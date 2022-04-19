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"Не залишилося бригади російської морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні", - CIT
Усі бригади російської морської піхоти зазнали втрат в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті аналітичної групи Conflict Intelligence Team (CIT).
"Не залишилося бригади російської морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні. Їхні втрати помітні у світлі чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо боєздатні підрозділи багато в чому втрачені, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нічим", – повідомили в CIT.
Аналітики акцентують на тому, що морська піхота є одним з найбільш боєздатних і підготовлених підрозділів Росії.
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