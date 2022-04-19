Росія вже втратила половину своїх батальйонно-тактичних груп в Україні, - американський генерал Раян
У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку війни.
Про це в інтерв'ю ТСН сказав бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, передає Цензор.НЕТ.
"Із приблизно 160 батальйонних тактичних груп, які Росія мала на початку війни, 120-130 вступили у війну, намагалися потрапити до України. З цих 120-130, за останніми підрахунками, після того, як підрозділи почали відходити від Києва, росіяни мали приблизно 70-80 батальйонних тактичних груп. Отже, це значні втрати. Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку", - сказав Раян.
За його словами, російська армія зазнала величезних втрат з точки зору своєї бойової сили.
"І найголовніше, що у них, здається, немає контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати. Отже, годинник цокає проти армії президента Путіна. Вони втрачають війська і частини. І схоже, що вони не можуть створити нові війська та підрозділи на заміну", - зазначив він.
Бригадний генерал у відставці також проаналізував, чи можливо, на його думку, зараз деблокувати Маріуполь та звільнити Херсон.
"Бойові дії в Маріуполі та Херсоні важливі з точки зору мети російських військових отримати єдину смугу землі вздовж південного кордону України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Оборона в Маріуполі приголомшлива. Це дивовижне досягнення, що українські військові досі там тримаються. Я не знаю, як довго це ще може продовжуватися. Бо вони майже повністю оточені. Проте ми маємо пам'ятати з історії, що існують приклади, як маленькі групи трималися багато тижнів і місяців", - сказав він.
Раян зазначив, що Херсон також надзвичайно важливий.
"Бо Херсон та Миколаїв є двома "шлюзами" для подальшого просування сухопутних військ Росії до Одеси. Те, що вони досі не під повним контролем російських військових, також є великою заслугою українських бійців, і це блокує реалізацію Путіним його стратегічної мети у південній частині України", - пояснив він.
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Для чого ти все в купу змішуєш? Кораблів обмежена кількість. Десь же ті строковики мають служити, якщо їх призвали ще в минулому році. Не викинеш же на сушу?
Там своя специфіка
Там где нужно высокая выучка никаких 18 летних срочников быть не должно
@egorhmelnickiy7
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https://twitter.com/egorhmelnickiy7/status/1516262580964282369 2 ч
*****! Но ведь это реально ******! В наше время "Азов" это что-то фантастическое! Эти парни поставили все с ног на голОву! Русня ********! Их "дИдЫ так Сталинград не обороняли с брестской крепостью!" У пропагандонов нет слов! Они только слюни пускают!
"Азов" самые крутые!
Не забувайте і про них також.
Луганський аеропорт два місяці в абсолютній облозі тримався.
Після збитого ІЛу туди навіть повітрям не можливо було щось дати на підтримку, не кажучи вже за ротацію.
На початку вторгнення у них було близько 8000 одиниць бронетехніки.
Майже половина з них вже на кілборді Генштабу.
Ну і відповідно зараз в Україні 76 кацапських бтг. На більше в них просто немає робочих коробок.
@dmitriypaut
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11 год
Ну при чём тут Зеленскай?
❗️ Нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс просить Івано-Франківського мера не квапитися з "дерусифікацією" вулиць
він особисто втратив все, через що й продовжує війну.
він мав показати козломордим пермоги і всрався.
признати поразку для нього кінець
радянської зброї в нього море
тому: в решті, решт
або його грохнут свої
або він застосує ядерну зброю
судячи по тому, як знову розцвіли соловйови-скабєєви
***** поразки не визнає
Справа у тім, що виконавці у ланцюгу приведення такого наказу навряд чи вважатимуть що вони також втратили усе. Якби там не було, але ті, хто безпосередньо відповідає за пуск, мають якусь освіту і знання про наслідки таких дій.
До речи виглядає у Захода перший шок минувся.