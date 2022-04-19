США скликають негайну зустріч зі світовими лідерами для обговорення нового російського наступу на Україну

Сполучені Штати скликають у вівторок зустріч з главами Франції, Німеччини, Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BFMTV із посиланням на джерело у Єлисейських полях.

На зустрічі також буде присутній генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.

Зустріч буде присвячена обговоренню нового російського наступу на Україну у східному й південному регіонах країни.

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