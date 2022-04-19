Макрон заявив, що приїде до Києва, "коли зможе принести реальну користь"
Президент Франції Емманюель Макрон не проводив телефонних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі на Київщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Франс 5", передає "Інтерфакс-Україна".
"Я не розмовляв із ним безпосередньо з того часу", - сказав Макрон.
При цьому він не виключив, що такі розмови відбудуться в майбутньому. За його словами, "Європа і, зокрема, Франція, будучи членом Радбезу ООН і потужною державою, мають проводити діалог (з президентом РФ, - ред.)".
Макрон також зазначив, що поїде до Києва, лише коли "може принести реальну користь".
Топ коментарі
+10 Vedana
показати весь коментар19.04.2022 00:32
+5 Dnipro 75ed19bb
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+5 nikita_efimov75
показати весь коментар19.04.2022 00:34
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Будь ласка, зачекайте...
То звідки їй з'явитися ?
Про "брацкіє народи" вже вивчив ?
Іди до 2го туру готуйся.
Всі що тут кричать задайте собі питання, що нам винен макрон і французи? Відповідь: нічого.
Хоча допомога з Франції йде... Не містралі, і не ядерні ракети, але допомога є... І суттєва...
Що ви пі...си, які гривню на армію не дали викриваєте тут що хтось замало дає?
Гидко... Б..ть.
Все це совкове лайно буде голосувати за клоуна на найближчих виборах.