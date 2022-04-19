УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7577 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
25 836 17

Воює проти своєї ж країни! Українські розвідники оприлюднили дані зрадника, що командує загоном ворога

зрада

ГУР МО України здобуло дані на зрадника, який бере участь у відкритій збройній агресії РФ проти нашої країни, колишній військовослужбовець ВВ МВС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники.

Мова йде про Гарьковенка Валерія Вікторовича, командира 25 окремого загону спеціального призначення "МЕРКУРІЙ" (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії РФ, полковника.

За даними ГУР МО Гарьковенко:

  • Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ "СХІД".
  • У період із лютого по квітень 2022 р. посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Відомо, що до 2014 року Гарьковенко проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь). Після окупації АР Крим росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.

Дані на " ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича ", а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній оприлюднені за посиланням.

 "Шановний" Валерію Вікторовичу, наше Управління вже пропрацьовує варіанти щодо покарання Вас: або доставка до суду, або знищення на місці. До зустрічі!", - застерігають зрадника розвідники.

Також читайте: Ворог поновив повітряну розвідку на Одещині, - ОВА

МВС (3501) розвідка (3862) державна зрада (1686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
Вариант с уничтожением на месте мне нравится больше...
показати весь коментар
19.04.2022 09:28
+19
ой...Чи один такий зрадник..Живуть тут на українській землі ,жруть хліб з салом і люто ненавидять все українське.Особливо в великих містах..Думаєте їх нема в Одессі.чи Миколаєві? Чи в Львові? просто тихенько сидять..позабирали свої дупи ,подальше від фронту і тихенько сидять...Закінчиться війна,і знову рила їх повилазять.
показати весь коментар
19.04.2022 09:39
+12
Вот вам и разница, кто не знал - чем отличается Украинец от хохла!
Это ХОХОЛ...
показати весь коментар
19.04.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вариант с уничтожением на месте мне нравится больше...
показати весь коментар
19.04.2022 09:28 Відповісти
И непременно на видео. В крайнем случае фотосессией с тушкой на последнем фото.
показати весь коментар
19.04.2022 09:30 Відповісти
Еще бы не плохо, что б Европа передала нам дочек *****, если, конечно они еще не на параше. Можно было б прикрываться ими под Мариуполем как живым щитом. Или просто ради забавы отрезать по пальцу в день, пытать, отправлять почтой эти пальцы, ну а видео выкладывать на ютуб.
показати весь коментар
19.04.2022 09:38 Відповісти
Ойййц, не треба таких звірств, українці ж не кацапи!
Простіше треба, простіше!
Нема людини - нема проблеми!...))...
показати весь коментар
19.04.2022 09:51 Відповісти
Экий ты неоднозначный
показати весь коментар
19.04.2022 10:08 Відповісти
Знищити. Але повільно. Не шкодуючи часу і з натхненням.
показати весь коментар
19.04.2022 09:36 Відповісти
Вот вам и разница, кто не знал - чем отличается Украинец от хохла!
Это ХОХОЛ...
показати весь коментар
19.04.2022 09:35 Відповісти
Так воно и було- хохол -це зрадник а- украінці смиливи видчайдухи і це Боги Війни як казав один чеченский командир Джохар Дудаев!!
показати весь коментар
19.04.2022 09:44 Відповісти
Мені здається, що це - спотворений варіант прізвища Горковенко.
Москальня ж все переінакшує.
показати весь коментар
19.04.2022 09:35 Відповісти
Тварина кончена найде в Україні кінець свого паскудного життя...
показати весь коментар
19.04.2022 09:38 Відповісти
ой...Чи один такий зрадник..Живуть тут на українській землі ,жруть хліб з салом і люто ненавидять все українське.Особливо в великих містах..Думаєте їх нема в Одессі.чи Миколаєві? Чи в Львові? просто тихенько сидять..позабирали свої дупи ,подальше від фронту і тихенько сидять...Закінчиться війна,і знову рила їх повилазять.
показати весь коментар
19.04.2022 09:39 Відповісти
Менты, это такое, понятно.
А вот то, что мобилизируют граждан Украины с оккупированных территорий - это трагедия. И каждый день продолжения оккупации - это ещё одна чья-то жизнь.
Тем, кто злорадствует по поводу политических предпочтений - отделитесь в отдельное государство и проповедуйте своё божество у себя дома. Все, кто жили в Украине - заслуживают жить в ней и дальше, а то есть куча псевдопатриотов, которые рвали майки за Петю и уже рассказывают как здорово, что легко получилось эмигрировать в Европу.
Есть также поклонники Зе, и даже ОПЗЖ (причём, вот это, конкретное скотство).
показати весь коментар
19.04.2022 09:40 Відповісти
Я думаю наш украинский "Мосад" знищить цьго зрадника вже скорше чим настане Пасха!!Слава ЗСУ!!!!
показати весь коментар
19.04.2022 09:42 Відповісти
Аби в нас був свій Мосад, в нас має бути Голда Мейр :"В нас нема ядерної зброї, але, якщо треба ми нею вдаримо".
показати весь коментар
19.04.2022 10:06 Відповісти
Після ідентифікації в не-буття!
Таким суд, то велика честь!
показати весь коментар
19.04.2022 09:48 Відповісти
На фото видно, что его часто п.издили, - нос сломан, уши пришивали... Надо было ещё тогда шлакоблоком прибить и не нужно было бы сейчас снова за ним охотиться
показати весь коментар
19.04.2022 09:58 Відповісти
На откормленного медведчука похож.
показати весь коментар
19.04.2022 11:02 Відповісти
 
 