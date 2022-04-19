Росія заявила про обстріл з боку України села в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков.

Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.

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