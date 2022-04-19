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Новини Війна
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Головний прорахунок Путіна - нова українська армія, яку ми збудували, - Порошенко

порошенко

План Путіна захопити Україну за три дні не вдався через те, що українська армія зразка 14-го року і українська армія зразка 22-го року – це дві різні армії.

Про це в ексклюзивному інтерв´ю на телеканалі "Прямий" сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Прорахувався Путін тому, що це абсолютно унікальна і нова армія. Армія, яку Україна збудувала за вісім років. Уявіть собі, що в 2014 році не знали, що таке натівські стандарти. За законом вхід до приміщення Генерального штабу МО офіцеру з країн – членів НАТО був заборонений законом. Українським військовим зразка 2013 року казали: "у вас половина корупціонерів, половина агентів ФСБ, і тому з вами ніхто не буде працювати", – нагадав Порошенко.

"Слова "Джевелін", "Байрактар", "Верба", "Вільха", "Нептун" і величезна кількість інших зразків озброєння, "Стугна", "Корсар" – вночі розбуди, і ми це знаємо. Я хочу наголосити, що в 2014 році нічого цього не було. Були один чи два дослідницькі зразки одного чи двух продуктів – і армія не мала всього цього", – говорить він.

"На сьогоднішній день армія озброєна, армія нагодована, армія, в тому числі величезними зусиллями волонтерів, одягнута і захищена – це кардинально змінила хід війни і є причиною того, що Путін прорахувався", – констатує Порошенко.

"А ще причиною є єдність українського суспільства", – переконаний Порошенко.

Також читайте: Війна показала, наскільки важливим було те, що ми зробили з 14-го року, - Порошенко

"Я схиляю голову перед мужністю українських захисників, перед рішучістю і самовідданістю українських добровольців, волонтерів, рятівників, поліціянтів, співробітників спецслужб і врешті-решт українського народу, який продемонстрував ці дива. Я думаю, що ми здивували світ, ми здивували Путіна. І ми точно не здивували себе, бо ми знали – хто ми є", – переконаний Петро Порошенко.

Автор: 

армія рф (17388) Порошенко Петро (15174) путін володимир (23821) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+64
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19.04.2022 10:20
+62
Дякую,Гетьмане
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19.04.2022 10:22
+60
Шукай зброю під асфальтом.
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19.04.2022 10:27
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Щось забагато хрестиків вище. Напевне був черговий набіг подоляцьких дебілів.
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19.04.2022 10:52 Відповісти
Вони ще й падлючі атеїсти
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19.04.2022 10:56 Відповісти
та ні, не тільки. Були ще й "вєтєрани" Цензора, контужені кацапською пропагандою ще з 14 року:
ua belge Реєстрація: 29.11.2014
ua Mihail Mihaylov Реєстрація: 01.08.2014
а до падаляковських радо підключаються ольгінські "німці", мобілізовані на Цензор у перші дні торгнення:
de Shanna Castellanos 84782519 Реєстрація: 25.02.2022
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19.04.2022 11:29 Відповісти
Это ты про своего *****?
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19.04.2022 11:00 Відповісти
Весна, загострення?
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19.04.2022 11:01 Відповісти
З бутилки зліз?
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19.04.2022 11:02 Відповісти
Лахта накати бояри.
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19.04.2022 11:05 Відповісти
Браво Порошенко!!
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19.04.2022 10:53 Відповісти
Петру Олексійовичу хвала!
Хоча б швидше проходило два роки та вибрати Президентом проукраїнського політика, а не какую разніцу!
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19.04.2022 10:56 Відповісти
Лахта це єдиний президент України якого боїться твій ліліпутін і недарма.
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19.04.2022 11:03 Відповісти
Що з розслідуваннями 200% бенЯдіктової? Чим закінчилися?
І що вас так розсмішило, Іловайськ, влаштований бабломойським, чи Дебальцево, влаштоване уйлом?
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19.04.2022 11:04 Відповісти
Порох молодець.
Його відміність з Зе - при Пороху війна б не почалась, бо він би інадалі робив ЗСУ сильнішими і при цьому ще умудрявся би асфальтувати всю Україну.
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19.04.2022 11:01 Відповісти
Война была б по любому,тут больше геополитика замешана.
Просто может не так безграмотно спланировали оборону,как при Квартальнике
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19.04.2022 11:14 Відповісти
Ты повторяешься. А значит, это неправда.
Почему неправда? А потому что путлеренок трусливая крыса. Крыса которая нападает только тогда, когда на 146% уверен в успехе. И он три года ждал, пока бубочка доразвалит армию, доразвалит управление государством и вот тогда поехали. И таки дождался. С Порохом бы такой вариант не проходил бы на те же 146%. Укомплектованная Армия насыщенная ракетами (а украинцы ракетоделы мирового уровня) это не то, с чем можно не считаться и рассчитывать за несколько дней захватить Киев и сменить власть. А для широкомасштабного наступления фронтом, нужна миллионная армия, которой у путлера не было и нет.
Так шо... того что случилось, не было бы, если бы ополоумевший от зомбоящика нарид, не решил "поржать". Получилось не смешно.
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19.04.2022 12:18 Відповісти
На 5-му каналі прямо зараз повтор вчорашнього в'ю Пороха телеканалу Прямий
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19.04.2022 11:02 Відповісти
Що ? Пригорає?
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19.04.2022 11:06 Відповісти
не спеши, скоро "проклятый" Минск, Иловайск и Дебальцево будут сравнивать с видосиками, десятками тысяч погибших и разрушенными городами. ты девочка что выбираешь?
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19.04.2022 11:15 Відповісти
Поговорите с херсонцами, они расскажут вам как сдавали их город, как 50 человек с теробороны , которым не дали оружия , встретили оккупантов с коктейлями молотова и полегли все. Как 24-го февраля тысячи молодых людей пошли в военкомат, а он оказался закрытым. Как 24-го февраля все военные покинули город по команде с верху. Как оккупанты на руках имели списки всех АТОшников и СБУшников и Теробороны.. Как перед войной разминировали крымский перешеек и мосты.
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19.04.2022 11:16 Відповісти
чтоби победить москальских вошей, сперва нужно удавить украинских гнид
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19.04.2022 12:00 Відповісти
"встретили оккупантов с коктейлями молотова и полегли все"

