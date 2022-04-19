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19 квітня будуть організовані спроби евакуювати жителів Луганщини попри відмову у "режимі тиші" з боку окупантів, - Гайдай

луганщина,евакуація

19 квітня, як і щодня, будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"19 квітня людей евакуюватимемо, однак у "режимі тиші" росіяни нам відмовили. Виїжджайте – жителі Кремінної не встигли і тепер в заручниках. Як і щодня, будуть організовані спроби врятувати людей із Рубіжного, Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади...

Окупанти не припиняють блокування та обстріли маршрутів, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Втім, ми не можемо залишити жителів Луганщини напризволяще. В евакуації нам допоможуть сьогодні волонтери, поліція доставлятиме до автобусів літніх та маломобільних, а також людей із укриттів. Тому, коли побачите патрульних, не зволікайте – це шанс врятуватися. Із кожним днем таких можливостей меншає", - написав Гайдай.

Також дивіться: Минулої доби окупанти частково пошкодили або зруйнували 12 багатоквартирних будинків на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

Також голова ОВА назвав місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:
центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:
центральна площа;

Сєвєродонецьк:
міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:
Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:
Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна
вул. Щербакова, 1а

Також читайте: Війська РФ намагалися прорватися у Попасній та Рубіжному, успіху не мали, додому їдуть в пакетах, - Гайдай

Автор: 

евакуація (2312) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Верещук,ти або притворяєшся,або писок свії закрий.Якщо не було договорьоннсті про гуманітрні коридори,то ***** ти ******,що будуть будуть спроби все одно евакуції.Це,що наводка для рашистів,щоб вони тепер полювали за колонами евакуйованих цивільного населення.Курва кінчена.Та коли ви вже навчитесь робити все тихо і мовчки.
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19.04.2022 09:44 Відповісти
Гайдай
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19.04.2022 10:42 Відповісти
вчера не было, сегодня не будет. цель орков понятна. вот только анонсировать зачем то, что не реально в принципе? там такие замесы сейчас, что легковая не проскочит, не говоря об автобусах.
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19.04.2022 09:53 Відповісти
 
 