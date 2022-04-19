Воює проти своєї ж країни! Українські розвідники оприлюднили дані зрадника, що командує загоном ворога
ГУР МО України здобуло дані на зрадника, який бере участь у відкритій збройній агресії РФ проти нашої країни, колишній військовослужбовець ВВ МВС України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники.
Мова йде про Гарьковенка Валерія Вікторовича, командира 25 окремого загону спеціального призначення "МЕРКУРІЙ" (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії РФ, полковника.
За даними ГУР МО Гарьковенко:
- Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ "СХІД".
- У період із лютого по квітень 2022 р. посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.
Відомо, що до 2014 року Гарьковенко проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь). Після окупації АР Крим росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, зрадив військовій присязі та перейшов на бік окупанта.
Дані на " ГАРЬКАВЕНКО Валерия Викторовича ", а саме — біографія, адреса реєстрації й проживання, інформація про сім'ю (сімейний стан, діти, фото жінки та інформація по ній оприлюднені за посиланням.
"Шановний" Валерію Вікторовичу, наше Управління вже пропрацьовує варіанти щодо покарання Вас: або доставка до суду, або знищення на місці. До зустрічі!", - застерігають зрадника розвідники.
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Простіше треба, простіше!
Нема людини - нема проблеми!...))...
Это ХОХОЛ...
Москальня ж все переінакшує.
А вот то, что мобилизируют граждан Украины с оккупированных территорий - это трагедия. И каждый день продолжения оккупации - это ещё одна чья-то жизнь.
Тем, кто злорадствует по поводу политических предпочтений - отделитесь в отдельное государство и проповедуйте своё божество у себя дома. Все, кто жили в Украине - заслуживают жить в ней и дальше, а то есть куча псевдопатриотов, которые рвали майки за Петю и уже рассказывают как здорово, что легко получилось эмигрировать в Европу.
Есть также поклонники Зе, и даже ОПЗЖ (причём, вот это, конкретное скотство).
Таким суд, то велика честь!