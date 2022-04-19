Заборонені боєприпаси, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення, - ДБР розслідує злочини росіян в Ірпені. ФОТОрепортаж
Слідчі Державного бюро розслідувань оглянули на Київщині близько 700 гектарів площі міста, а це понад 10 тисяч будинків та будівель. Переважно це житлові райони, де було обмаль інфраструктурних об’єктів, а лише школи, лікарні, дитячі садочки.
Про це повідомив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, інформує Цензор.НЕТ
"Жоден злочин не залишиться безкарним. Сьогодні ніхто у світі, крім самих винуватців трагедії, не сумнівається у тому, що людожерські вчинки в Ірпені, Бучі та в інших містах України вчинили саме російські військові. Але крім політичного, морального осуду має бути і жорстока юридична оцінка", - зазначив очільник ДБР.
Зазначається, що у ході слідчих дій були встановлені неспростовні докази злочинів проти людяності представників збройних сил РФ на території міста Ірпінь. Зокрема, це використання заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, необґрунтована жорстокість, масове винищення населення. Також в ході слідчих дій була виявлена велика кількість російської зброї та боєприпасів, військова амуніція, документи та інші ознаки приналежності.
З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян. Задокументовано використання у житлових кварталах проти мирних мешканців:
- протипіхотних мін, танкових снарядів та РСЗВ Град запальної дії;
- аеробалістичної ракети "Іскандер-М";
- артилерійських шрапнельних снарядів, споряджених стріловидними вражаючими елементами та іншої забороненої зброї.
Усі ці факти належним чином задокументовані та зафіксовані. Повідомляється, що ДБР продовжить свою роботу щодо документування злочинів. Слідча група Бюро вирушила до Сумської області, де спільно із представниками Нацполіції продовжить фіксацію злочинів у населених пунктах області.
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Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
Вон гиркин, безлер, аксенов и няша - уже наказаны?