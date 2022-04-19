"Це питання тільки часу - коли вся територія нашої держави буде звільнена", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході та півдні України російські окупанти шукають слабке місце в оборони нашої країни.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - зазначив він.
Водночас, за словами Зеленського, на сході та півні окупанти шукають слабке місце в обороні України.
"Щоб знайти й зайти туди основними силами... Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться, щоб наступати.
Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Ще в січні місяці наші союзники чітко вказали Зеленському на неминучість нападу та головні напрямки удару ворога. Саме північ та наступ на Київ були визначені головним пріоритетом. Усі в світі ще за достатній період часу знали про план 72 годин. Навіть про першочергову атаку на два аеродроми: Гостомель і Жуляни вказували. Туди мали висадити десант понад 10 великих ілів десантури. Частково це зірвали в останні години після обіду та ввечері 24 лютого. На це Зеленський відреагував повним несприйняттям та розповідями про шашлички на майські. Арахамія, якого зараз делегували вести переговори від імені України, висміював та принижував наших союзників, арєстовічь розповсюджував дописи, в яких зверхньо відкидав можливість вторгнення через Білорусь. Відкидав, бо про це прямо попередили ті, кого порятунок нашої країни більше цікавив, ніж її владу.
Натомість, Буданов, якого я особисто вважаю рашистським кротом ще з часу дивно злитої спецоперації в Криму (він зараз очолює нашу розвідку!!!) переконав, що напад, якщо й буде, то лише в межах Донецької та Луганської областей. Туди й перекинули більшість наших недокомплектованих, недостатньо озброєних і недофінансованих бригад з півночі й півдня країни, повністю оголивши кордони. Зате потім кадровий брехун Данілов вигадував, що вони все знали, до всього готувалися, але не могли припустити, що вторгнення буде з Білорусі. Це така тупа відмазка, що навіть розбирати не хочеться. Але нехай так, можем визнати, що ви такі тупі кретини, що не бачили десятки тисяч рашистів, яких місяцями протримали з білоруського боку. Не помітили, як їх докомплектували й розвинули в бойові наступальні порядки. То чому ж ви вже з рашистського кордону в Чернігівській і Сумській областях відвели війська?
І в цю картину ідеально вкладається зникнення на тиждень Єрмака. Він, як я це оцінюю, зробив свою справу й десь тихо чекав, коли візьмуть Київ, приберуть Зеленського, привезуть свого гауляйтера, якому дуже згодиться такий хороший і вірний виконроб. А ви запропонуйте мені хоч якесь інше пояснення. Єдине, чого я не можу зрозуміти: Зеленський же все це бачив і усвідомив, йому ж на це чітко вказали. Невже в нього інстинкт самозбереження цілком атрофувався?
Так ,так..та він "нацист "... ...
..ой " нарцис"
Не бачиш що там не все чисто?
Ти ж не зацікавлений, щоб державу здали.
Єрмакам ти швидко повірив. Думаєш вони патріотами стали?
Забув ,як теє падло працювало на пре - зека Ялиновіча !?
Інакше вони вчергове зрадять всіх нас, з-під тебе
Чи будемо чекати поки злодії всі свої ракети стратять, руйнуючи Україну?
Пентагон: в Украине находится 76 российских батальонно-тактических групп, 11 из них завели в последние несколько дней
По информации представителя ведомства, еще 22 БТГ расположены к северу от Украины. Они, вероятно, будут пополнены.
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Это к тому, что на севере Украины формируется ударный кулак для нападения и взятия Киева с севера…
вроде в событиях включено "все", но эффекта это не дает.....
облазил уже везде, но толку ноль....., а раньше все работало......
шо крутить нужно?