Ситуація в регіонах: активізація боїв на Ізюмському напрямку, обстріл Миколаєва системами залпового вогню, найгарячіше у Кремінній та Попасній, - звіти ОВА

У ніч на 19 квітня тривали обстріли Харкова, точилися бої в Луганській та Донецькій областях, Миколаїв обстріляли із РСЗВ, Дніпропетровську область – з "Градів", по всій Херсонській області працювала артилерія.

Про це свідчать дані голів регіонів станом на 8-му ранку вівторка 19 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Харків: всю ніч знову тривоги та обстріли окупантами житлових районів. По області активізувалися бої на Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули.

Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тисячі людей.

Луганщина: найгарячіше у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями.

Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. 18 квітня 4 людини загинули, 9 поранених.

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Донеччина: Обстріли з артилерії та "Градів" Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

За добу 4 загиблих, 5 поранених.

Маріуполь – без змін.

Дніпропетровщина: крім повітряних тривог вночі, обстріли з "Градів" населених пунктів на межі з Херсонщиною. Без постраждалих. На ранок спокійно.

Херсонщина: вибухи та артобстріли на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська ТГ).

Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Миколаївська область: вночі обстріл Миколаєва системами залпового вогню. В результаті – пожежа у житловому будинку.

Велика кількість нездетонованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.

Також були обстріли сіл Лимани, Галициново, Балобанівка.

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Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.