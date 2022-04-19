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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія заявила про обстріл з боку України села в Бєлгородській області

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив Україну в обстрілі села Головчино. Повідомляється, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій на місці надали медичну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Був обстріл з боку України села Головчино Грайворонського району. Є руйнування. Відомостей про постраждалих поки немає. Зараз йде побудинковий обхід. Більш детальну інформацію дам пізніше", - повідомив Гладков.

Пізніше також з'явилося офіційне повідомлення про те, що в результаті обстрілу постраждала одна місцева мешканка, якій вже надали медичну допомогу.

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Автор: 

обстріл (28486) росія (65191) фейк (744)


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Топ коментарі
+97
в ответ на потопление крейсера Москва,россия обстреляла село в Белгороде
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19.04.2022 07:59
+58
А Україна заявила не про обстріл, а про бомбардування мирних кварталів Маріуполя,Харківа,Чернігова,різних сел,про вбивства мирних людей ,дітей,гвалтування,мовчали би орки та не позорились би со своїм селом
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19.04.2022 08:02
+50
Горе-то какое. Подайте жалобу в ООН,кацапы.))
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19.04.2022 07:59
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Шо апять???
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19.04.2022 07:57 Відповісти
Пострждалій видали нові труси та рулон туалетного папіру.
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19.04.2022 07:58 Відповісти
в ответ на потопление крейсера Москва,россия обстреляла село в Белгороде
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19.04.2022 07:59 Відповісти
Горе-то какое. Подайте жалобу в ООН,кацапы.))
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19.04.2022 07:59 Відповісти
І що? Навіть якщо правда. Він думав що війна тільки в одні ворота?
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19.04.2022 08:00 Відповісти
фейк...всі знають, що там немає сьол... дєрєвні
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19.04.2022 09:57 Відповісти
Підтримую. Ну обстріляли. А що? Не можна?? Після того що ті виродки наробили в наших містах, після Бучі Ірпеня Бородянки, після знищеного вщент і блокадного Маріуполя, нам Українцям вже все можна. В тому числі вести обстріли території орків. Хай бояться руської мірські потвори.
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19.04.2022 09:58 Відповісти
Вы всё врете, ЗСУ были все уничтожены еще 24,25,26,... марта.......17 апреля окончательно. То наверное опять кто-то курил не там где надо.
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19.04.2022 08:00 Відповісти
війну офіційно ще не оголосили?
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19.04.2022 08:01 Відповісти
Кацапський троль де ти бачив щоб потерпіла сторона оголошувала війну? такі ви дебіли.
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19.04.2022 08:57 Відповісти
Ну, послали наші кілька бойових гусей - і шо ?
Чого репетуєш, москаль ?
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19.04.2022 08:02 Відповісти
А Україна заявила не про обстріл, а про бомбардування мирних кварталів Маріуполя,Харківа,Чернігова,різних сел,про вбивства мирних людей ,дітей,гвалтування,мовчали би орки та не позорились би со своїм селом
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19.04.2022 08:02 Відповісти
Тупі дегенерати, за сотню років не можуть вигадати нічого нового
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19.04.2022 08:03 Відповісти
Ваші села і міста мають бути зрівняні з землею
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19.04.2022 08:04 Відповісти
***** шукає привід об'явити війну,думає що щось це змінить..змінить лише одне почнеться вій на болотах і масове дезертирство
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19.04.2022 08:07 Відповісти
Тот случай, когда я хочу, чтобы это оказалось правдой
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19.04.2022 08:09 Відповісти
Орки обстрілюють з прикордонних сіл Білгородщини українські міста і села. В тому числі і Харків.
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19.04.2022 08:09 Відповісти
Теперь точно "путiн нападе"
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19.04.2022 08:10 Відповісти
