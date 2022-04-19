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Хакери Anonymous зламали банк у РФ і обіцяють "злити" 800 гігабайтів даних

хакер,дані

Хакери з угрупування Anonymous заявили про злам бази даних одного з російських банків та намір "злити" 800 Гб конфіденційних даних.

Про це Anonymous повідомили у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, йдеться про АТ Банк ПСКБ - петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Anonymous "злили" в мережу приблизно 200 тис. електронних листів мінкульту Росії

Автор: 

банки (7728) хакер (1347) Anonymous (27)


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Топ коментарі
+9
Злийте лучше денег в фонд армии!
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19.04.2022 06:42
+5
Ця інформація важливіша ніж гроші.
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19.04.2022 07:06
+2
Нажаль вони того не зроблять. Ці хлопці крадуть лише інформацію, а гроші ніколи.
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19.04.2022 06:46
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Злийте лучше денег в фонд армии!
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19.04.2022 06:42 Відповісти
Нажаль вони того не зроблять. Ці хлопці крадуть лише інформацію, а гроші ніколи.
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19.04.2022 06:46 Відповісти
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19.04.2022 08:16 Відповісти
Petersburg social commercial bank - наверно этот PSCB
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19.04.2022 08:24 Відповісти
смішно....
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19.04.2022 08:20 Відповісти
Ця інформація важливіша ніж гроші.
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19.04.2022 07:06 Відповісти
Дайте, дайте мне пару гигабайт, очень нужно....
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19.04.2022 08:26 Відповісти
Красунчики.
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19.04.2022 08:28 Відповісти
Кабаеву з *******@ми хай найдуть. Старий задёргаеться ….
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19.04.2022 08:30 Відповісти
зламайте їх супутники "глонас",нехай засліпнуть.
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19.04.2022 08:59 Відповісти
Хлопці!
та не треба зливати нам ці данні!
Заберіть гроші!
Половину віддайте ВСУ-половину заберіть собі на розвиток
Не забудьте 100фуфлів відкласти на похорон
фуйла
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19.04.2022 09:00 Відповісти
кто баблище украл с криптов бинсталка 80кк и метамаска 650к?
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19.04.2022 09:05 Відповісти
 
 