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Зеленський (22456)

Ракетні удари РФ призводять лише до самодемілітаризації Росії, в умовах санкцій їм буде складно відновити ракетний запас, - Зеленський

обстріл,андріївка

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ призводять до того, що вона не може відновлювати озброєння.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Росія вже мала б зрозуміти, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть чинних санкцій.

"Без імпорту вони не можуть навіть цього. А коли ще й будуть закриті всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій і коли будуть запроваджені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: саме ракетної самодемілітаризації Російської Федерації", - пояснив Зеленський.

Аналогічний процес відбувається і з іншими російськими озброєннями, додав президент.

"Виробляти нову артилерію, літаки, нові гелікоптери, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жоден із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. А якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде таким: це стратегічне безглуздя", - підсумував глава деравжи.

Читайте також: Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, - Зеленський

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Топ коментарі
+19
" відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. "

***.... Чим воно переймається?!
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18.04.2022 23:31
+19
и все бы хорошо сказал...да только ракетами они не в компьютерной игре пуляют... не виртуально...
а по нашим города и селам... по женщинам и детям... неся смерть и разрушения...
и говорить рашке что чем больше стрельните тем у вас меньше останется - это так по-детски... наивно... и даже как-то не смешно...
хреновые аргументы для умалишенного взбешенного *****, короче!
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18.04.2022 23:34
+16
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18.04.2022 23:32
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18.04.2022 23:29 Відповісти
яка сумна новина :
Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ Александр Чирва откинул копыта и отправился на концерт к кобзону в ходе спецоперации захватнической войны фашистской ********* против Украины. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам чиновника, капитан третьего ранга скончался в результате ранений, полученных во время боя с украинской армией. Михаил Развожаев добавил, что «ссыкливость и идиотизм» командира позволили забрать с собой к кобзону немало членов экипажа корабля.

Церемония прощания посылания вслед за рузьким кораблем накуй Александра Чирва состоялась в понедельник, 18 апреля.

Погибший капитан Чирва родился в Севастополе и окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015-2016 годах он принимал участие в антитеррористической спецоперации в Сирии.
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18.04.2022 23:34 Відповісти
умеет чувак! скажи? )))
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19.04.2022 00:19 Відповісти
Свіжу дурь підвезли.
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19.04.2022 01:48 Відповісти
Тут у коментах пишуть, що орки вже майже під Словянськом та Лиманом ((
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18.04.2022 23:30 Відповісти
Они под Киевом были - и что?
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18.04.2022 23:32 Відповісти
Та так, нічого, просто місцеве населення вирізали, згвалтували, розграбували, розтрощили, і виїхали транзитом до Слов'янська.
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18.04.2022 23:36 Відповісти
Дійсно!Зовсім нічогісенько..Яке глумління..Тільки і того, що не 100% розромлено, а трохи менше..
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18.04.2022 23:40 Відповісти
а население почему не уехало?
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19.04.2022 05:07 Відповісти
Местное население каждый день предупреждают - выезжайте! Не можешь воевать - дай свободу защищать твой край тем, у кого есть оружие и кто умеет. А твой изначальный посыл был "врг уже близко, все пропало!", а не про местное население.
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19.04.2022 12:27 Відповісти
У яких ще коментах? Пишуть тільки що невідомою кількістю бачили у Зарічному з лівого берега річці Жеребець https://liveuamap.com/uk/2022/18-april-russian-troops-already-in-zarichne
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18.04.2022 23:33 Відповісти
Под Лиманом уже бои..
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18.04.2022 23:39 Відповісти
і шо ти вже обісраний ходиш цілий вечір?
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18.04.2022 23:40 Відповісти
А ти по собі всіх судиш?
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18.04.2022 23:47 Відповісти
Я тебе открою секрет - когда разбивают основные силы орков, они разбегаются как тараканы. Вполне возможно что один безногий ванька совместно с безруким колькой, тянут безголового генку через Славянск.
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18.04.2022 23:40 Відповісти
Вчора повідомляли про бій в Лозовому, воно на адмінкордоні Харківської і Донецької області. Як вони дісталися в Лиман, телепортувалися чи що? Про Слов'янськ взагалі мовчу. Перевіряли б інформацію б а потім уже постили
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18.04.2022 23:41 Відповісти
Как её проверить? Меня самого в бан отправляли за правдивую информацию не раз.
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18.04.2022 23:45 Відповісти
З Кремінної, яку вони сьогодні захопили..
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18.04.2022 23:50 Відповісти
Ее не захватили, там идут бои уличные, так что не кажи гоп
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19.04.2022 00:35 Відповісти
То чого ти тут - бігом хватай автомат і лупаш їх !
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18.04.2022 23:48 Відповісти
Ну ти то вже багато налупашив на дивані.
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18.04.2022 23:52 Відповісти
Я вот смотрю, только ты под всеми новостями эту хрень пишешь, казачек засланный
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19.04.2022 00:33 Відповісти
" відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. "

