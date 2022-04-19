УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6738 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
24 257 40

Літак з висланими дипломатами РФ пролетів 15 тисяч кілометрів через закрите небо над ЄС. КАРТА

літак

Літак, який відправили з Москви, щоб забрати висланих російських дипломатів з Греції та Іспанії, був змушений летіти в обліт значно довшим шляхом через заборону польотів над територією країн ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у той час, як Іспанія та Греція зробили одноразовий виняток для входу літака в їхній повітряний простір, аби росіяни могли забрати своїх дипломатів, інші країни для цього рейсу подібних винятків не робили.

"Загальна довжина польоту становила 15 163 км, що лише трохи менше, ніж найдовший у світі рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших банків і фінустанов Росії

Під час польоту Москва-Мадрид літак мав залишатися в міжнародному авіапросторі, що більш ніж удвічі збільшувало відстань між пунктами, літаку довелося робити велике коло.

Вилітаючи з Мадрида до Афін, російський літак оминув Північну Африку та узбережжя Середземного моря, уникаючи повітряного простору Мальти та Італії. Після перетину простору Лівії і направляючись до Єгипту рейс повернув на північ для підходу до Афін.

Політ росіян з Афін проходив переважно через дружній повітряний простір, зокрема через Туреччину, яка дозволяє російським літакам використовувати свій авіапростір. Після виходу з нього політ росіян продовжився на схід, уникаючи зони російського повітряного простору поблизу України, закритої для більшості польотів з початку вторгнення Росії 24 лютого.

Літак з висланими дипломатами РФ пролетів 15 тисяч кілометрів через закрите небо над ЄС 01

Як пише Flightradar24, оскільки інші країни заявили, що російські дипломати також будуть або можуть бути вислані, тому, ймовірно, подібні обльоти літаків РФ відбуватимуться неодноразово.

Автор: 

дипломатія (711) росія (65191) санкції (11831) авіасполучення (3071)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
*долгий путь на родину* Як же вони смакували повернення в родну обісрану гавань, тепер будуть мести парки та автостоянки в мацкві і підербурзі
показати весь коментар
19.04.2022 10:46
+41
Напоследок экскурсия над местами где их больше никогда не будет
показати весь коментар
19.04.2022 10:48
+33
Мальчики водочку им подавали??? Ведь на свою Уродину летят
показати весь коментар
19.04.2022 10:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*долгий путь на родину* Як же вони смакували повернення в родну обісрану гавань, тепер будуть мести парки та автостоянки в мацкві і підербурзі
показати весь коментар
19.04.2022 10:46 Відповісти
Турки дуже сильно псують санкції. Інакше прийшлось би летіти через Сирію та Египет.
показати весь коментар
19.04.2022 19:54 Відповісти
Напоследок экскурсия над местами где их больше никогда не будет
показати весь коментар
19.04.2022 10:48 Відповісти
Мальчики водочку им подавали??? Ведь на свою Уродину летят
показати весь коментар
19.04.2022 10:50 Відповісти
Жаль, що паливо по дорозі не закінчилось!
показати весь коментар
19.04.2022 10:50 Відповісти
та в них ща палива хоч залийся...
показати весь коментар
19.04.2022 12:29 Відповісти
Дорога на йух - вона така... 😁 Довга і сповнена неймовірних пригод і екстремальних відчуттів! Основні відчуття очікують вже на місці. Пригоди, підозрюю теж. 😊
показати весь коментар
19.04.2022 10:51 Відповісти
А этот самолёт не в лизинге? Может его нужно отобрать и отправить дипломатов пешком?
показати весь коментар
19.04.2022 10:52 Відповісти
Швидше за все - авіазагін "Росія" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB

показати весь коментар
19.04.2022 11:11 Відповісти
Да они, пока будут идти, всю Европу загадят! 💩
показати весь коментар
19.04.2022 12:12 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
19.04.2022 10:53 Відповісти
Знакомая семья - мать с двумя маленькими дочерями, бежавшие из Киева когда его ещё бомбили "кинжалами" - добиралась в Германию два дня, четырьмя поездами. Из Львова в Пшемысль поезд вместо двух часов шёл восемь, окна были закрыты. Подхватили и грипп, и кошмарную дизентерию. И им, понятное дело, очень повезло...

