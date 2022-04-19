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Від російського вторгнення знищено від 20 до 30% української інфраструктури, - міністр Кубраков

міст

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в результаті нападу Росії на Україну пошкоджено, або знищено до 30% української інфраструктури. Збитки перевищують 100 мільярдів доларів, а на відновлення знадобиться не менше двох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, міністра цитує Reuters.

Міністр упевнений, що для відновлення зруйнованої інфраструктури необхідно залучати заморожені російські активи. Україна раніше не повідомляла про конкретний вплив на інфраструктуру.

"Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", — заявив Міністр інфраструктури. Він заявив, що вторгнення Росії торкнулося від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.

Кубраков також зазначив, що понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8000 км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.

Міністр інфраструктури повідомив, що західні країни повинні підтримати відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни зруйновано близько 300 мостів, - Мінінфраструктури

Автор: 

збитки (1427) інфраструктура (491) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+15
дороги построили, денег потратили, пришла русня и все раз*ярили, танками раздолбали, дальше долбут и взрывают. Если бы деньги потратили на оружие и армию, дороги бы были хуже, а люди и страна целее ... выбор власти очевиден - делать проекты, где можно ******** побольше
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19.04.2022 03:07
+10
Так щей більша частина грошей на дороги не була на них витрачена, а просто розкрадена.
Популізм має свою ціну, і нажаль в нашому випадку це не тільки сотні мільярдів гривень.
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19.04.2022 03:33
+10
Если бы эти 3 года деньги тратили на оружие и армию, а не закатывали в асфальт, то с большой долей вероятности репоеды и не сунулись бы сюда.
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19.04.2022 05:40
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Якусь нісенітнецю міністр написав.
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19.04.2022 02:46 Відповісти
згідний...
думаю, це спроба виторгувати якнайбільше кредитів, щоби потім розікрасти ..
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19.04.2022 03:40 Відповісти
дороги построили, денег потратили, пришла русня и все раз*ярили, танками раздолбали, дальше долбут и взрывают. Если бы деньги потратили на оружие и армию, дороги бы были хуже, а люди и страна целее ... выбор власти очевиден - делать проекты, где можно ******** побольше
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19.04.2022 03:07 Відповісти
Если бы эти 3 года деньги тратили на оружие и армию, а не закатывали в асфальт, то с большой долей вероятности репоеды и не сунулись бы сюда.
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19.04.2022 05:40 Відповісти
Тупий висер.
***** та касаби генетично супроти України.
І готувався до нападу ще заздалегідь з 2008 року
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19.04.2022 05:51 Відповісти
И именно поэтому все эти три года надо было закатывать бабло в асфальт?
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19.04.2022 06:10 Відповісти
Так щей більша частина грошей на дороги не була на них витрачена, а просто розкрадена.
Популізм має свою ціну, і нажаль в нашому випадку це не тільки сотні мільярдів гривень.
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19.04.2022 03:33 Відповісти
Россия попала на много триллионов долларов!
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19.04.2022 04:04 Відповісти
Все деньги России за границей арестовать и передать Украине!
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19.04.2022 04:05 Відповісти
вибачте , але це з розряду "желаю что бы все", це можливо тільки в разі повної перемоги
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19.04.2022 04:31 Відповісти
Шо не йметься ше шось "поремонтувати"/отримати на дерибан?! "Звєздний час" наступив курво?!
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19.04.2022 04:06 Відповісти
для восстановления 2-года не хватит где вы столько рабочих наберете?
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19.04.2022 04:25 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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19.04.2022 05:48 Відповісти
Но нужно ж быдо вэлыкэ будивныцьтво провести до войны именно, которая была неизбежна, ***** твари
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19.04.2022 06:20 Відповісти
За останні три роки було витрачено на дороги 300млрд грн. На тактичні ракетні комплекси вітчизняного виробництва (дальність 500км) потрібно було 200млн грн, а розробка вітчизняного комплексу ппо/про коштує смішні 40 млн грн. Тобто за якісь 5 млрд грн і 2.5 роки можна було б поставити у війська сотні високоточних ракет нептун, грім2, а це значить що можна було б зберегти тисячі життів українців, зберегти інфрраструктуру, створити десятки тисяч робочих місць і саме головне - запобігти великій війні. Однак клоуни дорвались до влади з однією метою -грабувати лошар, що їх обрали, їм не до України.
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19.04.2022 08:02 Відповісти
 
 