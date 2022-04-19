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Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено, - Держприкордонслужба

Для громадян України продовжено можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

"Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують", - йдеться в повідомленні.

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Спочатку відмінили, а потім продовжили. Дивно, щоб це могло означати?
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19.04.2022 00:26 Відповісти
По "шапке" получили. Кому-то запахло превышением.
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19.04.2022 00:52 Відповісти
означает что война идет люди бегут - куда им деваться? загран-паспорт ждать ? а где бесплатно жить? только за границей
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19.04.2022 05:26 Відповісти
Неразбериху на границе приготовили.
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19.04.2022 00:41 Відповісти
ГромадянКАМИ*. не треба замовчувати гендерне питання, не хочу щоб після перемоги феміністки знову брехали про неіснуючий патріархат і "привілеї" чоловіків і "пригнічення" жінок. Є так як є, але будь ласка не треба робити вигляд що рівних прав у чоловіків з жінками в Україні нема, дякую.
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19.04.2022 00:51 Відповісти
о чем ты ? к чему?
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19.04.2022 05:27 Відповісти
ахахаха а я думав вони там в ОП їба...лись чи що ..
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19.04.2022 05:30 Відповісти
Я б не рекомендував виїжджати з внутрішнім паспортом за кордон, бо далеко не усі країни приймають українських громадян за внутрішніми документами, а отримати закордонний у посольствах - майже неможливо.
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19.04.2022 08:38 Відповісти
 
 