Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено, - Держприкордонслужба
Для громадян України продовжено можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).
"Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують", - йдеться в повідомленні.
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