Не все. Один точно живой. Сейчас под Николаевом даёт п**ды оркам. А вот Лысенко,друг, в том бою погиб 3го марта.
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19.04.2022 13:21 Відповісти
ну и сколько твой зеленый жабенёнок "добра" для армии сделал? урезал финансирование, ухудшил питание, свернул ракетные программы - ты об этом "добре" пишешь?
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19.04.2022 11:52 Відповісти
Брись щеня ватне , чи зелене
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19.04.2022 13:51 Відповісти
Просчет просчетом, но есть и достижение - свои люди при власти в Украине.
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19.04.2022 11:10 Відповісти
Кикаем ботоферму,не стесняемся
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19.04.2022 11:14 Відповісти
кікай і (попереду, подивися) - це зебіл; він, щоправда, боїться бути захрещеним, тому відвертої брехні ще не насрав. Але вилізе з подляковою методичкою обов'язково
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19.04.2022 11:21 Відповісти
ты сегодня в одиночестве)))) остальные уже на шашлыках?
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19.04.2022 11:16 Відповісти
Тот кто голосовал за клоуна во время войны будет отвечать по Судьбе, так как на них тоже есть доля вины за всех погибших.
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19.04.2022 11:23 Відповісти
Чомусь про аптилерійські катери забув сказати. Щось не чути про те, якою гарною зброєю вони виявились дуже вчасно. І про не створену ракету "Грім" чи іншу, котра могла стати вагомим стримуючим фактором і на яку так і не знайшлось коштів у будь-якої влади, зате на супердорогий асфальт - необмежено. Але добре, що хоча би Коростильову трохи грошей дали й на тому спасибі.
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19.04.2022 11:20 Відповісти
вова, просто сиди на бутылке молча! час завжди той!
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19.04.2022 11:54 Відповісти
Это ты про Абдристовича?
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19.04.2022 12:26 Відповісти
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19.04.2022 11:30 Відповісти
Ботоферма имени Зеленского по кусу корабля идет
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19.04.2022 11:45 Відповісти
проміняли гетьмана на шматок лайна ...
маєм замість шашличків - звідусіль війна
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19.04.2022 11:49 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3238 Петро Порошенко *

В ефірі болгарського телеканалу NOVA звернувся до тих європейців, які досі перебувають під впливом російської пропаганди та закликав не довіряти їй.
Довіряти російському диктатору - це одна з найбільших помилок у житті. Тому припиніть дивитися російське телебачення. Хай краще вони дивляться ваші канали. Це точно буде краще.
У нас, в Україні, зараз присутні сотні журналістів з усього світу, які надають обʼєктивну інформацію на підставі того, що вони бачать не нашими, а власними очима. І всі вони кажуть одне й те саме, що путін є агресором. Що путін є злочинцем.
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19.04.2022 12:13 Відповісти
ні, просто на щастя, останнім часомна цензорі більшість мрдерів - проукраїнські і чесні, і тому вони вичищають всю брехню з сайту. І хто вам доктор, що ви, зебіли - брехнею серете?
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19.04.2022 12:56 Відповісти
Під час війни чомусь почали зустрічатись багато людей, які мантрою повторюють одну і туж фразу: "Зе - справжній президент, бореться. А був би зараз Порох - уже здав би країну к хєрам." Що це за нах? Звідки їх набралось стільки?
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19.04.2022 16:22 Відповісти
Вони збудували… не збудували, а зруйнували Ганьба порошку і бутусову, який його прославляє.
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19.04.2022 18:10 Відповісти
Ганьба таким полезным идиоткам и неблагодарным свиньям, как ты,леночка!
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20.04.2022 00:17 Відповісти
Всі неугодні коментарі видаляють, цензура... Ганьба модераторам
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22.04.2022 21:44 Відповісти
Я хоч і не за Пороха, але вважав сайт цензора авторитетним, але тепер бачу, що будь які дебати не вітаються, повинна бути тільки лайка на Зеленського і оди Порошенку
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22.04.2022 21:48 Відповісти
ДАЙ МИЛЛИАРД !?)
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31.08.2022 20:37 Відповісти
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