Від російського вторгнення знищено від 20 до 30% української інфраструктури, - міністр Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в результаті нападу Росії на Україну пошкоджено, або знищено до 30% української інфраструктури. Збитки перевищують 100 мільярдів доларів, а на відновлення знадобиться не менше двох років.

Як інформує Цензор.НЕТ, міністра цитує Reuters.

Міністр упевнений, що для відновлення зруйнованої інфраструктури необхідно залучати заморожені російські активи. Україна раніше не повідомляла про конкретний вплив на інфраструктуру.

"Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", — заявив Міністр інфраструктури. Він заявив, що вторгнення Росії торкнулося від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.

Кубраков також зазначив, що понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8000 км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.

Міністр інфраструктури повідомив, що західні країни повинні підтримати відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.

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