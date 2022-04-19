УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7577 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 461 4

"Не залишилося бригади російської морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні", - CIT

окупанти,чернігівщина

Усі бригади російської морської піхоти зазнали втрат в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітичної групи Conflict Intelligence Team (CIT).

"Не залишилося бригади російської морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні. Їхні втрати помітні у світлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо боєздатні підрозділи багато в чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нічим", – повідомили в CIT.

Аналітики акцентують на тому, що морська піхота є одним з найбільш боєздатних і підготовлених підрозділів Росії.

Також читайте: Ліквідовано командира десантного корабля Чорноморського флоту "Цезар Куніков" Чирву

Автор: 

армія рф (17388) втрати (4399)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно їх розукомлектувати зовсім...
показати весь коментар
19.04.2022 08:54 Відповісти
https://t.me/s/rf200_nooow
показати весь коментар
19.04.2022 08:54 Відповісти
Яке нах**й нападати??? Ким і чим???
"Рийте" окопи в расеї і вчіть УКРАЇНСЬКІ НАЙМЕЛОДІЙНІШІ "кодові слова" : ПАЛЯНИЦЯ, Батько наш БАНДЕРА, СЛАВА УКРАЇНІ, ДЕФОЛТ, РУЗКІ--- ЗНАЧИТЬ НАХ**УЙ, ПТН-ПНХ, УКРАЇНА Понад УСЕ, ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА...
Ці українські іменники, займенники, дієслова та інше будуть записані у вашій НОВІЙ КОНСТИТУЦІЇ !!!
показати весь коментар
19.04.2022 09:17 Відповісти
Ще забув додати українське популярне слово ПАКЕТ!!!
показати весь коментар
19.04.2022 09:20 Відповісти
 
 