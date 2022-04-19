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Зеленський (22456)

"Це питання тільки часу - коли вся територія нашої держави буде звільнена", - Зеленський

буча,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході та півдні України російські окупанти шукають слабке місце в оборони нашої країни.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - зазначив він.

Водночас, за словами Зеленського, на сході та півні окупанти шукають слабке місце в обороні України.

"Щоб знайти й зайти туди основними силами... Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться, щоб наступати.

Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена", - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари РФ призводять лише до самодемілітаризації Росії, в умовах санкцій їм буде складно відновити ракетний запас, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+32
https://t.me/Chornovil_official/5110 Тарас Чорновіл *
Ще в січні місяці наші союзники чітко вказали Зеленському на неминучість нападу та головні напрямки удару ворога. Саме північ та наступ на Київ були визначені головним пріоритетом. Усі в світі ще за достатній період часу знали про план 72 годин. Навіть про першочергову атаку на два аеродроми: Гостомель і Жуляни вказували. Туди мали висадити десант понад 10 великих ілів десантури. Частково це зірвали в останні години після обіду та ввечері 24 лютого. На це Зеленський відреагував повним несприйняттям та розповідями про шашлички на майські. Арахамія, якого зараз делегували вести переговори від імені України, висміював та принижував наших союзників, арєстовічь розповсюджував дописи, в яких зверхньо відкидав можливість вторгнення через Білорусь. Відкидав, бо про це прямо попередили ті, кого порятунок нашої країни більше цікавив, ніж її владу.
Натомість, Буданов, якого я особисто вважаю рашистським кротом ще з часу дивно злитої спецоперації в Криму (він зараз очолює нашу розвідку!!!) переконав, що напад, якщо й буде, то лише в межах Донецької та Луганської областей. Туди й перекинули більшість наших недокомплектованих, недостатньо озброєних і недофінансованих бригад з півночі й півдня країни, повністю оголивши кордони. Зате потім кадровий брехун Данілов вигадував, що вони все знали, до всього готувалися, але не могли припустити, що вторгнення буде з Білорусі. Це така тупа відмазка, що навіть розбирати не хочеться. Але нехай так, можем визнати, що ви такі тупі кретини, що не бачили десятки тисяч рашистів, яких місяцями протримали з білоруського боку. Не помітили, як їх докомплектували й розвинули в бойові наступальні порядки. То чому ж ви вже з рашистського кордону в Чернігівській і Сумській областях відвели війська?
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19.04.2022 00:21
+23
Для освобождения всей страны сначала надо было открыть дорогу оркам на юге из Крыма от Херсона до Марика. Разминировать мосты, отвести войска. Такая вот сратегия.
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19.04.2022 00:15
+22
Для початку ти би вигнав зрадників зі свого оточення: дермака, татарова, демченка, агрохімію, буданова і машку-гогі не забудь.
Інакше вони вчергове зрадять всіх нас, з-під тебе
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19.04.2022 00:18
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Для освобождения всей страны сначала надо было открыть дорогу оркам на юге из Крыма от Херсона до Марика. Разминировать мосты, отвести войска. Такая вот сратегия.
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19.04.2022 00:15 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5110 Тарас Чорновіл *
Ще в січні місяці наші союзники чітко вказали Зеленському на неминучість нападу та головні напрямки удару ворога. Саме північ та наступ на Київ були визначені головним пріоритетом. Усі в світі ще за достатній період часу знали про план 72 годин. Навіть про першочергову атаку на два аеродроми: Гостомель і Жуляни вказували. Туди мали висадити десант понад 10 великих ілів десантури. Частково це зірвали в останні години після обіду та ввечері 24 лютого. На це Зеленський відреагував повним несприйняттям та розповідями про шашлички на майські. Арахамія, якого зараз делегували вести переговори від імені України, висміював та принижував наших союзників, арєстовічь розповсюджував дописи, в яких зверхньо відкидав можливість вторгнення через Білорусь. Відкидав, бо про це прямо попередили ті, кого порятунок нашої країни більше цікавив, ніж її владу.
Натомість, Буданов, якого я особисто вважаю рашистським кротом ще з часу дивно злитої спецоперації в Криму (він зараз очолює нашу розвідку!!!) переконав, що напад, якщо й буде, то лише в межах Донецької та Луганської областей. Туди й перекинули більшість наших недокомплектованих, недостатньо озброєних і недофінансованих бригад з півночі й півдня країни, повністю оголивши кордони. Зате потім кадровий брехун Данілов вигадував, що вони все знали, до всього готувалися, але не могли припустити, що вторгнення буде з Білорусі. Це така тупа відмазка, що навіть розбирати не хочеться. Але нехай так, можем визнати, що ви такі тупі кретини, що не бачили десятки тисяч рашистів, яких місяцями протримали з білоруського боку. Не помітили, як їх докомплектували й розвинули в бойові наступальні порядки. То чому ж ви вже з рашистського кордону в Чернігівській і Сумській областях відвели війська?
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19.04.2022 00:21 Відповісти
Ви собі, як хочете, а в мене є лише одне пояснення. І це не тупість. У безпробудну дрімучість Зеленського я ще можу повірити, але інші, які підсовували ці рішення, точно планували здати Київ за тих 72 години. Не врахували, що армія й Головнокомандувач не піддадуться зраді (за що стільки жовчі від арєстовічя), а деякі зовнішні союзники візьмуть під особисту опіку нашу оборонку та дипломатію й захистять їх від внутрішньої зради.