естественно, когда попень в Мариуполе, когда идет наступление орков на домбабве по всем фронтам, ВСУ хлебом не корми, но дай пострелять по халупал под белгородом.... шобышо? Клоуны.
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19.04.2022 08:11 Відповісти
В цій дерьовні напевно переховувався затоплий крейсер масква....
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19.04.2022 08:15 Відповісти
На глибині у п'ятдесят метрів.
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19.04.2022 12:08 Відповісти
Дєтскій сад какой-та. фсбешнікі куєві та підірвіть вагони метро в пітєрє або мацкве, чи супермаркет якийсь сАчах- щоб було хоть пару сотень жертв. Мірниє орки що зря війну підтримують і бажають смерті українцям? Пуйло награді сваіх рабов.
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19.04.2022 08:17 Відповісти
Новина чекала на сервері ( лапоть набрав повідомленя,залишив,і пішов спати )поки мокші на постріляли.
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19.04.2022 08:18 Відповісти
Брестская, Гомельская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Краснодарская области должны стать демилитаризованными.
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19.04.2022 08:19 Відповісти
1.Орки ищут пути для мотивации своих орков.
2.Среди тысяч рос. орудий вторгнувшихся в Украину , никто не гарантировал, что расчет гаубицы не может нажраться чего-то или и на трезвую голову ввести "не те "параметры для стрельбы, ведь они не видят куда летит снаряд, а стреляют "по приборам".
3.Наших орудий там нет, нам тяжелое вооружение только везут. А что и есть, то все на Донбассе или недостаточно дальнобойное.
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19.04.2022 08:19 Відповісти
И да, пушка, как и ружье, раз в год стреляет сама-собой, без вмешательства человека. Кто натянул орудия на харьковщину ?
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19.04.2022 08:21 Відповісти
Шо значить заявіла?! У нас з кацапсячою сволотою війна, а на війні стріляють. Значить кацапам можна, а Україні ніЗЗЯ? Так виходить?
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19.04.2022 08:21 Відповісти
саме так і є і це видно по абсурдних заявах мзс Мордору до заходу щоб не давали нам озброення іншими словами ми вас будем убивати але ви не повинні захищатися щоб взяти вас голими руками без опору вони навіть не усвідомлюють які вони жалюгідні цими заявами про постачання зброї так і як ховатися за жінками і дітьми
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19.04.2022 08:33 Відповісти
Вони хотіли сказати, з тимчасово окупованої РФ Бєлгородської області України? Україна, хто не забув - пряма спадкоємиця УНР, чиї клейноди її останній Президент, Микола Плав`юк безпосередньо передав Президенту України Кравчуку Л.М. в 1992 році.
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19.04.2022 08:29 Відповісти
Ха- ха-ха.....
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19.04.2022 08:31 Відповісти
А воно нам треба? Це ще раз пiдтвержуэ що росiя держава - терорист.
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19.04.2022 08:35 Відповісти
Хто повірить терорстичній організації, яка має назву "Росія" той лох і болван.
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19.04.2022 08:36 Відповісти
Та ты шо, айайай. ******* ядерной дубиной?
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19.04.2022 08:37 Відповісти
а шо такое??
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19.04.2022 08:38 Відповісти
Скорее всего это ФСБешная "спецоперация", хотя по сути по.уй.
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19.04.2022 08:43 Відповісти
А то точно Головино? Не Воронеж, ні?
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19.04.2022 08:51 Відповісти
Хіба Воронеж вже не в тренді?
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19.04.2022 08:54 Відповісти
якийсь дивний обстріл, як Маріуполь Україна обстріляла (версія орків, для тупорилих) то одні руїни, а як якесь село на кацапії, то одна курка ранена, типа, і то не точно, і нічого не зруйнували.
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19.04.2022 08:56 Відповісти
А шо в цьому поганого?
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19.04.2022 08:57 Відповісти
вячеслав гладков, то "антифашисты" с фашистами решили расправится! Помни о 81% гитлеровцев, которые носят наградные ленточки от Гитлера и за войну против святой Руси (Украины)!
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19.04.2022 09:04 Відповісти
Знаю, кому и копростан вяликая руссссь!!!
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19.04.2022 09:23 Відповісти
А навіщо нам обстрілювати українські землі білгородчини?
