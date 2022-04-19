Головний прорахунок Путіна - нова українська армія, яку ми збудували, - Порошенко
План Путіна захопити Україну за три дні не вдався через те, що українська армія зразка 14-го року і українська армія зразка 22-го року – це дві різні армії.
Про це в ексклюзивному інтерв´ю на телеканалі "Прямий" сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Прорахувався Путін тому, що це абсолютно унікальна і нова армія. Армія, яку Україна збудувала за вісім років. Уявіть собі, що в 2014 році не знали, що таке натівські стандарти. За законом вхід до приміщення Генерального штабу МО офіцеру з країн – членів НАТО був заборонений законом. Українським військовим зразка 2013 року казали: "у вас половина корупціонерів, половина агентів ФСБ, і тому з вами ніхто не буде працювати", – нагадав Порошенко.
"Слова "Джевелін", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" і величезна кількість інших зразків озброєння, "Стугна", "Корсар" – вночі розбуди, і ми це знаємо. Я хочу наголосити, що в 2014 році нічого цього не було. Були один чи два дослідницькі зразки одного чи двух продуктів – і армія не мала всього цього", – говорить він.
"На сьогоднішній день армія озброєна, армія нагодована, армія, в тому числі величезними зусиллями волонтерів, одягнута і захищена – це кардинально змінила хід війни і є причиною того, що Путін прорахувався", – констатує Порошенко.
"А ще причиною є єдність українського суспільства", – переконаний Порошенко.
"Я схиляю голову перед мужністю українських захисників, перед рішучістю і самовідданістю українських добровольців, волонтерів, рятівників, поліціянтів, співробітників спецслужб і врешті-решт українського народу, який продемонстрував ці дива. Я думаю, що ми здивували світ, ми здивували Путіна. І ми точно не здивували себе, бо ми знали – хто ми є", – переконаний Петро Порошенко.
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ua belge Реєстрація: 29.11.2014
ua Mihail Mihaylov Реєстрація: 01.08.2014
а до падаляковських радо підключаються ольгінські "німці", мобілізовані на Цензор у перші дні торгнення:
de Shanna Castellanos 84782519 Реєстрація: 25.02.2022
Хоча б швидше проходило два роки та вибрати Президентом проукраїнського політика, а не какую разніцу!
І що вас так розсмішило, Іловайськ, влаштований бабломойським, чи Дебальцево, влаштоване уйлом?
Його відміність з Зе - при Пороху війна б не почалась, бо він би інадалі робив ЗСУ сильнішими і при цьому ще умудрявся би асфальтувати всю Україну.
Просто может не так безграмотно спланировали оборону,как при Квартальнике
Почему неправда? А потому что путлеренок трусливая крыса. Крыса которая нападает только тогда, когда на 146% уверен в успехе. И он три года ждал, пока бубочка доразвалит армию, доразвалит управление государством и вот тогда поехали. И таки дождался. С Порохом бы такой вариант не проходил бы на те же 146%. Укомплектованная Армия насыщенная ракетами (а украинцы ракетоделы мирового уровня) это не то, с чем можно не считаться и рассчитывать за несколько дней захватить Киев и сменить власть. А для широкомасштабного наступления фронтом, нужна миллионная армия, которой у путлера не было и нет.
Так шо... того что случилось, не было бы, если бы ополоумевший от зомбоящика нарид, не решил "поржать". Получилось не смешно.
Не все. Один точно живой. Сейчас под Николаевом даёт п**ды оркам. А вот Лысенко,друг, в том бою погиб 3го марта.
маєм замість шашличків - звідусіль війна
В ефірі болгарського телеканалу NOVA звернувся до тих європейців, які досі перебувають під впливом російської пропаганди та закликав не довіряти їй.
Довіряти російському диктатору - це одна з найбільших помилок у житті. Тому припиніть дивитися російське телебачення. Хай краще вони дивляться ваші канали. Це точно буде краще.
У нас, в Україні, зараз присутні сотні журналістів з усього світу, які надають обʼєктивну інформацію на підставі того, що вони бачать не нашими, а власними очима. І всі вони кажуть одне й те саме, що путін є агресором. Що путін є злочинцем.