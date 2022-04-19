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Новини Війна
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США планують відновити роботу посольства в Києві, але термінів поки немає, - Білий дім

сша,посольство

Вашингтон розраховує в майбутньому відновити роботу свого дипломатичного представництва у Києві та оцінює обстановку у сфері безпеки/

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, це наша мета, відкрити його", - сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста, чи США планують віднрвлювати роботу посольства в Києві.

Вона зазначила, що США оцінюють обстановку в галузі безпеки, і що фінальне рішення щодо кількості співробітників та того, які це будуть співробітники, прийматиме Держдепартамент США.

"Але очевидно, що мати дипломатичну присутність на місці - це важливо", - додала вона.

Водночас Псакі не стала оцінювати, коли посольство США може відновити роботу в Києві.

Також читайте: У Києві відновили роботу 15 дипломатичних представництв, – МЗС

Автор: 

посольство (944) США (22840) Псакі Джен (148)


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Позорище, навіть посла не призначають..
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19.04.2022 01:01 Відповісти
Байден «не планирует посещать Киев» - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/19/7340568/ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Без'яєчні обамівські мудаки
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19.04.2022 01:05 Відповісти
У зеботи набирають вже бомжів та наркоманів?
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19.04.2022 08:48 Відповісти
«И не, чтобы ДА,
и не то, чтобы НЕТ»
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19.04.2022 03:41 Відповісти
Все як завжди.
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19.04.2022 07:18 Відповісти
 
 