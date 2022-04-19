Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, незважаючи на загальмовані переговори між Москвою та Києвом, - Ердоган
Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні та досягнення сталого миру між Москвою та Києвом.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - наголосив він.
Він із жалем констатував, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари.
"Сторони досягли відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - зазначив Ердоган.
За його словами, Туреччина продовжить зусилля щодо досягнення "задовільного для сторін та міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.
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За всю историю войн в Черноморском регионе Турции никогда не удавалось остаться в стороне. Усидеть на двух стульях Эрдогану не получиться. Вопрос втягивания Турции в войну это вопрос ближайших двух месяцев. И все арабские страны Средиземноморья будут на стороне Турции. Война в Украине перевернет весь мировой порядок и Турция в ближайшие десятилетия после падения Скоторосийской империи будет одной из главных держав миропорядка в этом регионе!
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