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Туреччина (3432) Ердоган (901)

Туреччина продовжить боротись за мир в Україні, незважаючи на загальмовані переговори між Москвою та Києвом, - Ердоган

ердоган

Туреччина продовжить докладати всіх необхідних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні та досягнення сталого миру між Москвою та Києвом.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - наголосив він.

Він із жалем констатував, що атаки на мирних жителів в Україні загальмували успішний хід переговорів між Москвою та Києвом за посередництвом Анкари.

"Сторони досягли відчутного прогресу в переговорах, але кадри з Бучі та Ірпеня, використання як мішеней мирних жителів Краматорська кидають тінь на наші зусилля", - зазначив Ердоган.

За його словами, Туреччина продовжить зусилля щодо досягнення "задовільного для сторін та міжнародного співтовариства" результату російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прохання Ердогана у Маріуполі 3 квітня відкриють гумкоридор для евакуації іноземців, - Міноборони РФ

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Топ коментарі
+13
Ще один лицемір виліз.

Вже створена авіакомпанія спеціально для перевезення москалів ? Поспішай, бо скоро сезон.

Про санкції ми теж не забудемо.
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19.04.2022 00:43
+8
Ердоган, ти для початку обіцяв, що цивільних з Марика евакуюєш... Ну, що там з обіцянкою?
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19.04.2022 00:52
+5
Для боротьби за мир треба (як мінімум) перестати однією ногою бути у NATO, а іншою рукою тягти до себе у країну С-400 і раша_турісто.

Азія, що тут скажеш.
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19.04.2022 01:05
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Дід обкурився.
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19.04.2022 00:41 Відповісти
Ще один лицемір виліз.

Вже створена авіакомпанія спеціально для перевезення москалів ? Поспішай, бо скоро сезон.

Про санкції ми теж не забудемо.
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19.04.2022 00:43 Відповісти
До войны в ютюбе , у нас была бесконечная реклама турецких авиалиний. Сейчас у москалей, типа ждут с широко раскрытыми объятиями. Особенно наташ.
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19.04.2022 01:05 Відповісти
Це наш можливий майбутній "гарант" якщо хтось забув.
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19.04.2022 00:48 Відповісти
Ердоган, Чавошоглу! перемир'я - з якими переміними? Орки де мають бути?
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19.04.2022 00:50 Відповісти
Ердоган, ти для початку обіцяв, що цивільних з Марика евакуюєш... Ну, що там з обіцянкою?
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19.04.2022 00:52 Відповісти
Мусульманин потроху свою імперію впливу будує, і його плани щодо України лише частково і тимчасово збігаються з нашими.
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19.04.2022 00:55 Відповісти
Досягнення міцного миру пришвидчеця якщо надаси зі свого президентського фонду два-три десятка Барактарів.
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19.04.2022 00:57 Відповісти
Для борьбы за мир нужно дать Украине хотябы штук 100 новых Байрактаров
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19.04.2022 00:59 Відповісти
Для боротьби за мир треба (як мінімум) перестати однією ногою бути у NATO, а іншою рукою тягти до себе у країну С-400 і раша_турісто.

Азія, що тут скажеш.
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19.04.2022 01:05 Відповісти
санкції вже ввів, турку?
Ні ногою більше до вас.
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19.04.2022 01:06 Відповісти
Ердоган, йди за "Москвою"
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19.04.2022 01:06 Відповісти
еще один ********.
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19.04.2022 01:08 Відповісти
Эрдоган реально понимает,что без пшеницы с Украины,в мусульманских странах начнется полный пи**ец. Он должен быть активно на стороне Украины. Надеюсь он помнит,что первым словом в лозунге в,,арабской весне,, было слово ,,ХЛЕБ,,
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19.04.2022 01:14 Відповісти
так нехай і буде!! мусліми підтримують парашку- так вона іх і накормить.. петухами з гівна
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19.04.2022 06:00 Відповісти
‼️‼️‼️

Буде новий світовий порядок, - журналіст пояснив, чому Туреччина розпочала військову операцію проти курдів

https://youtu.be/9tXIUvR9QiM

За всю историю войн в Черноморском регионе Турции никогда не удавалось остаться в стороне. Усидеть на двух стульях Эрдогану не получиться. Вопрос втягивания Турции в войну это вопрос ближайших двух месяцев. И все арабские страны Средиземноморья будут на стороне Турции. Война в Украине перевернет весь мировой порядок и Турция в ближайшие десятилетия после падения Скоторосийской империи будет одной из главных держав миропорядка в этом регионе!

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19.04.2022 01:33 Відповісти
османска імперія? не сміши мої тапки
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19.04.2022 06:01 Відповісти
Пока что Турция спасла только росийских моряков-нацистов
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19.04.2022 01:44 Відповісти
На словах боротися,чи може щось робити почнемо?
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19.04.2022 03:01 Відповісти
ще одна курва вилiзла
Хоче всидiти на двох стiльцях
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19.04.2022 03:09 Відповісти
Як там постачання Байрактарів, або хоча б ракет до нього, від лепшего друга укрпреза?
Руцкіє турісти виявилися більш прибутковими?
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19.04.2022 08:46 Відповісти
 
 