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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу 18 квітня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети російських окупантів, - Повітряні Сили

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Командування Повітряних сил відзвітувало за проведену роботу із знищення російських окупантів у небі 28 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазанчається: "За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів: 1 літак (винищувач Су-30); 4 БпЛА (ОТР);  2 крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 17 квітня знищено 1 літак, 3 гелікоптера, 1 безпілотник, - Повітряні Сили

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крилаті ракети (1073) літак (2903) Повітряні сили (2639)


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Вчора з Калуги в сторону Марiуполя вилетіли 4 літаки ТУ-160, здатні нести ядерну зброю.
У Великобританії з цього приводу заявили - що в цьому випадку Великобританія без жодних консультацій з країнами НАТО дасть відразу подібну відповідь агресорові.
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19.04.2022 01:18 Відповісти
Чому не вдалося перехопити ракети, які ранком 18.04.22 вдарили по Львову? 🤔
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19.04.2022 01:36 Відповісти
А зачем?
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19.04.2022 05:14 Відповісти
Спроси у своего ***** чего он их запускал
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19.04.2022 09:54 Відповісти
Вертольоти закінчилися?
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19.04.2022 06:28 Відповісти
якщо ворог суттєво збільшив кількість літаковильотів - то чому не збільшується статистика збитих літаків та вертушок?
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19.04.2022 07:20 Відповісти
Тоді про які 60% збитих ракет йшла мова учора, якщо лише по Львову прилетіло 5?
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19.04.2022 08:54 Відповісти
 
 