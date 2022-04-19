УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7662 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 508 10

Військові США проведуть курс навчання для українських артилеристів щодо принципів роботи з американськими гаубицями, - Кірбі

зсу

Штати проведуть курс навчання для групи українських військових щодо принципів роботи з американськими гаубицями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, пише DW.

"Ми вважаємо, що зможемо розпочати процес навчання українських військових поводженню з гаубицями... Вишкіл відбуватиметься за межами України", – заявив Кірбі.

Він не уточнив, де саме відбуватиметься підготовка та хто її вестиме, проте зазначив, що курс "навряд чи триватиме багато часу".

Також читайте: Британські спецпризначенці відновили навчання українських військових з використання протитанкових ракет

Автор: 

військові навчання (2775) артилерія (788) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
якісним. він має бути якісним.
показати весь коментар
19.04.2022 07:14
+11
Ці курси мали бути ще місяць тому...
показати весь коментар
19.04.2022 07:16
+5
Амерам-черговий респект.Курс має бути якомога швидшим...
показати весь коментар
19.04.2022 07:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амерам-черговий респект.Курс має бути якомога швидшим...
показати весь коментар
19.04.2022 07:12 Відповісти
якісним. він має бути якісним.
показати весь коментар
19.04.2022 07:14 Відповісти
Ці курси мали бути ще місяць тому...
показати весь коментар
19.04.2022 07:16 Відповісти
Потрібні літаки, безпілотники, вертольоти, ракети з дальністю до 1000 км, та системи ППО.
показати весь коментар
19.04.2022 07:33 Відповісти
Спасибо, что напомнил. Мы бы тут сами не разобрались
показати весь коментар
19.04.2022 08:10 Відповісти
Угу, і усіх тих, хто може цим керувати, обслуговувати, ремонтувати
показати весь коментар
19.04.2022 09:16 Відповісти
Гарпуни -до 280 км.

на більшу відстань -значно дорогші.

не варто розраховувати на такі подарунки...

Ефективніше -засоби ППО середньої дальності.
показати весь коментар
19.04.2022 10:33 Відповісти
пушка второй мировой, там проблема только в дюймах
показати весь коментар
19.04.2022 09:48 Відповісти
зате дуже компактна.
показати весь коментар
19.04.2022 10:31 Відповісти
 
 