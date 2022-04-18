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Миколаївська область (2209) Одеська область (3005) Херсонщина (5367) знищення (6569)

З початку доби 18 квітня на Південному напрямку знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформації боїв з рашистами за 18 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК у фейсбуці. 

У інформації зазначається: "Завершується п’ятдесят четверта доба нашого звитяжного протистояння повномасштабному вторгненню рашистських військ.

На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.

За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.*

Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють всім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку за 17 квітня знищено 60 окупантів та 16 одиниць техніки, серед якої 3 танки та 4 РСЗО, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+19
Под Изюмом ВСУ взяли в окружение и утюжат огромную группировку орков
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18.04.2022 23:58
+11
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19.04.2022 00:06
+6
Миколаїв прямо зараз суки утюжать з Херсону..
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18.04.2022 23:55
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Миколаїв прямо зараз суки утюжать з Херсону..
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18.04.2022 23:55 Відповісти
Под Изюмом ВСУ взяли в окружение и утюжат огромную группировку орков
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18.04.2022 23:58 Відповісти
А можна посилання, бо вчора казали, що і від Кремінної відкинули
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19.04.2022 00:01 Відповісти
тебе прапорщик тексты выдаёт Во-Во...?
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19.04.2022 00:00 Відповісти
Кацапчик потєряйся
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19.04.2022 00:08 Відповісти
ты новорег сам потеряешься...
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19.04.2022 00:11 Відповісти
Ти перший)
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19.04.2022 00:18 Відповісти
Ты придурок? У нас уже час каждые 10 секунд гупает и не прекращается
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19.04.2022 00:26 Відповісти
Харькову не рассказывай про прилёты...
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19.04.2022 00:41 Відповісти
Мне жаль Харьков, как и любой другой город нашей родной и любимой Украины, но ведь мы сейчас обсуждаем прилеты по Николаеву, и прилеты ужасные. И родственники с других городков области говорят что у них 3 часа без остановки взрывается, но за городами пока что, а не в самих городах
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19.04.2022 01:39 Відповісти
новость не про Николаев - это вы новореги тут впихиваете тут такое...
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19.04.2022 07:52 Відповісти
В Запорізькі області теж пекло прямо зараз, рвуться падлюки на північ, щоб оточити угрупування на Донбасі..
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19.04.2022 00:00 Відповісти
Окупанти почали мобілізацію українців у Херсонській та Запорізькій областях.
Арестович.
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19.04.2022 00:09 Відповісти
И в Николаеве обстановку отслеживаете, и в Запорожской области. Вы не из генштаба часом?
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19.04.2022 00:10 Відповісти
да этот новорег напоминает своими постами Во-Во...\у них там отдел видно открылся...\
появляется только в определённых новостях и с такими\смысловыми...\ постиками...
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19.04.2022 00:14 Відповісти
Лікуйся, параноїк
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19.04.2022 00:19 Відповісти
Чи вам в штатах не всеодно..
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19.04.2022 00:16 Відповісти
он из Мариуполя) прям под Азовсталью, в катакомбах с "Азовом" воюет... член-корреспондент
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19.04.2022 08:21 Відповісти
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19.04.2022 00:02 Відповісти
Россия применила ЯО?
https://www.youtube.com/watch?v=edhVQNJDKiM
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19.04.2022 00:05 Відповісти
если бы применила - этого ролика мы бы не увидели...!
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19.04.2022 00:17 Відповісти
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19.04.2022 00:06 Відповісти
ПТРК «Стугна» працює
Вантажівка -кілька Т-72Б3 -ТОС-1
https://twitter.com/i/status/1512661365013553154
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19.04.2022 00:47 Відповісти
Дякую за вiдео.
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19.04.2022 05:53 Відповісти
Хорошо но мало
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19.04.2022 01:44 Відповісти
 
 