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візит (1493) Макрон Емманюель (1327)

Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь"

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон не проводив телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Франс 5", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не розмовляв із ним безпосередньо з того часу", - сказав Макрон.

При цьому він не виключив, що такі розмови відбудуться в майбутньому. За його словами, "Європа і, зокрема, Франція, будучи членом Радбезу ООН і потужною державою, мають проводити діалог (з президентом РФ, - ред.)".

Макрон також зазначив, що поїде до Києва, лише коли "може принести реальну користь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він особисто побачив звірства військових РФ

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Топ коментарі
+10
Користі від тебе ніколи не було й нема.
То звідки їй з'явитися ?

Про "брацкіє народи" вже вивчив ?
Іди до 2го туру готуйся.
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19.04.2022 00:32
+5
Лучше ешь дома жаб.Так спокойней.
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19.04.2022 00:33
+5
тобто - ніколи?
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19.04.2022 00:34
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Користі від тебе ніколи не було й нема.
То звідки їй з'явитися ?

Про "брацкіє народи" вже вивчив ?
Іди до 2го туру готуйся.
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19.04.2022 00:32 Відповісти
Но так как Макрон бесполезен...
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19.04.2022 00:32 Відповісти
Зосцяв
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19.04.2022 00:33 Відповісти
Лучше ешь дома жаб.Так спокойней.
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19.04.2022 00:33 Відповісти
Думаю, если верхом на ленд лизовых леклерках и рафалях, то украинский народ не будет против посещения Макроном Киева.
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19.04.2022 00:34 Відповісти
тобто - ніколи?
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19.04.2022 00:34 Відповісти
Кароче Макрона и не ждите, ему диалог с бункерным надо вести
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19.04.2022 00:34 Відповісти
Макарон
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19.04.2022 00:34 Відповісти
Да хоть завтра приезжай разбирать завалы
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19.04.2022 00:35 Відповісти
Ну хоть позвони
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19.04.2022 00:37 Відповісти
лопаты у нас есть - пусть приезжает, окопы копает.....
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19.04.2022 00:38 Відповісти
и Шольца пусть с собой берет......
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19.04.2022 00:39 Відповісти
в Макарона манюкюр, а в Шольца радікуліт
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19.04.2022 00:57 Відповісти
спочатку вибори виграй ,"єздок"...
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19.04.2022 00:40 Відповісти
На путінські похорона, ми тебе і звать не будемо. Там без тебе хватить, "кому рєчь толкать"жабоєд сраний
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19.04.2022 00:40 Відповісти
Давай лучше отправь для начала на свалку истории маринку лепутину
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19.04.2022 00:41 Відповісти
Відчувається що Макрон "відзеркалив" зеленому Вовочці його заяву по президенту Німеччини Штайнмаєру. Почалось... Хуцпа на європейців не діє... от така *****, малятки...
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19.04.2022 00:42 Відповісти
согласен хороший ляпас зеленому выскочке
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19.04.2022 00:55 Відповісти
Он же вроде ***** собирался звонить на днях, или уже передумал?
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19.04.2022 00:46 Відповісти
ну кароче после выборов. Я советую все таки подождать. Мне кажется после победы в выборах Макрон начнет нам конкретно помогать.
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19.04.2022 00:52 Відповісти
Вам неправильно здається. У нього рейтинг впав через слабку позицію щодо України, народ вимагав більш рішучих дій, тому він і пижився, вдаючи миротворця. А після виборів заб'є взагалі
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19.04.2022 00:55 Відповісти
Потужна держава, блеать! шо фашистам за день здались і смоктали, то і зараз у кацапів смокчете!
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19.04.2022 00:55 Відповісти
Занадто затяжний у вас з ****** був сєкас по телефону. Це може коштувати другого строку, хоча страшніше лепенши - лише ядерна війна.
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19.04.2022 00:57 Відповісти
Люблю українців. Тільки ми плюємо в колодязь з якого п'ємо воду і кричимо мало... Підігрійте, і коньячку туди влийте....
Всі що тут кричать задайте собі питання, що нам винен макрон і французи? Відповідь: нічого.
Хоча допомога з Франції йде... Не містралі, і не ядерні ракети, але допомога є... І суттєва...
Що ви пі...си, які гривню на армію не дали викриваєте тут що хтось замало дає?
Гидко... Б..ть.
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19.04.2022 01:02 Відповісти
божееееее, яке кончене........
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19.04.2022 01:07 Відповісти
Дебил, мог бы и отправит в качестве помощи хотябы пару десятков броневиков (например как Австралия. Приезжать не обязательно.
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19.04.2022 01:23 Відповісти
Он отправил две атомные подлодки на боевое дежурство что-бы сбивать межконтинентальные ракеты, если вдруг у путлера окончательно крышу снесет.
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19.04.2022 03:01 Відповісти
Потенціальний лохторат лепенчихи рясно випорожнилися.
Все це совкове лайно буде голосувати за клоуна на найближчих виборах.
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19.04.2022 08:44 Відповісти
 
 