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19.04.2022 09:04 Відповісти
Про це, треба спитати у моржовій звізди!
Але Білгород треба визволяти, від "антіфашистів" золотой орди. Але на цей час, поки що рано...
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19.04.2022 09:38 Відповісти
то отряд голубей вывсеврете
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19.04.2022 09:09 Відповісти
Да вже пора обстрілять усю белгородську область,щоб краще верещали!
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19.04.2022 09:13 Відповісти
Звинуватив?!!! Козел лаптєногий...
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19.04.2022 09:13 Відповісти
Лапти, да шваркните уже по Воронежу в полную силу
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19.04.2022 09:21 Відповісти
Тим більше, там на аеродром купу Су-25 і 27 зігнали...
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19.04.2022 10:09 Відповісти
Там всё просто: орки набухались и перепутали направления света - вот и долбанули по своим!
Тут и к бабке не ходи.....
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19.04.2022 09:23 Відповісти
Называется просто
Автору за произведение
А у России что авторское право стрелять со своей территории
А обратка
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19.04.2022 09:26 Відповісти
Почта ФСБ - доставка "сахара" прямо к вам в дом!
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19.04.2022 09:32 Відповісти
Хлопці на кордон вийдуть, горіти буде вся кацапія!
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19.04.2022 09:33 Відповісти
кацапи центр прийняття рішень по обстрілам і руйнуванню ваших сіл знаходиться на нквд-шній катівні на лубянці
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19.04.2022 09:38 Відповісти
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19.04.2022 09:50 Відповісти
Кацапы херячат по своим- нам меньше работы.
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19.04.2022 09:58 Відповісти
Є відчуття, що орки можуть на Пасху по церквах у своїх прикордонних областях вальнути. Під час служби.
Бо мобілізація в них якось буксує...
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19.04.2022 10:02 Відповісти
у кацапів який сбій у системі там повинен бути Вороніж
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19.04.2022 10:02 Відповісти
Еще 24 февраля Зе должен был официально заявить, что в ответ на обстрел территории Украины, Украина оставляет за собой право в ответ обстреливать любую цель в любой точке *********.
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19.04.2022 10:04 Відповісти
ента чё ? мацква уже украинская и пуйло забииндерился ???
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19.04.2022 10:06 Відповісти
апять варонижу павезло !
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19.04.2022 10:09 Відповісти
А зідки на россії взялося село Головчино?
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19.04.2022 10:11 Відповісти
ТА ПОФІГУ, НАХЕРА НАМ ЦІ ДОВБОНУТІ НОВИНИ, ЩО ЦЕ МІНЯЄ, НАПАДУТЬ З БЄЛГОРОДА ЧИ ЩО!!! ЧИ , ТІПА, МИ ВЖЕ ПОВСИРАЛИСЬ, НА КОГО ЦЕ РОЗРАХОВАНО!????
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19.04.2022 10:35 Відповісти
Войну нужно распространять на территорию русни. Иначе, толку не будет.
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19.04.2022 11:04 Відповісти
У цієї мокшанської гниди ще язик повертається звинувачувати Україну. Потрібно із землею зрівняти цю область, щоб кацапські тварюки на своїй шкурі відчули, як зараз у Маріуполі.
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19.04.2022 11:22 Відповісти
Ну да.... типо !" а нас за что ?" А Белгород слаб0 сровнять с землёй ?
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19.04.2022 11:39 Відповісти
Коли це вже Росія поскаржиться що Україна бомбить Москву?
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19.04.2022 12:04 Відповісти
...а ви докажіть, настамнема
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19.04.2022 12:10 Відповісти
Це типу - "А давай хохлов поубиваем. А если хохлы нас? А нас-то, за что?"
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19.04.2022 12:22 Відповісти
ей!***************!казус белі! мабілізация!
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19.04.2022 12:53 Відповісти
дай Бог пацаны вас как *****,всего один раз,но ***** этот раз не забудете до скончания века.СЛАВА ВСУ.
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19.04.2022 13:13 Відповісти
"Звинуватив"?!?!? Воно йо..уте?!?! Якщо наші, то дуже добре і бажано побільше + Бєлгород, Курвськ, Брянськ, Ростов та інші стойбища тих дикунів!!!
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19.04.2022 13:22 Відповісти
 
 