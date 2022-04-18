Удари по Львову є продовженням кампанії терору РФ проти народу України, – Держдепартамент США

Державний департамент США вважає, що останні ракетні удари Росії по Львову є продовженням кампанії терору путінських сил проти мирного населення України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Факти полягають у тому, що Росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв’язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України", - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що ракетні удари по Львову, по околицях Києва, або невибіркове знищення цивільної інфраструктури та масові вбивства людей в Маріуполі, Харкові, так само як звірства в Бучі та інших містах є "чіткими ознаками й свідоцтвами" кампанії жорстокості й терору з боку РФ.

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