому, що Росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв'язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України"
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18.04.2022 23:11 Відповісти
Москаляку на Гиляку
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18.04.2022 23:12 Відповісти
Надо подчеркнуть, что Параша ударила по Львову во время Пасхи. Пасха (католическая) отмечалась 2 дня- 17-18.04. Пасха по Маааац-Кве будет отмечаться 24-25.04. Это насчёт дат, а насчёт ударов- давно пора...
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18.04.2022 23:14 Відповісти
Може вже час вдарити по территорії підорашки? Чому має страждати тільки Україна?
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18.04.2022 23:15 Відповісти
пора. вдаряй!
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18.04.2022 23:24 Відповісти
Щіоб той Шойгу подох .! Х¥й собачий..
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18.04.2022 23:47 Відповісти
КАПІШОН
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19.04.2022 00:06 Відповісти
Звичайно, що це терор і наша психіка вже добряче пошкоджена цими вибухами, звуками ракет та літаків. Лише сирена чого варта. Сьогодні , коли заїхали у Польщу пролунала сирена на смартфоні, то я ледь з крісла не вилетіла з переляку. Подумала, що орки вже Польщу хєрачать.

А звук звичайних літаків, які йдуть на зліт чи на посадку в аеропорту, реально лякає. Слухаю та чекаю, коли бімба вибухне. Не знаю, як довго цей стан буде тривати, але нерви вже здають.
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19.04.2022 00:10 Відповісти
Они врут в своих сми , что при обстреле Львова сегодня утром, разбили склады с ружием от запада. Якобы много складов . Цапы рады.
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19.04.2022 00:49 Відповісти
Так объявите уже раисю страной -террористом, и тогда уже никто не сможет ни поддерживать путина не помогать ему обходить санкции. Вот это будет полный конец свихнувшегося перхотного деда.
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19.04.2022 06:12 Відповісти
 
 