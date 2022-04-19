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Росія заявила про обстріл з боку України села в Бєлгородській області
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков.
Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.
Топ коментарі
+97 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.04.2022 07:59
+58 Nikolai Chizhevsky
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+50 Garry Grant
показати весь коментар19.04.2022 07:59
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Чого репетуєш, москаль ?
2.Среди тысяч рос. орудий вторгнувшихся в Украину , никто не гарантировал, что расчет гаубицы не может нажраться чего-то или и на трезвую голову ввести "не те "параметры для стрельбы, ведь они не видят куда летит снаряд, а стреляют "по приборам".
3.Наших орудий там нет, нам тяжелое вооружение только везут. А что и есть, то все на Донбассе или недостаточно дальнобойное.
Але Білгород треба визволяти, від "антіфашистів" золотой орди. Але на цей час, поки що рано...
Тут и к бабке не ходи.....
Автору за произведение
А у России что авторское право стрелять со своей территории
А обратка
Бо мобілізація в них якось буксує...