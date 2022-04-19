УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7577 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 779 5

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 205 дітей, 367 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 367.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Стало відомо, що 14 березня в лісосмузі поблизу села Захарівка Київської області підірвався на невстановленому вибуховому пристрої цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. 8-річна дитина отримала поранення, її мати загинула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маленька Уляна обійняла мене і подарувала усвідомлення того, за що б’ємося - за майбутнє наших дітей, - воїн Юрій Кочевенко про зворушливу історію у центрі для біженців. ВIДЕО

18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.

Також 18 квітня через обстріл с. Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

18 квітня завдано ракетного удару по території міста Львова, внаслідок чого 3-річна дитина отримала поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17388) діти (5066) воєнні злочини (1860) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.04.2022 08:31 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2022 08:37 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2022 09:16 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
19.04.2022 09:17 Відповісти
Родственники этих детей должны назначать наказание Путина!
показати весь коментар
19.04.2022 14:31 Відповісти
 
 