І в цю картину ідеально вкладається зникнення на тиждень Єрмака. Він, як я це оцінюю, зробив свою справу й десь тихо чекав, коли візьмуть Київ, приберуть Зеленського, привезуть свого гауляйтера, якому дуже згодиться такий хороший і вірний виконроб. А ви запропонуйте мені хоч якесь інше пояснення. Єдине, чого я не можу зрозуміти: Зеленський же все це бачив і усвідомив, йому ж на це чітко вказали. Невже в нього інстинкт самозбереження цілком атрофувався?
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19.04.2022 00:22 Відповісти
какой ты наивный или бот? Зеленский и Ермак одно целое - неужели ты такой тупой что не понимаешь этого?
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19.04.2022 05:34 Відповісти
не трынди кацап гребанный - Тарас Черновол патриот Украины
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19.04.2022 05:32 Відповісти
19.04.2022 ...заригівся
Так ,так..та він "нацист "... ...
..ой " нарцис"
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19.04.2022 06:28 Відповісти
Діма, ти свою версію напиши.
Не бачиш що там не все чисто?
Ти ж не зацікавлений, щоб державу здали.
Єрмакам ти швидко повірив. Думаєш вони патріотами стали?
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19.04.2022 08:14 Відповісти
написало якесь кацапське чмо хрюзгім ізигом про патріотизм чмошніка.
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19.04.2022 08:39 Відповісти
Мы здесь с тобой раньше ругались. В моей прошлой жизни на Цензоре (до войны). Потом мы помирились, и даже ставили друг другу лайки. У меня к тебе одно пожелание: не дай парашным козлам тебя здесь окончательно забанить. Мне это "удалось сделать" благодаря предсказанию неизбежности этой войны и полного бездействия и предательства этой "власти".
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19.04.2022 00:34 Відповісти
І знову ти цього ригівського ПРостітута цитуєш . Чи не з одної команди !?
Забув ,як теє падло працювало на пре - зека Ялиновіча !?
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19.04.2022 06:25 Відповісти
враньё
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19.04.2022 06:55 Відповісти
**************** просрав південь - та його мусорки не давали зброю людям та гбр кришувачі нарколиг та шльондр здали все у перші часи 24го
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19.04.2022 00:23 Відповісти
Вся територія, включаючи Кубань*
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19.04.2022 00:16 Відповісти
Для початку ти би вигнав зрадників зі свого оточення: дермака, татарова, демченка, агрохімію, буданова і машку-гогі не забудь.
Інакше вони вчергове зрадять всіх нас, з-під тебе
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19.04.2022 00:18 Відповісти
смотри что бы они его не выгнали он с ними за одно иначе давно уже поменял бы кротов
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19.04.2022 05:35 Відповісти
Це питання не часу, а дії!
Чи будемо чекати поки злодії всі свої ракети стратять, руйнуючи Україну?
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19.04.2022 00:18 Відповісти
так не чекай - бомби кацапов ракетами которых у нас нет - ну или хотя бы асфальтом
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19.04.2022 05:36 Відповісти
Просто в порядке информации:
Пентагон: в Украине находится 76 российских батальонно-тактических групп, 11 из них завели в последние несколько дней

