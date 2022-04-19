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В Україні продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. За добу їх виявлено 1592 , - ДСНС

дснс

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 194 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 592 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 511,71 га.

Про це повідомлють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 тис. 795 разів, Миколаївщині – 1 тис. 102, Київщині - 988, Донеччині – 304, Сумщині – 304.Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 68 тис. 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 938 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 11 тис. 640 га.

"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону- 101", - нагадують рятувальники.

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ДСНС (5110) розмінування (989)


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19.04.2022 10:01 Відповісти
Московити пуляють некондиційними ************.
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19.04.2022 10:07 Відповісти
 
 