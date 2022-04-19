Війська РФ намагалися прорватися у Попасній та Рубіжному, успіху не мали, додому їдуть в пакетах, - Гайдай
Війська РФ вночі суттєво посилили обстріли із усіх видів озброєння, атаки окупантів ЗСУ відбили.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Орки намагалися прорватися у Попасній та Рубіжному, успіху не мали, додому їдуть в пакетах", - зауважив він.
Крім того, за словами очільника регіону, евакуація сьогодні відбудеться.
"Також домовилися про перевезення лежачих людей спеціальним транспортом та медсупроводом під час поїздки", - резюмує він.
Топ коментарі
+14 Леонид Ярославский
показати весь коментар19.04.2022 09:09
+11 Ksenia VB
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+9 Алла Новосад #194524
показати весь коментар19.04.2022 09:04
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Ясно, що наші не можуть воювати за спинами цивільних, але ж каци так роблять.
Допомагаймо їм через надійних волонтерів, фонди.
В тебе на такий простий аналіз вистачить мозку?
О том, что россияне будут нападать не только в зоне ООС, но и с севера, и с юга нашу мудрую власть предупреждали американская и английская разведка.
Что сделала власть? Сказала, чтобы они не распространяли фейки, а народ чтобы не думал обо всяких глупостях и готовился к первомайским шашлыкам.
А, да, еще министерство Верещук разминировало Чонгар и Крымский перешеек, который был при барыгах заминирован.
Ну, видно, чтобы россиянам из Крыма было попроще захватить Херсонскую область и взорвать дамбу на Крымском канале.
И вы полагаете, что такая мудрая власть, избранная не менее мудрым народом, способна была организовать оборону должным образом?