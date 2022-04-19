"Це питання тільки часу - коли вся територія нашої держави буде звільнена", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході та півдні України російські окупанти шукають слабке місце в оборони нашої країни.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за поколінням сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо", - зазначив він.

Водночас, за словами Зеленського, на сході та півні окупанти шукають слабке місце в обороні України.

"Щоб знайти й зайти туди основними силами... Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережнішими, бо нікого не залишиться, щоб наступати.

Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена", - підсумував глава держави.

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