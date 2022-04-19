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Новини Війна
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Росія вже втратила половину своїх батальйонно-тактичних груп в Україні, - американський генерал Раян

рф,буча,знищення

У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку війни.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, передає Цензор.НЕТ.

"Із приблизно 160 батальйонних тактичних груп, які Росія мала на початку війни, 120-130 вступили у війну, намагалися потрапити до України. З цих 120-130, за останніми підрахунками, після того, як підрозділи почали відходити від Києва, росіяни мали приблизно 70-80 батальйонних тактичних груп. Отже, це значні втрати. Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку", - сказав Раян.

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За його словами, російська армія зазнала величезних втрат з точки зору своєї бойової сили.

"І найголовніше, що у них, здається, немає контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати. Отже, годинник цокає проти армії президента Путіна. Вони втрачають війська і частини. І схоже, що вони не можуть створити нові війська та підрозділи на заміну", - зазначив він.

Бригадний генерал у відставці також проаналізував, чи можливо, на його думку, зараз деблокувати Маріуполь та звільнити Херсон.

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"Бойові дії в Маріуполі та Херсоні важливі з точки зору мети російських військових отримати єдину смугу землі вздовж південного кордону України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Оборона в Маріуполі приголомшлива. Це дивовижне досягнення, що українські військові досі там тримаються. Я не знаю, як довго це ще може продовжуватися. Бо вони майже повністю оточені. Проте ми маємо пам'ятати з історії, що існують приклади, як маленькі групи трималися багато тижнів і місяців", - сказав він.

Раян зазначив, що Херсон також надзвичайно важливий.

"Бо Херсон та Миколаїв є двома "шлюзами" для подальшого просування сухопутних військ Росії до Одеси. Те, що вони досі не під повним контролем російських військових, також є великою заслугою українських бійців, і це блокує реалізацію Путіним його стратегічної мети у південній частині України", - пояснив він.

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) США (22840) знищення (7243) втрати (4399)


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Топ коментарі
+39
Британия на днях предоставит Украине бронемашины, которые устроят "ад" для оккупантов
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19.04.2022 09:09
+36
Егор


@egorhmelnickiy7

·
https://twitter.com/egorhmelnickiy7/status/1516262580964282369 2 ч



*****! Но ведь это реально ******! В наше время "Азов" это что-то фантастическое! Эти парни поставили все с ног на голОву! Русня ********! Их "дИдЫ так Сталинград не обороняли с брестской крепостью!" У пропагандонов нет слов! Они только слюни пускают!
"Азов" самые крутые!
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19.04.2022 09:15
+26
До кінця весни росія тут втратить і свою голову. Їх сюди ніхто не кликав, але живими вже також ніхто не випустить. І хай не забувають, що ми, наші діти і внуки більше сотні років будуть їх залишки ганяти по всьому світу. Тихого життя у мокшій більше не буде. Після нашої перемоги, їх допоможуть добивати, там у них: чеченці, дагестанці, татари і навіть буряти, бо побажають мати свої незалежні держави! А за мівіну і собачий сухий корм кацапи мають віддати США всю ядерну зброю.
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19.04.2022 09:12
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Британия на днях предоставит Украине бронемашины, которые устроят "ад" для оккупантов
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19.04.2022 09:09 Відповісти
ТОРы?
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19.04.2022 09:24 Відповісти
Запоры
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19.04.2022 09:47 Відповісти
Ад💥👍 для 🐔 аккупанта❗
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19.04.2022 09:30 Відповісти
Давайте только без "ада" и т.д., исходя из вики, это старстрики на броневичке, а значит для надежного прикрытия пехоты и не более. "Ад" можно будет говорить, когда хотя бы AS-90 нам дадут ну или что-то вроде этого, а они обещались. Там пишут что в польше наших учат общаться с такого рода техникой, так что надеюсь ждат не долго осталось.
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19.04.2022 10:52 Відповісти
До кінця весни росія тут втратить і свою голову. Їх сюди ніхто не кликав, але живими вже також ніхто не випустить. І хай не забувають, що ми, наші діти і внуки більше сотні років будуть їх залишки ганяти по всьому світу. Тихого життя у мокшій більше не буде. Після нашої перемоги, їх допоможуть добивати, там у них: чеченці, дагестанці, татари і навіть буряти, бо побажають мати свої незалежні держави! А за мівіну і собачий сухий корм кацапи мають віддати США всю ядерну зброю.
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19.04.2022 09:12 Відповісти
Хотілося, щоб було так, але це тільки надія і у генерала звідки інфо? Від арестовича? Залужному не дають говорити, самі піаряться.
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19.04.2022 09:30 Відповісти
Залужний працює. Йому нема часу змагатися з люсею в дебілізмі.
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19.04.2022 09:36 Відповісти
Люся каже ЛИШЕ те, що їй затверджено зверху. Якби він ніс щось від себе, то він робив би це не на ТБ, а у курилці з приятелями.
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19.04.2022 10:00 Відповісти
Нет. Он просто несет что в голову взбредет. Не думай что там есть какая-то стратегия. Простая глупость.
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19.04.2022 10:50 Відповісти
КЕМ "затверджено зверху"? Подоляком, Еромаком и вовочкой?
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19.04.2022 11:38 Відповісти
За войной как бы наблюдают разведки. Конечно, он может просто пиарится, но может инфа правдивая.
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19.04.2022 10:51 Відповісти
Саме тому кацапи й хочуть підписати якісь «угоди», отримати паузу для відновлення сил і продовжити наступ
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19.04.2022 09:14 Відповісти
Если делать перемирия, то это будет война на годы❗
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19.04.2022 09:33 Відповісти
які контрактники,вони вже давно з строковиками ,половина складу крейсера москва строковики,приховують втрати.
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19.04.2022 09:14 Відповісти
Так то ж флот. Це тобі не з автоматом бігати чи на тисячах танків нести службу в тилу.
Для чого ти все в купу змішуєш? Кораблів обмежена кількість. Десь же ті строковики мають служити, якщо їх призвали ще в минулому році. Не викинеш же на сушу?
Там своя специфіка
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19.04.2022 10:38 Відповісти
такая дурня с флотом еще с совковых времен-ну скажите какие могут быть срочники там,где сложная техника,чего они могут там делать .Тож самое и ПВО.
Там где нужно высокая выучка никаких 18 летних срочников быть не должно
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19.04.2022 12:03 Відповісти
Егор


