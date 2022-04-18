Ракетні удари РФ призводять лише до самодемілітаризації Росії, в умовах санкцій їм буде складно відновити ракетний запас, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ призводять до того, що вона не може відновлювати озброєння.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, Росія вже мала б зрозуміти, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть чинних санкцій.
"Без імпорту вони не можуть навіть цього. А коли ще й будуть закриті всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій і коли будуть запроваджені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: саме ракетної самодемілітаризації Російської Федерації", - пояснив Зеленський.
Аналогічний процес відбувається і з іншими російськими озброєннями, додав президент.
"Виробляти нову артилерію, літаки, нові гелікоптери, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жоден із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. А якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде таким: це стратегічне безглуздя", - підсумував глава деравжи.
Будь ласка, зачекайте...
Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ Александр Чирва откинул копыта и отправился на концерт к кобзону в ходе
спецоперациизахватнической войны фашистской ********* против Украины. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам чиновника, капитан третьего ранга скончался в результате ранений, полученных во время боя с украинской армией. Михаил Развожаев добавил, что «ссыкливость и идиотизм» командира позволили забрать с собой к кобзону немало членов экипажа корабля.
Церемония
прощанияпосылания вслед за рузьким кораблем накуй Александра Чирва состоялась в понедельник, 18 апреля.
Погибший капитан Чирва родился в Севастополе и окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015-2016 годах он принимал участие в антитеррористической спецоперации в Сирии.
***.... Чим воно переймається?!
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
а по нашим города и селам... по женщинам и детям... неся смерть и разрушения...
и говорить рашке что чем больше стрельните тем у вас меньше останется - это так по-детски... наивно... и даже как-то не смешно...
хреновые аргументы для умалишенного взбешенного *****, короче!
Ще одне їх значне військове досягнення - блокада нашого морського експорту, що нас душить значно сильніше, ніж весь світ душить їх.
Во-вторых, ВСУ виднее, что делать. ВСУ как никак смогли остановить колоссально превосходящую группировку, которая готовилась десятилетиями к войне против Украины. Так что украинские профессионалы сами разберутся, что делать.
ви "влада" під парасолькою ППО а люди під молітвою або під долею
Зімной уклін тім частинам ППО котри рятують інши міста та села України у найважчих умовах
https://youtu.be/fRuiEv3JRDQ
🤣🤣🤣
Горить , палає і ще ******** Руській корабель іди …Гей, Гей‼️‼️‼️
Демілітаризація росії проходить прискореним темпом.
Враховуючи те, що 60% ракет взагалі не попадає по цілях, то це для них дуже дорога спецоперація вийшла. Ереф навіть ще не знає, наскільки.
Денацифікація - за 2 місяці мінус 20 тисяч росіян..
Депутіназія набирає обертів.
І як говорить слово Боже:
А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза.
Тому росіяни дійсно засліплені ненавистю, яка диктує абсолютно безглузді нелогічні дії, і врешті решт знищить їх.
А Україна відродиться і зацвіте пишним квітом.
Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.
А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.
По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.
«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», - считают эксперты.
По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.
«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой" 40-60 ракет»
Сколько ракет осталось?
Минимальная оценка количества баллистических Искандеров у России составляет 2 боекомплекта на 152 имеющиеся самоходные пусковые установки Искандер-М, то есть 608 ракет. Учитывая уже использованные 540 штук, для дальнейших ракетных действий остается примерно 68 ракет, считают в 7,62 Project.
А оценка количества крылатых ракет типа Х-555/Х-101 осложнена секретностью еще со времен СССР.
По минимальным оценкам Х-555 должно быть около 600 штук, как не основного боеприпаса для стратегических бомбардировщиков. О крылатых ракетах Х-101 известно, что на 2022 год, они все еще производятся для насыщения частей стратегической авиации России. То есть, принимая во внимание количество стратегических ракетоносителей Ту-160, Х-101 должно быть не менее 100-200 штук. Несмотря на то, что около 300 штук крылатых ракет этих двух типов уже отстреляли, остается не менее 400-500 штук Х-555/Х-101, по минимальной оценке.
«В масштабах страны, количество ракет П-800 (дальность до 300 км) и Точки-У (дальность до 120 км) не представляет интереса», - считают эксперты.
По их мнению, на ближайшие недели ракет у России достаточно.
«Не видим признаков, что ракетные обстрелы быстро закончатся. Имеющиеся запасы указанных ракетных вооружений, по минимальной оценке, позволят России выполнять ракетные обстрелы еще 2-3 недели, с суточной нормой" 40-60 ракет».
кочненные ?