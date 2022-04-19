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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США скликають негайну зустріч зі світовими лідерами для обговорення нового російського наступу на Україну

рф

Сполучені Штати скликають у вівторок зустріч з главами Франції, Німеччини, Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV із посиланням на джерело у Єлисейських полях.

На зустрічі також буде присутній генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.

Зустріч буде присвячена обговоренню нового російського наступу на Україну у східному й південному регіонах країни.

Також читайте: США можуть визнати РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп

Автор: 

росія (65191) США (22840)


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Топ коментарі
+28
Тоді, коли потрібно діяти спільно проти російських фашистів, вони ще не мають готових рішень. Потрібен спільний антирусофашистський фронт боротьби із інвазією війни в Україні, яка вже переросла в третю світову ...
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19.04.2022 07:06
+28
Нам потрібен президент, а як вище людина написала - його нема: завхоз керує державой.
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19.04.2022 07:41
+14
ще гранатометів дадуть, мабуть
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19.04.2022 07:05
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1 мільярд на добу. Це 365 мільярдів на рік. І це лише від Німеччини?
Вам не здається що ваші суми трішки завищені?
я теж бачив цю маячню по нашому телевізорі... Але вірити в це, не правильно.
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19.04.2022 07:51 Відповісти
я з вами. крім того, там же ще є собівартість. а я читала, що вона дуже висока і можливо рашка навіть продає газ із збитками для себе.
нафту і так у них ніхто не бере, крім окремих країн у невеликих обсягах зате з великими знижками (мабуть, теж в мінус).
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19.04.2022 08:03 Відповісти
Це загальний дохід. В основному від ЕС
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19.04.2022 09:06 Відповісти
це за газ тільк не рахуючи нафти, так, 1 млрд у день. Ви можете вірити чи ні але це факти які легко перевірити трохо пошукавши у мережі.

