Хакери Anonymous зламали банк у РФ і обіцяють "злити" 800 гігабайтів даних
Хакери з угрупування Anonymous заявили про злам бази даних одного з російських банків та намір "злити" 800 Гб конфіденційних даних.
Про це Anonymous повідомили у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, йдеться про АТ Банк ПСКБ - петербурзький соціальний комерційний банк, клієнтами якого є російські олігархи.
Топ коментарі
+9 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар19.04.2022 06:42
+5 Oresta Bartka
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+2 Hennadii Berlovskyi
показати весь коментар19.04.2022 06:46
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та не треба зливати нам ці данні!
Заберіть гроші!
Половину віддайте ВСУ-половину заберіть собі на розвиток
Не забудьте 100фуфлів відкласти на похорон
фуйла