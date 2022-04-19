В Україні перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп, - Пентагон

В Україні зараз перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), 11 з них були заведені в останні кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, крім 76 батальйонних тактичних груп, на півночі від України перебувають ще приблизно 22 БТГ, які, ймовірно, будуть поповнені.

За словами чиновника, майже дюжина БТГ в Україні намагаються захопити Маріуполь.

"Наша оцінка – Маріуполь все ще оскаржується", – сказав чиновник.

За словами представника Пентагону, в Маріуполі та навколо нього перебуває значна кількість російських сухопутних військ. Місто обстрілюється російською авіацією та артилерією.

За оцінкою американських військових, якщо Маріуполь перейде під контроль Росії, це звільнить близько дюжини БТГ для використання в інших місцях на сході або півдні України.

"Це велике "якщо", тому що українці все ще дуже і дуже наполегливо борються за Маріуполь", – підкреслив представник Пентагону.

В американському оборонному відомстві вважають, що у російської армії є певний потенціал для проведення десантних операцій у Чорному та Азовському морях. За словами представника Пентагону, поки немає жодних ознак того, що Росія готується до неї.

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