Також поясню чому вони так чіпляються за цей газ. Справа в тому що недолугі росіяни зробили довгостроковий контракт коли ціна була 200 евро за 1000 кубів, зараз вже довгий час, з минулої осені, спотова ціна 1200 евро за 1000 кубів, а була деякий час і 1600, і 1800. Тож Европа отримує газ від рашки за контрактом з єкономією у 1000(!) Евро за 1000 кубів, тобто майже даром. Природньо що від такого профіту важко відмовитись але вони навіть на це готові. Тож цінуймо
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19.04.2022 09:12 Відповісти
ще гранатометів дадуть, мабуть
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19.04.2022 07:05 Відповісти
Каски і може бронежилети через місяць.
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19.04.2022 07:10 Відповісти
Такими *касками* вас пызд..ть ,что некуда уже тушки хрюсских батыров складывать ,рашистский фуфлогон
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19.04.2022 09:16 Відповісти
Тоді, коли потрібно діяти спільно проти російських фашистів, вони ще не мають готових рішень. Потрібен спільний антирусофашистський фронт боротьби із інвазією війни в Україні, яка вже переросла в третю світову ...
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19.04.2022 07:06 Відповісти
згоден , він такий слизький , його вигляд видає в ньому 3.14здливу сутність , очі на нього дивитись нн можуть (аж до рвотного рефлексу) а,тут з ним ще про щось говорити ... тьху
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19.04.2022 09:03 Відповісти
А ти зараз на кого сереш?
Кацап іванов
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19.04.2022 09:42 Відповісти
Вообще то Украина планирует до последнего рашистского оккупанта на нашей земле ,фуфлогон рашистский
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19.04.2022 09:26 Відповісти
Логіка малороса ПРогавкати зараз супроти влади..на догоду *****
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19.04.2022 07:37 Відповісти
Нам потрібен президент, а як вище людина написала - його нема: завхоз керує державой.
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19.04.2022 07:41 Відповісти
С 2014 по 2019 це тебе не зупиняло, коли гавкав проти Порошенко.
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19.04.2022 08:42 Відповісти
Дураков, саме при цьому міністрові були узгоджена й підготовлен до підписання Угода про асоціацію з ЄС, а те, що Янек і Кровосіся в останній момент вирішили її не підписувати, призвело до Євромайдану. Так що, міністр все робив правильно.
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19.04.2022 09:33 Відповісти
І в чому він був неправий?
Може час вам прикрити піддувало?
Збулось все, про що попереджали.
Безсоромна ти істота...
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19.04.2022 09:41 Відповісти
А хто в нас влада?
По тєлєку постійно дає коментарі та накази Єрмак, арестовищ, гоп компашка без повноважень .
В розумних людей виникають питання хто у нас влада.
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19.04.2022 09:11 Відповісти
Они могут контактировать с Генштабом и лично с Залужным,которого заслуженно уважают
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19.04.2022 09:24 Відповісти
Просто: хто вони, до дідька, такі? Спікери, прем'єри, голови фракцій? Хто їх куди обирав? Звідки взялася вся ця наволоч?
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19.04.2022 09:38 Відповісти
На яких підставах?
Вони мають допуск до державної таємниці???
По яких законах?
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19.04.2022 09:39 Відповісти
хай напружуються, і по сильніше. з бонелохом це мало чим повязано. прості речі пояснювати, чи що?
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19.04.2022 07:25 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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19.04.2022 07:35 Відповісти
А де Туреччина?
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19.04.2022 07:36 Відповісти
А для чого вона там ?
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19.04.2022 07:38 Відповісти
Туреччіні ніколе цим займатись, в неї є справи по-важливіші: https://sundries.com.ua/u-turechchyni-stvoriuiut-okremu-aviakompaniiu-dlia-perevezennia-rosiiskykh-turystiv/#:~:text=%D0%A3%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2,-%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%9A%D0%B2%D1%96%2017&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83,%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F. У Туреччині Створюють Окрему Авіакомпанію Для Перевезення Російських Туристів
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19.04.2022 07:44 Відповісти
Кацап, вали до себе і там пиши коменти за бабки.
"по-важливіше" в Українській мові немає
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19.04.2022 08:52 Відповісти
А что плохого? Русстуристы 40 миллиардов долларов в год оставляют в Турции. Вы хотите чтобы эти 40 миллиардов они оставили в Парашке и эти деньги полшли на войну против Украины? Тех 5 млн русских что будут отдыхать в Турции-они всеравно в Парашке ничего не решают В Парашке решает нищий глубинный народ-а он по-заграницам не ездит-денег нет
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19.04.2022 10:19 Відповісти
Ну в прошлый раз собрали аж три саммита, превратилось это в мировой позор, с столтенберг стал синонимом жаренного петуха на сковородке. Санкции давайте, глубинные, всеосяжни, чтоб без лазеек. Иначе все ваши встречи приведут только к глобальному пи"децу.
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19.04.2022 07:38 Відповісти
Опять Столтенберг все запорет. Пора гнать в шею агента КГБ "Стеклова", которого Меркельша вснунула в кресло генсека НАТО ровно через неделю! после анексии Крыма. А американцы типа не знают этого?. Пока агент Стеклов возглавляет НАТО никто нам толком помогать не будет, этот скот кремлевский лакмусрвая бумажка реал политик Запада в отношении Украины
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19.04.2022 07:51 Відповісти
Вітаю Вас. Сподіваюся, все гаразд.

Я не знала про таке. Тому це нещастя таке перелякане і боїться слово проти рашки сказати. А нехай його вже де. Екстрений саміт НАТО, якщо не помиляюся, збирався 10 днів і нічого толком не ухвалив.
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19.04.2022 07:58 Відповісти
США Джо Байден НЕ планує їхати в Україну, однак Білий дім ПРОДОВЖУЄ ГОТУВАТИ візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.

П'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

І чого так Байден боїться летіти в Україну?

Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...

А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?
І чи призначили нарешті посла сША в Україні?

А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,

Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.

А Конгрес США напевно ще на канікулах.

Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
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19.04.2022 08:55 Відповісти
Ещё один рашистский фуфлогон с воплями *все пропало*
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19.04.2022 09:35 Відповісти
Откуда инфа про *стекловва* ,из фсб или гру, метан ,бродящий кишечнике после щей?
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19.04.2022 09:32 Відповісти
даешь усиленную озабоченность и немедля !
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19.04.2022 07:57 Відповісти
добре.
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19.04.2022 08:24 Відповісти
Виглядає що у коментах під новинами про західних партнерів України відписуються тільки дебіли і дєрьмаковські боти.
Хоча власне інтелектуальної різниці між цими двома категоріями немає ніякої.
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19.04.2022 08:40 Відповісти
В мене чуйка, що цим країнам доведеться втрутитися у війну не тільки матеріально, а і реально . І вони це зроблять. Росії не дадуть отримати успіх.
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19.04.2022 08:50 Відповісти
вы оптимист...
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20.04.2022 01:54 Відповісти
Вони б запросили Залужного, але, по-перше, Залужний не може відволікатися ні на годину, а по-друге, вони не хотіли б, щоб Єрмак з Зеленським від ревнощів вчепилися зубами Залужному у горлянку дупу.
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19.04.2022 08:51 Відповісти
З паном генералом Залужним думаю відповідні люди з Держдепу і Пентагону на постійному прямому звязку.
А ось стосовно президента України, виглядає що його почали уникати, поки у рамках прийнятого у дипломатії етикету.
Я тут зауважив що у західних медія, у всякому разі США та Канади, у порівняні до місяць тому, очевидні признаки втоми від нього. Новини з України щоденно але геніального фельдмаршала у них стало значно менше.
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19.04.2022 09:27 Відповісти
США Джо Байден НЕ планує їхати в Україну, однак Білий дім ПРОДОВЖУЄ ГОТУВАТИ візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попередніх оголошень.

П'ятдесят п'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

І чого так Байден боїться летіти в Україну?

Ніби він не президент США, а якоїсь дрібної держави, назву якої мало хто пам'ятає ...

А посольство США ще ховається у Львові і наніч втікає в Польщу під парасольку НАТО?

І чи призначили нарешті посла сША в Україні?

А що з тим Lend-Lease, - Сенат США 6 квітня 2022 року схвалив законопроєкт за назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022,

Однак! Однак ще потрібне ухвалення законопроєкту Палатою представників Конгресу США та підпис президента США.

А Конгрес США напевно ще на канікулах.

Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.-Т.Г. Шевченко.
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19.04.2022 08:54 Відповісти
Сподіваюсь на те, що після цієї зустрічі нам нададуть ракетне озброєння для ударів по аеродромах на території орків, про що раніше говорили представники США
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19.04.2022 09:10 Відповісти
Интересен состав стран: Италия (из-за 6-го флота НАТО), Румыния (порты в Черном море и статегический союзник Молдовы), Польша - это главный стратегический союзник Украины, Германия - кошелек ЕС, ну а Франция, Британия и США - как основные члены НАТО с ядерным оружием, Канада как очень верный и надежный союзник (Британии и США)! Надеюсь, будут решать вопрос по физическиму устранению бункерной Крысы и прямому военному вмешательству, если что-то пойдет не так!
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19.04.2022 09:12 Відповісти
Делаю ставку на адмиралов и офицеров северного флота, им первыми умирать, если начнется прямое противостояния со странами НАТО, а жить они и их семьи хотят (в "путинский рай" никто торопится)! Ждем-с нового "Колчака"!
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19.04.2022 09:27 Відповісти
На жаль штати зі світового жандарма перетворились на містечкового дільничого тому не варто очікувати рішучих кроків проти кацапської бункерної гниди та орди в цілому.
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19.04.2022 12:53 Відповісти
зачем спешить, созвали бы к концу мая, подготовили бы "глубокое возмущение", 196-й пакет санкций, запрет импорта помидоров и огурцов из рашки, объявили бы лабрадора путина персоной нон грата, а там как-нибудь рассосется
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19.04.2022 09:17 Відповісти
Не знаю, почему твой коммент не в топе, особенно про огурцы и помидоры
Особенно меня "порадовала" вчерашняя новость о том, что США только собираются ввести санкции против военнопромышленного сектора паРаши. Вообще-то эти санкции должны были стать первыми.
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19.04.2022 11:34 Відповісти
Если они всерьёз намерены не допустить победы ху*ла, им придется вмешаться. Либо войсками, либо срочно предоставить серьезное оружие в серьезных объемах. Но, почему-то мне кажется, что ничего из этого они не сделают...
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19.04.2022 09:23 Відповісти
Если дедушка Байден не помрет (от старости, а это может случится), то он тот еще цинник времен холодной войны, болтать долго не будет (посвещать врагов в планы и реальные намерения), прибьют Крысу без предупреждений и выдвинут его "соратникам" очень жесткие ультимативные требования!
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19.04.2022 09:34 Відповісти
Запад должен был вступить в войну еще вчера , а не балочки разводить сегодня . Чем вы ***** голодных негров и арабов собираетесь кормить , китайским ширпотребом или венисуэльской нефтью . А для вспоминальщиков , о разменировании Чонгара , отвечу , да полная херня , но это бы не остановило бы орков , а задержало бы на пару дней , ну и потерь было бы на 2000 больше . Но это бы их не остановило .
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19.04.2022 10:01 Відповісти
Яша, это у вас в Израиле разминирование путей вторжения может называть "полная херня"! В Украине это называется государственная измена! Потерь бы не было не только людей - но и Херсона, Бердянска, Энергодара и т.д!
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19.04.2022 11:03 Відповісти
А ти типу будеш суддєю
Від Пороха відвали, він зробив ЗСУ боєздатними.
Про інших згоден,а чому ти Януковоща не згадав - він більше всіх розкрадав майно армії України.
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19.04.2022 10:44 Відповісти
При Овоще кацапы были министрами МО и СБУ!
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19.04.2022 11:04 Відповісти
Таке враження що Захід навмисне зберігає паРашу від руйнувань, особливо скурвлена Німеччина, якой дешевше відкупитись прийомом біженців ніж забути про кацапську нафту і газ і ринок сбуту своєї продукції у паРащі.
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19.04.2022 10:40 Відповісти
Зборище гомосексуалістів і масонів, до речі в більшості цих тєрпіл немає дітей внуків, їм абсолютно все одно, що буде в Україні. Згадайте хоча б стару шкапу меркель та ж ситуація, а ***** взагалі відрікся від дітей і жінки.
Україна завжи була полігоном, тому поки війна не на їх території вони будуть збиратися і розказувати один одному байки.
Американцям також не слід співати ОДИ, тому, що хто хто, а в них був шанс запобігти цій війні хоча б тим, щоб розмістити свої кораблі в Одесі, а контингент тисяч 10 в Україні розмістити в центральній Україна, ніхто цього не забороняв!!!!!!!
Чомусь ніхто не забороняв американцям розміщати свої контингенти в інших країнах, якщо вибрали роль світового ЖАНДАРМА, то будьте ним!
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19.04.2022 10:40 Відповісти
Особенно меня "порадовала" вчерашняя новость о том, что США только собираются ввести санкции против военнопромышленного сектора паРаши. Вообще-то эти санкции должны были быть первыми.
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19.04.2022 11:31 Відповісти
(А.И. Солженицын)

«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый ее пропагандой, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Расеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»

(А.И. Солженицын)
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19.04.2022 12:32 Відповісти
Нєхер обговорювати, треба просто Томагавків наземного базування підкинути. Все одно у них термін придатності закінчується, от і утилізуємо по підорашистам.
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19.04.2022 12:41 Відповісти
Це ******* з цими негайними обговореннями.
Це так як пердіти громко щоб когось налякати.
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19.04.2022 13:16 Відповісти
ПОРА ПОМОЧЬ УКРАИНЕ РАКЕТНЫМИ УДАРАМИ ПО АГРЕССОРУ И АВИАЦИЕЙ. ДАВНО ПОРА УСМИРИТЬ АГРЕССОРА. ПОРА. НЕЛЬЗЯ ЧТОБЫ К ВОЙНЕ ПРИВЫКАЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.04.2022 13:58 Відповісти
ДАЙТЕ РАКЕТЫ !!!
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19.04.2022 15:05 Відповісти
 
 