@egorhmelnickiy7

·
https://twitter.com/egorhmelnickiy7/status/1516262580964282369 2 ч



*****! Но ведь это реально ******! В наше время "Азов" это что-то фантастическое! Эти парни поставили все с ног на голОву! Русня ********! Их "дИдЫ так Сталинград не обороняли с брестской крепостью!" У пропагандонов нет слов! Они только слюни пускают!
"Азов" самые крутые!
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19.04.2022 09:15 Відповісти
Там не тільки "Азов", там морпіхи та інші підрозділи ЗСУ.
Не забувайте і про них також.
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19.04.2022 10:17 Відповісти
наверное таих примеров как ДАП и Мариуполь вообще в истории небыло! Брест и Сталинград мифы и сказки народов Ссср. в первом случае пару дней, во втором разрушений было в разы меньше чем сегодня в Мариуполе, любой дом на Северной Салтовке в Харькове выглядит не лучше знаменитого "дома павлова", и победа была только из-за ударивших морозов 35С. Украинские ВОИНЫ всегда лучшие, во все времена, это гены.
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19.04.2022 10:45 Відповісти
Не тільки ДАП.
Луганський аеропорт два місяці в абсолютній облозі тримався.
Після збитого ІЛу туди навіть повітрям не можливо було щось дати на підтримку, не кажучи вже за ротацію.
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19.04.2022 12:34 Відповісти
Ну в принципе если инфа по раненным и убитым правильная, то так где-то и есть. И это никто не считает ДНР и ЛНР хотя. Если бы не эти регионы всё было бы немного проще. А так они создают массовость.
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19.04.2022 09:19 Відповісти
Вообще легко заметить что сейчас главная информационная пропаганда от России идет как раз от ЛНР и ДНР. Потому что они оттуда вычерпывают всё живое.
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19.04.2022 09:20 Відповісти
Ну и их ракеты и авиация всё-таки полуживая. Ничего с этим не поделаешь. Они как бы в глубь не лезут, но щипают по кончикам. Это дизморалит сильно.
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19.04.2022 09:22 Відповісти
Харош чесать. Ракеты давайте.
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19.04.2022 09:19 Відповісти
З висновками цього генерала сходиться арифметика.
На початку вторгнення у них було близько 8000 одиниць бронетехніки.
Майже половина з них вже на кілборді Генштабу.
Ну і відповідно зараз в Україні 76 кацапських бтг. На більше в них просто немає робочих коробок.
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19.04.2022 09:21 Відповісти
Ну они добросили войск из Дальнего востока, Армении и Абхазии. Так что чуть побольше.
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19.04.2022 09:25 Відповісти
Лапатная тіпа армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні...
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19.04.2022 09:23 Відповісти
Дмитрий
@dmitriypaut
·
11 год
Ну при чём тут Зеленскай?
❗️ Нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс просить Івано-Франківського мера не квапитися з "дерусифікацією" вулиць
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19.04.2022 09:27 Відповісти
Фріс мудак. Хоч і земляк
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19.04.2022 09:38 Відповісти
Гадаю, це з приводу того, що Іванофранківський мер заходився прибрати вулицю Андрія Сахарова.
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19.04.2022 14:50 Відповісти
втрата БТГ це херня для *****.
він особисто втратив все, через що й продовжує війну.
він мав показати козломордим пермоги і всрався.
признати поразку для нього кінець
радянської зброї в нього море
тому: в решті, решт
або його грохнут свої
або він застосує ядерну зброю
судячи по тому, як знову розцвіли соловйови-скабєєви
***** поразки не визнає
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19.04.2022 09:28 Відповісти
"він особисто втратив все... або він застосує ядерну зброю"

Справа у тім, що виконавці у ланцюгу приведення такого наказу навряд чи вважатимуть що вони також втратили усе. Якби там не було, але ті, хто безпосередньо відповідає за пуск, мають якусь освіту і знання про наслідки таких дій.
До речи виглядає у Захода перший шок минувся.
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19.04.2022 09:52 Відповісти
Им скажут, что если не мы их,то они нас. Отступать некуда. И нажмут все, кому надо. Там люди отбитые.
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19.04.2022 10:31 Відповісти
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19.04.2022 14:11 Відповісти
 
 