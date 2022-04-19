Мер Херсона Колихаєв просить вище керівництво держави пояснити, як їм працювати в окупації. ДОКУМЕНТ
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає президента і владу пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації російськими загарбниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП, із посиланням на звернення самого Колихаєва.
У зверненні зазначається: "Прошу у найкоротший термін надати роз'яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради... у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора введення "рубльової зони".
Задля уникнення неоднозначного трактування чинних норм, що може бути підставою для притягнення посадових осіб до відповідальності прошу максимально (за можливості) конкретизувати дії посадових осіб, зокрема стосовно:
- написання посадовими осібами та працівниками заяв щодо: звільнення, переведення на віддалений режим роботи із зміною відповідно місця розташування адміністративної будівлі міськради, посадових обов'язків та права підпису розпорядчих, фінансових та інших документів.
- виконання повноважень керівниками комунальних підприємств, засновником яких є міськрада...
- подальших дій органів місцевого самоврядування в ситуації припинення роботи управління державної казначейської служби України у Херсонській області (припинення виплат пенсій, соцвиплат, заробітних плат, тощо) та функціонування підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів громади (світло-, газо-, водо-, електропостачання, вивіз сміття, тощо)".
Колихаєв зазначив, що місто перебуває в облозі окупантів, а українські державні органи припинили здійснення своїх повноважень.
Будь ласка, зачекайте...
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Саботуй мовчки - і все.
"Что значит саботируй"
Це "значіт" : припиняй виконувати свої службові обов'язки, і все.
"остановить коммунальные предприятия и оставить без воды , света , газа ?"
Саме так. Армія окупанта не має отримувати воду, світло та газ й решту життєзабеспечення.
Розмовляв з колегою з півдня. Каже, що після того як раша-тв почали крутити на очах побільшало відкритих ватників...
І це не пройшло навіть два місяці. Якщо залишити людей там в окупації ще на півроку, то там взагалі більшість в нацистів-укрокарателів почне вірити, особливо враховуючи відтік проукраїнського населення звідти.....
Слава Україні !
Хочется им сказать, раз так и надо, то тогда можно и не освобождать, люди там проживут, проживёт ли Украина? Каждый день в оккупации людям промывают мозги не по их воле, и через какое-то время они и сами будут не рады Украине, пример Крыма и Донбасса налицо.
Херсон и Мариуполь будут самым страшным грехом зеленой власти!
А может сдача Юга была договорняком? Зашла орда туда спокойно, без обстрелов, без потерь. Правильно, зачем орде разгромленные города?
Очень много вопросов.
Відправте йому текст чтатті про колабораціяю хай читає.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5034995079899317?__cft__[0]=AZUsfztCzML-zYqyJAq6AUjEfz-3xqqPvHwHUSSSXvP49GMmdL2CsFwwfD0gUKlnt3bWRDjCY3qbgen-Ofh-kXITtRGwt_0U7hUC2hI5u5NTcuxAb1UuNjW9N7D_7XFlMeQ&__tn__=%2CO%2CP-R 37 хв ·
Дивна людина мер Херсона просить Зеленського пояснити, як саме місцевім владам працювати в умовах окупації.
Не знаю накуди пошле його Зеленський, але український народ через Братство вже пояснював:
в умовах окупації місцевим владам треба працювати в підпіллі - диверсії, розвідка, саботаж.
Або полишати свої місця разом з останнім українським солдатом.