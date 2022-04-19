19 квітня будуть організовані спроби евакуювати жителів Луганщини попри відмову у "режимі тиші" з боку окупантів, - Гайдай
19 квітня, як і щодня, будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"19 квітня людей евакуюватимемо, однак у "режимі тиші" росіяни нам відмовили. Виїжджайте – жителі Кремінної не встигли і тепер в заручниках. Як і щодня, будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади...
Окупанти не припиняють блокування та обстріли маршрутів, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Втім, ми не можемо залишити жителів Луганщини напризволяще. В евакуації нам допоможуть сьогодні волонтери, поліція доставлятиме до автобусів літніх та маломобільних, а також людей із укриттів. Тому, коли побачите патрульних, не зволікайте – це шанс врятуватися. Із кожним днем таких можливостей меншає", - написав Гайдай.
Також голова ОВА назвав місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
Лисичанськ:
центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15
Привілля:
центральна площа;
Сєвєродонецьк:
міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
Рубіжне:
Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.
Гірське:
Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
Попасна
вул. Щербакова, 1а
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