***.... Чим воно переймається?!
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18.04.2022 23:31 Відповісти
зараз ше тільки поспівчувати лишилося..Де НАША зброя??
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18.04.2022 23:42 Відповісти
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18.04.2022 23:32 Відповісти
Мені подобається ділити засРашку на атоми.
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19.04.2022 00:12 Відповісти
‼️

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
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18.04.2022 23:32 Відповісти
убил кацапа до боя на своем участке - помог побратимам с соседнего участка)))
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18.04.2022 23:36 Відповісти
Хреново тіко що раша самодемілітаризуєця на нас. Але таке наша місія на цьому світі: знищити монстра.
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18.04.2022 23:33 Відповісти
Эта "демилитаризация" происходит за счёт жизней простых Украинцев, а не за счёт никчёмной жизни наркомана, который сидит в бункере с нарисованными "кругами под глазами".
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18.04.2022 23:33 Відповісти
Может трубу перекрыть а не ждать?
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18.04.2022 23:33 Відповісти
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18.04.2022 23:34 Відповісти
и все бы хорошо сказал...да только ракетами они не в компьютерной игре пуляют... не виртуально...
а по нашим города и селам... по женщинам и детям... неся смерть и разрушения...
и говорить рашке что чем больше стрельните тем у вас меньше останется - это так по-детски... наивно... и даже как-то не смешно...
хреновые аргументы для умалишенного взбешенного *****, короче!
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18.04.2022 23:34 Відповісти
цирк на дроті..із смертельними номерами
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18.04.2022 23:43 Відповісти
Ну нужно было 8 лет не сопли жевать а ракеты строить чтобы в ответ лупить. Но к сожалению украинцы решили что войны не будет и как та стрекоза, пили- гуляли пока все не про***бали. Я даже ругался чтобы феерверки каждый вечер не запускали. Представьте что чуствовали фронтовики приехавшие с войны на дамбасе. А всем насрать было. Давайте сейчас запустим феерверки, посмотрим как отреагируют местные население
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18.04.2022 23:56 Відповісти
Крилаті ракети їх найбільший козир. Вони зможуть знищити любий об'єкт на нашій території. Тому ніяких суттєвих інвестицій, не кажучи вже про ЄС.
Ще одне їх значне військове досягнення - блокада нашого морського експорту, що нас душить значно сильніше, ніж весь світ душить їх.
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19.04.2022 00:53 Відповісти
Мордор доведут до состояния, что у них не останется денег на обслуживание этих ракет, а тем более на производство новых.
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19.04.2022 12:28 Відповісти
поки жирний схудне-худий здохне
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18.04.2022 23:36 Відповісти
Якась "дичь".
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18.04.2022 23:37 Відповісти
Наполеон Боневтік подався в експерти...в люсі побреховича пайку відбирає
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18.04.2022 23:38 Відповісти
Вы (украинцы) обижаетесь обычно когда я россиянин вам пишу, что пора взорвать трубы вашего газопровода (и северного и южного тоже). А когда придёт время? В РФ бомб тысячи тонн. Европа вам поможет и закроет ваших детей от них??
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18.04.2022 23:38 Відповісти
Трубы надо было перекрыть ещё в течении первой недели..О каком транзите вообще может быть речь..
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18.04.2022 23:50 Відповісти
ты идиот кто тебе позволит трубу взрывать? тогда прощай вся помощь от Европы и беженцам не рады будут
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19.04.2022 05:13 Відповісти
Если и взрывать, то сп1 и 2, чтобы у кацапни не было возможности зарабатывать на газе кроме как через Украину. Тогда вашим свиньям придется более избирательно стрелять, чтобы не обрубить себе валютный ручеек.
Во-вторых, ВСУ виднее, что делать. ВСУ как никак смогли остановить колоссально превосходящую группировку, которая готовилась десятилетиями к войне против Украины. Так что украинские профессионалы сами разберутся, что делать.
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18.04.2022 23:52 Відповісти
начибто так але...
ви "влада" під парасолькою ППО а люди під молітвою або під долею
Зімной уклін тім частинам ППО котри рятують інши міста та села України у найважчих умовах
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18.04.2022 23:39 Відповісти
Добре, що у нас президент герой. Сарказм, бляха...
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18.04.2022 23:41 Відповісти
А чого б йому не бути героєм? Коли б втік - його б на дрібні шматки порвали. Тут кожна тваринка героєм би стала. Хоча ні, не кожна. Є ще такі тварюки...
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19.04.2022 00:21 Відповісти
лучше бы он втiк - тогда Киев бы никто не атаковал так как путин хочет поймать или убить лично зеленского - этого "бесстрашного воина" которого ботокс так боится ))
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19.04.2022 05:16 Відповісти
Українськи музикі СПІВАЮТЬ ПРОТ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ

