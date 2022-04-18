З початку доби 18 квітня на Південному напрямку знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформації боїв з рашистами за 18 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК у фейсбуці.

У інформації зазначається: "Завершується п’ятдесят четверта доба нашого звитяжного протистояння повномасштабному вторгненню рашистських військ.

На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.

За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.*

Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють всім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку за 17 квітня знищено 60 окупантів та 16 одиниць техніки, серед якої 3 танки та 4 РСЗО, - ОК "Південь"