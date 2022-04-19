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Байден поки не планує їхати до України, однак готується візит іншого високопосадовця США, - Білий дім

байден

Президент США Джо Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тут нічого не змінилося… Наразі немає планів поїздки президента (в Україну. - Ред.)", - зазначила вона.

Також Псакі повідомила, що про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки.

За її словами, адміністрація Сполучених Штатів "продовжує зосереджуватися на тому, щоб забезпечувати Україну, український уряд, українських лідерів історичним обсягом оборонної допомоги".

Також читайте: США планують відновити роботу посольства в Києві, але термінів поки немає, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2888) США (22840) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+3
пусть сидит где сидит.
Он уже с трудом соображает где он, кто он и зачем он.
Толку с него ноль.
Решения принимают совсем другие люди.
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19.04.2022 01:10
+3
Байден -це вам не Джонсон,шо захопив вагон потяга і таємно приїхав в Україну...Джонсон..Борис Джонсон..007
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19.04.2022 02:29
+1
пусть твой зеленский вылезет из бункера и полетит на самолете хотя бы в Польшу ..
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19.04.2022 06:20
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Остін!
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19.04.2022 01:06 Відповісти
Розповість як трансстетєвий солджер опануватиме бойове злагодженя з підрозділом небінарних
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19.04.2022 04:18 Відповісти
М-да, максимальний рівень нікчемності.
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19.04.2022 01:08 Відповісти
пусть сидит где сидит.
Он уже с трудом соображает где он, кто он и зачем он.
Толку с него ноль.
Решения принимают совсем другие люди.
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19.04.2022 01:10 Відповісти
Українські сектанти цього не зрозуміють.
Б'ються в екстазі від деменційного - і все.
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19.04.2022 03:01 Відповісти
нет мля от вашего кацапского трампа будем тащится
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19.04.2022 06:18 Відповісти
то їде, то не їде
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19.04.2022 01:14 Відповісти
ламається
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19.04.2022 02:26 Відповісти
зачем ему ехать в страну в которой ее президент не вылазит из бункера вы что под дурака косите?
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19.04.2022 06:19 Відповісти
Если бы Байден приехал, то было бы топ!
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19.04.2022 01:18 Відповісти
Байден -це вам не Джонсон,шо захопив вагон потяга і таємно приїхав в Україну...Джонсон..Борис Джонсон..007
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19.04.2022 02:29 Відповісти
пусть твой зеленский вылезет из бункера и полетит на самолете хотя бы в Польшу ..
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19.04.2022 06:20 Відповісти
І чого так Байден боїться летіни в Україну?

Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...


А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?
І чи призначили нарешті посла сША в Україні?

А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,

Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.

А Конгрес США напевно ще на канікулах.

Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
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19.04.2022 08:31 Відповісти
Я сподіваюся, що Байден приїде в Україну і зустрінеться з президентом, але ніколи не зустрінеться з совковим клоуном
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19.04.2022 08:53 Відповісти
 
 