По информации представителя ведомства, еще 22 БТГ расположены к северу от Украины. Они, вероятно, будут пополнены.
--
Это к тому, что на севере Украины формируется ударный кулак для нападения и взятия Киева с севера…
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19.04.2022 08:04 Відповісти
" Вода мокра , сіль солона . " - В.О. Зеленський .
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19.04.2022 00:18 Відповісти
зеленый капитан очевидность на марше - словесный понос штырит не па-децки
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19.04.2022 05:37 Відповісти
Смерть цапам!
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19.04.2022 00:19 Відповісти
Амінь! ☺️
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19.04.2022 00:23 Відповісти
Росіяни хочуть до Великодня захопити Донбас, - секретар РНБО
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19.04.2022 00:26 Відповісти
Вот в ближайшие дни посмотрим как вы готовились и к битве за донбасс
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19.04.2022 00:29 Відповісти
Думаю некоторое оружие не успели подтянуть.
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19.04.2022 00:31 Відповісти
Вы видели видео с Донбасса? Там третья мировая!!! *** ВСУ держитесь!!!
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19.04.2022 00:35 Відповісти
видел вот потому и говорю что посмотрим как зеленые подготовились, может так же как у меня в Херсонской обл.
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19.04.2022 01:16 Відповісти
какое видео давай ссылку?
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19.04.2022 05:40 Відповісти
а вы готовились ?
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19.04.2022 05:39 Відповісти
к тому что с крыма за полтора часа доедут? Нет
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19.04.2022 14:49 Відповісти
друзья, ту такая хрень - пропали в ленте событий ваши ответы на свои твиты...., только лайки....
вроде в событиях включено "все", но эффекта это не дает.....
облазил уже везде, но толку ноль....., а раньше все работало......
шо крутить нужно?
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19.04.2022 00:34 Відповісти
хз , у мене таке саме
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19.04.2022 00:44 Відповісти
иногда все пропадает, иногда не приходят ответы и я их случайно вижу когда возвращаюсь к старым темам и перечитывая комментарии
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19.04.2022 01:18 Відповісти
так взагалі були проблми з лайками.. не відображалось, що поставив.. а коменти - що написав. тому можна було бачити, що один і той самий комент по 3-4 рази підряд люди писали . бо думали, "що за фігня", "щось не пройшов комент'"...
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19.04.2022 01:57 Відповісти
Помним как Байден уверял, умолял, унижался, клялся что нападение НЕИЗБЕЖНО, и что ему ответили????
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19.04.2022 00:41 Відповісти
кримiнальну справу против его сына
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19.04.2022 05:41 Відповісти
Зеленский - молодец! Войдет в историю сильным лидером!
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19.04.2022 01:21 Відповісти
буковка п в последнем слове не четко прописана .
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19.04.2022 01:32 Відповісти
разве что только на бумаге.....
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19.04.2022 01:58 Відповісти
ты идиот или лизун?
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19.04.2022 06:08 Відповісти
Что характерно- так считает весь мировой истеблишмент. Монеты памятные выпускают в США с Зеленским. Но на Цензоре такое мнение считается недопустимым. Комментарий отмечается как спам. Тут редакторы Цензора с Кремлем полностью одного мнения...
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19.04.2022 08:18 Відповісти
Звільни спочатку своє найблище оточня від колаборантів!
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19.04.2022 06:50 Відповісти
Правильно. А все зрадо-боты - подкацапники.
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19.04.2022 07:12 Відповісти
Звичайно небагато часу,каламойскі злодії,вже давно домовились про сухопутний коридор ....ну хай незламний народ трохи повоює...хай будуть знищені цілі міста,закатовані люди (чим більше тим краще,правда бєня каламой ?) та хворе пуйло вирішило стати володарем всесвіту навіть наші зрадники-виродки такого неочікували,а були б більш обачними: всі хто так чи інакше підмахував ************* так чи інакше постраждали : Сирія,Лівія,Білорусь.. і ін.
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19.04.2022 07:13 Відповісти
Бачимо ,що у бєні каламоя і путіна все по плану...а люди то так .....війна як комп"ютерна гра...тільки люди живі!!!кримський содовий фірташа вже з водою?Арахамло не дарма літав в Відень до фірташа....ай молодець : ВСЕ іде по ПЛАНУ,правда бєняренигаткаламой????
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19.04.2022 07:24 Відповісти
давайте Пане Презеденте Зеленський - ставайте більш Жорскішшим Оратором - називайте орків кацапів - рашистами .... та і вимагайте у того ліберального ЕС -світу , та того прагматичного - англосакського, РЕАЛЬНОЇ допомоги - так як багатьом вже все зрозуміло , що це вони валять та знищують кацапію - підерацію нашими Судьбами як Людськими та і самої України ...
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19.04.2022 07:50 Відповісти
Звільнять від кого? Від українського народу?
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19.04.2022 08:18 Відповісти
Звичайно небагато часу,каламойскі злодії,вже давно домовились про сухопутний коридор ....ну хай незламний народ трохи повоює...хай будуть знищені цілі міста,закатовані люди (чим більше тим краще,правда бєня каламой ?) та хворе пуйло вирішило стати володарем всесвіту навіть наші зрадники-виродки такого неочікували,а були б більш обачними: всі хто так чи інакше підмахував ************* так чи інакше постраждали : Сирія,Лівія,Білорусь.. і ін.
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19.04.2022 09:06 Відповісти
 
 