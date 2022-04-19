Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, незважаючи на загальмовані переговори між Москвою та Києвом, - Ердоган

Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні та досягнення сталого миру між Москвою та Києвом.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - наголосив він.

Він із жалем констатував, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари.

"Сторони досягли відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - зазначив Ердоган.

За його словами, Туреччина продовжить зусилля щодо досягнення "задовільного для сторін та міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.

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