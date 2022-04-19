Росія вже втратила половину своїх батальйонно-тактичних груп в Україні, - американський генерал Раян

У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку війни.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, передає Цензор.НЕТ.

"Із приблизно 160 батальйонних тактичних груп, які Росія мала на початку війни, 120-130 вступили у війну, намагалися потрапити до України. З цих 120-130, за останніми підрахунками, після того, як підрозділи почали відходити від Києва, росіяни мали приблизно 70-80 батальйонних тактичних груп. Отже, це значні втрати. Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку", - сказав Раян.

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За його словами, російська армія зазнала величезних втрат з точки зору своєї бойової сили.

"І найголовніше, що у них, здається, немає контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати. Отже, годинник цокає проти армії президента Путіна. Вони втрачають війська і частини. І схоже, що вони не можуть створити нові війська та підрозділи на заміну", - зазначив він.

Бригадний генерал у відставці також проаналізував, чи можливо, на його думку, зараз деблокувати Маріуполь та звільнити Херсон.

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"Бойові дії в Маріуполі та Херсоні важливі з точки зору мети російських військових отримати єдину смугу землі вздовж південного кордону України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Оборона в Маріуполі приголомшлива. Це дивовижне досягнення, що українські військові досі там тримаються. Я не знаю, як довго це ще може продовжуватися. Бо вони майже повністю оточені. Проте ми маємо пам'ятати з історії, що існують приклади, як маленькі групи трималися багато тижнів і місяців", - сказав він.

Раян зазначив, що Херсон також надзвичайно важливий.

"Бо Херсон та Миколаїв є двома "шлюзами" для подальшого просування сухопутних військ Росії до Одеси. Те, що вони досі не під повним контролем російських військових, також є великою заслугою українських бійців, і це блокує реалізацію Путіним його стратегічної мети у південній частині України", - пояснив він.