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Російські кораблі у Чорному морі відійшли на 200 кілометрів від українських берегів, - ОК "Південь"
У Чорному морі російські ракетні та десантні кораблі відійшли майже на 200 кілометрів від берегів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
При цьому наголошується, що блокування судноплавства та загроза ракетних ударів зберігаються.
"Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють усім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності", – запевняють у командуванні.
Топ коментарі
+36 Микола Папізже
показати весь коментар19.04.2022 06:45
+33 Alex Sav #513490
показати весь коментар19.04.2022 07:02
+27 S. Fogger
показати весь коментар19.04.2022 06:48
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Операційна
дальність
140 -315 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км в залежності від варіанту і модифікації
Краби хочуть снідати
Я так розумію, що десь нас обманюють.