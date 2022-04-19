Байден поки не планує їхати до України, однак готується візит іншого високопосадовця США, - Білий дім
Президент США Джо Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тут нічого не змінилося… Наразі немає планів поїздки президента (в Україну. - Ред.)", - зазначила вона.
Також Псакі повідомила, що про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки.
За її словами, адміністрація Сполучених Штатів "продовжує зосереджуватися на тому, щоб забезпечувати Україну, український уряд, українських лідерів історичним обсягом оборонної допомоги".
Топ коментарі
+3 Simon B
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+3 Bob Fayn
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+1 Вячеслав Боярко
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Он уже с трудом соображает где он, кто он и зачем он.
Толку с него ноль.
Решения принимают совсем другие люди.
Б'ються в екстазі від деменційного - і все.
Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...
А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?
І чи призначили нарешті посла сША в Україні?
А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,
Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.
А Конгрес США напевно ще на канікулах.
Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.