Байден поки не планує їхати до України, однак готується візит іншого високопосадовця США, - Білий дім

Президент США Джо Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тут нічого не змінилося… Наразі немає планів поїздки президента (в Україну. - Ред.)", - зазначила вона.

Також Псакі повідомила, що про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки.

За її словами, адміністрація Сполучених Штатів "продовжує зосереджуватися на тому, щоб забезпечувати Україну, український уряд, українських лідерів історичним обсягом оборонної допомоги".

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