Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь"

Президент Франції Емманюель Макрон не проводив телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Франс 5", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не розмовляв із ним безпосередньо з того часу", - сказав Макрон.

При цьому він не виключив, що такі розмови відбудуться в майбутньому. За його словами, "Європа і, зокрема, Франція, будучи членом Радбезу ООН і потужною державою, мають проводити діалог (з президентом РФ, - ред.)".

Макрон також зазначив, що поїде до Києва, лише коли "може принести реальну користь".

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