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В Україні перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп, - Пентагон

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В Україні зараз перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), 11 з них були заведені в останні кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, крім 76 батальйонних тактичних груп, на півночі від України перебувають ще приблизно 22 БТГ, які, ймовірно, будуть поповнені.

За словами чиновника, майже дюжина БТГ в Україні намагаються захопити Маріуполь.

"Наша оцінка – Маріуполь все ще оскаржується", – сказав чиновник.

За словами представника Пентагону, в Маріуполі та навколо нього перебуває значна кількість російських сухопутних військ. Місто обстрілюється російською авіацією та артилерією.

За оцінкою американських військових, якщо Маріуполь перейде під контроль Росії, це звільнить близько дюжини БТГ для використання в інших місцях на сході або півдні України.

"Це велике "якщо", тому що українці все ще дуже і дуже наполегливо борються за Маріуполь", – підкреслив представник Пентагону.

В американському оборонному відомстві вважають, що у російської армії є певний потенціал для проведення десантних операцій у Чорному та Азовському морях. За словами представника Пентагону, поки немає жодних ознак того, що Росія готується до неї.

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Автор: 

армія рф (17388) Пентагон (1427)


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а щоб вони повиздихували - усі
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19.04.2022 06:29 Відповісти
Канадський снайпер Wali на його рахунку вже 68 свинособак
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19.04.2022 06:35 Відповісти
Смерть цапам!
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19.04.2022 06:43 Відповісти
а в кінці лютого було 120-130 БТГ....
Чого чекають Японія, Китай, фіни зі шведами, німці з поляками (Калінінград) і близький схід ? - у рашки фланги голі ....
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19.04.2022 06:43 Відповісти
А може припините жрати попкорн і допоможете якось нормально, не? петріоти там, міги, арта, вся *****?
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19.04.2022 06:49 Відповісти
Так люся кожен день кричить що там немає вже кому воювати.
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19.04.2022 07:14 Відповісти
они заходили с 120 примерно, оставалось 65, нашкребли ещё 11 и то, с этих 76 это уже битые на половину, не такие смелые как на старте. Т.е. за всё время ВСУ перемололи почти половину и остальные задизморалили и частично побиты...
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19.04.2022 08:16 Відповісти
76 российских батальонно-тактических трупов?
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19.04.2022 12:47 Відповісти
Дай, Боже, щоб їх залишилось 0 БТГ.
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19.04.2022 22:22 Відповісти
 
 