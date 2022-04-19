США планують відновити роботу посольства в Києві, але термінів поки немає, - Білий дім

Вашингтон розраховує в майбутньому відновити роботу свого дипломатичного представництва у Києві та оцінює обстановку у сфері безпеки/

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, це наша мета, відкрити його", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста, чи США планують віднрвлювати роботу посольства в Києві.

Вона зазначила, що США оцінюють обстановку в галузі безпеки, і що фінальне рішення щодо кількості співробітників та того, які це будуть співробітники, прийматиме Держдепартамент США.

"Але очевидно, що мати дипломатичну присутність на місці - це важливо", - додала вона.

Водночас Псакі не стала оцінювати, коли посольство США може відновити роботу в Києві.

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