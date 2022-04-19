Головний прорахунок Путіна - нова українська армія, яку ми збудували, - Порошенко

План Путіна захопити Україну за три дні не вдався через те, що українська армія зразка 14-го року і українська армія зразка 22-го року – це дві різні армії.

Про це в ексклюзивному інтерв´ю на телеканалі "Прямий" сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Прорахувався Путін тому, що це абсолютно унікальна і нова армія. Армія, яку Україна збудувала за вісім років. Уявіть собі, що в 2014 році не знали, що таке натівські стандарти. За законом вхід до приміщення Генерального штабу МО офіцеру з країн – членів НАТО був заборонений законом. Українським військовим зразка 2013 року казали: "у вас половина корупціонерів, половина агентів ФСБ, і тому з вами ніхто не буде працювати", – нагадав Порошенко.

"Слова "Джевелін", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" і величезна кількість інших зразків озброєння, "Стугна", "Корсар" – вночі розбуди, і ми це знаємо. Я хочу наголосити, що в 2014 році нічого цього не було. Були один чи два дослідницькі зразки одного чи двух продуктів – і армія не мала всього цього", – говорить він.

"На сьогоднішній день армія озброєна, армія нагодована, армія, в тому числі величезними зусиллями волонтерів, одягнута і захищена – це кардинально змінила хід війни і є причиною того, що Путін прорахувався", – констатує Порошенко.

"А ще причиною є єдність українського суспільства", – переконаний Порошенко.

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"Я схиляю голову перед мужністю українських захисників, перед рішучістю і самовідданістю українських добровольців, волонтерів, рятівників, поліціянтів, співробітників спецслужб і врешті-решт українського народу, який продемонстрував ці дива. Я думаю, що ми здивували світ, ми здивували Путіна. І ми точно не здивували себе, бо ми знали – хто ми є", – переконаний Петро Порошенко.