Хакери Anonymous зламали банк у РФ і обіцяють "злити" 800 гігабайтів даних

Хакери з угрупування Anonymous заявили про злам бази даних одного з російських банків та намір "злити" 800 Гб конфіденційних даних.

Про це Anonymous повідомили у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, йдеться про АТ Банк ПСКБ - петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Anonymous "злили" в мережу приблизно 200 тис. електронних листів мінкульту Росії