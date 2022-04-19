За добу 18 квітня знищено 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети російських окупантів, - Повітряні Сили
Командування Повітряних сил відзвітувало за проведену роботу із знищення російських окупантів у небі 28 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазанчається: "За добу 18 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено сім повітряних цілей російських окупантів: 1 літак (винищувач Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах".
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У Великобританії з цього приводу заявили - що в цьому випадку Великобританія без жодних консультацій з країнами НАТО дасть відразу подібну відповідь агресорові.