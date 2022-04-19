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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,8 тис. осіб, 169 літаків, 150 гелікоптерів, 802 танки і 2 063 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 20800 осіб ліквідовано,

танків - 802 од,

бойових броньованих машин  - 2063 од,

артилерійських систем  - 386 од,

РСЗВ  - 132 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків - 169 од,

гелікоптерів / helicopters – 150 од,

автомобільної техніки - 1495 од,

кораблі /катери  - 8 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158.

Спеціальна техніка  - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,8 тис. осіб, 169 літаків, 150 гелікоптерів, 802 танки і 2 063 броньованих машини 01

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) знищення (7243) техніка (1826) втрати (4399)


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Топ коментарі
+24
Схоже насту не вдався
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19.04.2022 09:55
+11
Є 800!
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19.04.2022 09:52
+11
Чомусь мовчить ***** що знищують його ватольоти. Як Ердоган збив один, так верещав на увесь світ, а тут як заціпило.
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19.04.2022 10:14
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Є 800!
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19.04.2022 09:52 Відповісти
скоро попруть Т-62
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19.04.2022 09:54 Відповісти
з Лаосу та В'єтнаму можуть і Т-55
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19.04.2022 10:02 Відповісти
Лаос уже передал раше 30 ед.Т-34,на целый батальон хватает.Там можно еще и с пьедесталов кой- чего поснимать..Надо тевтонам расщедриться и выделить ВСУ для них.. Pak40..
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19.04.2022 13:51 Відповісти
Говорят, что и в Т-18, с шестерёнок ржавчину снимают!
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19.04.2022 10:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1516328010198171653 https://mobile.twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1516328010198171653


🤔
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19.04.2022 13:52 Відповісти
До 9 травня має бути 1000!
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19.04.2022 15:38 Відповісти
Схоже насту не вдався
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19.04.2022 09:55 Відповісти
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19.04.2022 12:43 Відповісти
Я б розділив по національності, вже є багато данних...може рашостані більше заістерив у воєнкоматах? Хоча хз
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19.04.2022 15:10 Відповісти
Как-то неожиданно закрался 8ой кораблик
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19.04.2022 09:59 Відповісти
та це якраз той самий затоплений крейсер-флагман-мокша.
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19.04.2022 10:06 Відповісти
Ну что *****, отсосал українську цюцюрку? Тебе мало? Понравилось и ещё хочешь?
*****, а ты случаем не болен русофобией, что так тщательно свинособак уничтожаешь? Не стесняйся, на кацапстане все русофобы, друг друга боятся до истерики! =)
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19.04.2022 10:05 Відповісти
да він взагалі, мабуть, американський агент, засланий ворогами, щоб розвалити расєюшку і щоб китайці по-дєшовкє там скупили все, що залишиться.
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19.04.2022 11:05 Відповісти
Чомусь мовчить ***** що знищують його ватольоти. Як Ердоган збив один, так верещав на увесь світ, а тут як заціпило.
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19.04.2022 10:14 Відповісти
Так "всьо ідьот по плану"...
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19.04.2022 10:48 Відповісти
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19.04.2022 17:14 Відповісти
Ой, як прекрасно, як чудово. які наші ЗСУ молодці!
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19.04.2022 11:06 Відповісти
не вистачає: ху@ло -1кусок
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19.04.2022 13:41 Відповісти
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19.04.2022 17:45 Відповісти
 
 