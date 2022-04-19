Війська РФ намагалися прорватися у Попасній та Рубіжному, успіху не мали, додому їдуть в пакетах, - Гайдай

Війська РФ вночі суттєво посилили обстріли із усіх видів озброєння, атаки окупантів ЗСУ відбили.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки намагалися прорватися у Попасній та Рубіжному, успіху не мали, додому їдуть в пакетах", - зауважив він.

Крім того, за словами очільника регіону, евакуація сьогодні відбудеться.

"Також домовилися про перевезення лежачих людей спеціальним транспортом та медсупроводом під час поїздки", - резюмує він.

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