Військові США проведуть курс навчання для українських артилеристів щодо принципів роботи з американськими гаубицями, - Кірбі
Штати проведуть курс навчання для групи українських військових щодо принципів роботи з американськими гаубицями
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, пише DW.
"Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводженню з гаубицями... Вишкіл відбуватиметься за межами України", – заявив Кірбі.
Він не уточнив, де саме відбуватиметься підготовка та хто її вестиме, проте зазначив, що курс "навряд чи триватиме багато часу".
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Ефективніше -засоби ППО середньої дальності.