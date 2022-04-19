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Новини Війна
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Якщо Китай допомагатиме РФ обійти санкції, то це спричинить серйозні наслідки для країни, - Держдеп США

китай

Керівництво КНР повинно зробити вибір, на чиєму боці воно знаходиться в російській війні проти України, і якщо Китай допомагатиме РФ, він зазнає серйозних наслідків як з боку США, так і інших країн цивілізованого світу.

Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, ми продовжимо уважно спостерігати за рівнем підтримки, яку КНР надаватиме Росії", - наголосив він.

За його словами, якщо Китай забезпечуватиме поставки озброєння, намагатиметься допомагати росії обійти санкції, "це спричинить серйозні наслідки" для Китаю, як з боку Сполучених Штатів, так і союзних країн".

"По-друге, настав момент, коли кожна відповідальна країна у світі має чітко заявити перед власним народом, перед міжнародним співтовариством, яку сторону вона займає в питаннях, які є фундаментальними", - додав Прайс.

Він уточнив, що ці питання стосуються жорстокості росіян, безглуздого порушення прав людини, різанини цивільного населення, а також невизнання кремлем міжнародних кордонів та заяв путіна, що Україна не має навіть права на існування як держава.

Прайс підкреслив, що КНР саме зараз має дати відповідь на ці "фундаментальні питання".

Представник Держдепу також зауважив, що поки Сполучені Штати не бачили ознак допомоги росії з китайського боку, зокрема, зброєю. Однак, за його словами, США продовжать уважно стежити за цим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрештою, Китаю доведеться зробити вибір щодо війни РФ проти України, - Блінкен

Автор: 

Китай (4594) США (22840) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+12
Ви придурки виростили двох монстрів, Європа кремлівського педофіла, а штати китайських нацистів,
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19.04.2022 01:51
+6
правда не понимаешь? перенесли в китай промышленность предоставили рынок сбыта вот как
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19.04.2022 03:28
+1
А Туречинна?
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19.04.2022 01:49
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А Туречинна?
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19.04.2022 01:49 Відповісти
Ви придурки виростили двох монстрів, Європа кремлівського педофіла, а штати китайських нацистів,
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19.04.2022 01:51 Відповісти
Взагалі-то комуністи і нацисти не одне і теж. Європа винна за ху*ла не більше ніж ми. Цікаво послухати як американці ростили Китай))
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19.04.2022 03:22 Відповісти
правда не понимаешь? перенесли в китай промышленность предоставили рынок сбыта вот как
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19.04.2022 03:28 Відповісти
Вони комуністи тільки на папері

А на ділі

Там реальні фашисти

Своїми заводами вони ростили, і не тільки
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19.04.2022 05:55 Відповісти
Сподіваюсь Китай не втратить глузд як рашиzzди.... й обере економічну стабільність й життя а не війну.
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19.04.2022 02:07 Відповісти
Война США с Китаем неизбежна❗Не сейчас, но она будет💥. Боливар не вывезет двоих.
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19.04.2022 05:16 Відповісти
За що вони мають воювати? Я б Вам порадив трохи менше ютьюба з усілякими "єкспердами" та "пророками"😇
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19.04.2022 06:17 Відповісти
за мировое господство
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19.04.2022 12:57 Відповісти
Китай як і всі інші аморальні країни шукають вигоду з війни росії проти України. Але якщо іншим країнам щось потрібно з чи можуть допомогти США то Китаю Америка нічого не пропонує.
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19.04.2022 03:31 Відповісти
Що ви таке кажете? у Китаю з Америкою та Європою торгівля в 10 разів більша ніж з Росією, ну хоча б новини читали чи що .
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19.04.2022 05:29 Відповісти
Чому б Китаю не розпочати "спасати" Сибір?
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19.04.2022 06:07 Відповісти
Я б це назвав "м'яка ***** юлина" або "глибоке попередне проникнення твердого американського пеніса в м'яку китайську дупу".Слава Америці! Слава Україні!🤭
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19.04.2022 06:13 Відповісти
 
 