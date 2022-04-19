Російські кораблі у Чорному морі відійшли на 200 кілометрів від українських берегів, - ОК "Південь"

У Чорному морі російські ракетні та десантні кораблі відійшли майже на 200 кілометрів від берегів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

При цьому наголошується, що блокування судноплавства та загроза ракетних ударів зберігаються.

"Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють усім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності", – запевняють у командуванні.

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