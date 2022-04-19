Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,8 тис. осіб, 169 літаків, 150 гелікоптерів, 802 танки і 2 063 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20800 осіб ліквідовано,

танків - 802 од,

бойових броньованих машин - 2063 од,

артилерійських систем - 386 од,

РСЗВ - 132 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків - 169 од,

гелікоптерів / helicopters – 150 од,

автомобільної техніки - 1495 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.