https://youtu.be/fRuiEv3JRDQ

🤣🤣🤣
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18.04.2022 23:45 Відповісти
Горить , палає техніка ворожа рідна Україна переможе
Горить , палає і ще ******** Руській корабель іди …Гей, Гей‼️‼️‼️
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18.04.2022 23:50 Відповісти
Перш за все ракетні удари призводять не до самодемілітаризації Кацапії, а до страшних руйнувань і, що найголовніше, до людських жертв серед цивільного населення. Тобі хто текст пише, мавпа? ************* кошовий? Чи мудак пікалов? Чи уйобок шефір?
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18.04.2022 23:45 Відповісти
Зачем смертнику рассказывать ,что он сам себя демилитаризовывает..»пу»знает ,что конец его близок,поэтому живет по принципу «после меня хоть потоп…
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18.04.2022 23:49 Відповісти
у него дети еще есть и недавно близнецов кабаева ему родила - так что про себя может и не думать а про наследников? ..
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19.04.2022 05:18 Відповісти
Інколи нашому президенту краще мовчати(
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18.04.2022 23:54 Відповісти
Теж так думаю. Краще Зрада ...Вона найкраще заспокоює... Одразу відчуваєш себе патріотом.
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19.04.2022 00:22 Відповісти
сраколиз я тебя розчарую,ліпити калібри вони зможуть і далі,а щось простіше взагалі постійно,але тиж так глибоко лижиш зе що йому навіть проктолог не потрібен
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19.04.2022 02:29 Відповісти
у них безработица скоро бабахнет - так что кацапам будет не до калибров
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19.04.2022 05:20 Відповісти
ему всегда лучше молчать так как его тупой словесный понос без конца реально бесит народ
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19.04.2022 05:19 Відповісти
Я вобше не розумію, чого так все бездарно протринькано за 8 років??Війна могла початися і 3-5 років тому..Та все мінські якісь дебільні перемови велися..Стоїмо-не стріляємо-режим тиші..Наче якась херня..А в цей час йшла торгівля зброєю та грабувалася країна..Капєц..
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18.04.2022 23:58 Відповісти
а не нагадати що в 14му в казні було сто сраних тисяч?і що ракети з неба не беруться їх розробляють,а за 5 років зробити пкр не гіршу аналогів,це уже подвиг,от якраз нептун та вільха встигли вийти на випробування до того як "мудрий нарід устал от вайни",а сапсан коршун та зрк уже ні,тож не треба тут втирати,готувались і розробляли,але ж "хуже не будет",бо "барига" вас грабував,**** видно мізки пив через вуха трубочкою...
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19.04.2022 02:33 Відповісти
"народ зеленского" "устал от войны" вот и получил по полной
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19.04.2022 05:21 Відповісти
Для Ху***ла ето последняя война. Ему насрать что будет потом. У него уже пена изо рта идет и он мечтает перед здохом осуществить мечту по уничтожению Украины и всего что о ней напоминает. У нас единственный выход только сражаться
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18.04.2022 23:59 Відповісти
Зрадофілів щось розвелося 😁
Демілітаризація росії проходить прискореним темпом.
Враховуючи те, що 60% ракет взагалі не попадає по цілях, то це для них дуже дорога спецоперація вийшла. Ереф навіть ще не знає, наскільки.
Денацифікація - за 2 місяці мінус 20 тисяч росіян..
Депутіназія набирає обертів.
І як говорить слово Боже:
А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза.
Тому росіяни дійсно засліплені ненавистю, яка диктує абсолютно безглузді нелогічні дії, і врешті решт знищить їх.
А Україна відродиться і зацвіте пишним квітом.
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19.04.2022 00:21 Відповісти
тупорила *******,незрадофільська.русня ще навіть не розчехляла всяке древнє але дуже смертоносне залізо,типу всяких х15,х22,навіть х55 ще толком не літали,а їх у них кілька тисяч,так що ржи не захлебнись,**** їбаньки,а є ще дуже веселі плануючі авіабомби з точністю квартал туда,квартал сюда,смішно *****,а ********** тих бомб в тому що їх будуть пуляти зза меж дії нашої ппо,так що ржи давай розкажи як то смішно що кацапи роблять з України полігон-могильник для свого брухту,наслухались ******** обдристовича і піря розпустили,**** ні мозгів ні фантазії
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19.04.2022 02:39 Відповісти
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19.04.2022 00:32 Відповісти
Сколько ракет осталось?
Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.

А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.

По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.

«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», - считают эксперты.

По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.

«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой" 40-60 ракет»
Сколько ракет осталось?
Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.

А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.

По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.

«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», - считают эксперты.

По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.

«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой" 40-60 ракет».
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19.04.2022 00:37 Відповісти
тут ще не враховані х55 яких тільки Україна віддала майже 600шт,а всього їх десь пару тисяч,так що стріляти їм є ще чим і довго
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19.04.2022 02:41 Відповісти
Ох и кацапни тут, точно наступление по всем направлениям
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19.04.2022 00:40 Відповісти
Яке ж воно кончене
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19.04.2022 03:16 Відповісти
и кто же за такого конченого голосует? может народу нравятся кочненные ?
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19.04.2022 05:24 Відповісти
Чим вiн думаэ, це тiльки порошенко крав, а потiм знищував склади, а там цього "добра" хвате знищити пiв свiту.
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19.04.2022 07:24 Відповісти
Це така "стратегія" Банкової, знищувати кацапські ********** українськими домами, інфраструктурою та людьми?
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19.04.2022 08:37 Відповісти
 
 