Давайте же пожалеем бедненьких русских дипломатиков, которым пришлось вынести столь непереносимые страдания во время непредвиденно долгого перелёта на убогом самолёте класса люкс!
показати весь коментар
19.04.2022 10:53 Відповісти
Это разные вещи. Наши люди терпят это все из за кацапов. А кацапы из за себя, Путина и таких как сами соплеменников
показати весь коментар
19.04.2022 11:18 Відповісти
Теперь можно на стекле своего автомобиля спокойно нарисовать современный фашистский знак и им за это ничего не будет.
показати весь коментар
19.04.2022 10:53 Відповісти
можно даже на самолете наклеить " На Берлин", но из за санкций его все равно не впустят в Европу... как впрочем и корабли.
показати весь коментар
19.04.2022 13:32 Відповісти
Ну реально ж соромно бути росіянином. Всі від тебе як від прокаженого шарахаються. Тебе підтримують тільки в Китаї, КНДР, Еритреї і Кубі

Чому ж вони так прив'язані до своєї недокраїни? Оце загадка реально.
показати весь коментар
19.04.2022 10:55 Відповісти
Жаль що не розбився, тоб до чуркена в гості попали
показати весь коментар
19.04.2022 10:56 Відповісти
Уявляю, як вони раділи, мабуть, дуже скучили за "родиной"!
показати весь коментар
19.04.2022 10:58 Відповісти
"нормальные герои всегда идут в обход"
показати весь коментар
19.04.2022 11:00 Відповісти
Турки опять ***** лизнули. Еще и набиваются нам в гаранты безопасности
показати весь коментар
19.04.2022 11:01 Відповісти
Туреччина закрила прохід у Чорне море військовим кораблям *************, а у Середземному морі ще два крейсера типу згорілої "Москви", та кілька фрегатів.
показати весь коментар
19.04.2022 11:42 Відповісти
у рашки ЗАГАЛОМ ще два крейсери класу москва...

один з них -флагман північного флоту...
показати весь коментар
19.04.2022 12:05 Відповісти
а почему не на дрезине, как у старших корейских братов
показати весь коментар
19.04.2022 11:01 Відповісти
світові ізгої.
показати весь коментар
19.04.2022 11:02 Відповісти
Нехай щастить!
показати весь коментар
19.04.2022 11:05 Відповісти
Для бешеной собаки и десять миль не круг.....
показати весь коментар
19.04.2022 11:05 Відповісти
Це називається - видаляти зуби через анальний отвір.
показати весь коментар
19.04.2022 11:14 Відповісти
Виявляється, що дорога на х#й не така вже і близька.
показати весь коментар
19.04.2022 11:27 Відповісти
називається "ехай на**уй"......навсегда)))
показати весь коментар
19.04.2022 11:41 Відповісти
Скоро подземные ходы рыть начнут...
показати весь коментар
19.04.2022 11:50 Відповісти
через північний полюс треба було летіти ...
показати весь коментар
19.04.2022 12:04 Відповісти
Оце кацапи там збухалися.

показати весь коментар
19.04.2022 12:04 Відповісти
"Лятять перелетные птицы..." (с)
показати весь коментар
19.04.2022 12:10 Відповісти
Дивно, а чого ж вони не летіли через ****** сербію?
показати весь коментар
19.04.2022 12:11 Відповісти
До речі, український Крим на карті чомусь відділений кордоном від України.
Це сайт "Флайтрадар" таку хєрню поре? Треба якось розтовкмачити цим дебілам, що Крим - це Україна!

показати весь коментар
19.04.2022 12:22 Відповісти
флайтрадар, таки, прокацаплений - відрізав Крим від України
показати весь коментар
19.04.2022 12:33 Відповісти
https://cdn-i.pr.trt.com.tr/trtrussian/w720/h405/q70/10448126_0-0-1180-665.jpeg
показати весь коментар
19.04.2022 12:34 Відповісти
Як "дєд Мазай" зайців збирав)
показати весь коментар
19.04.2022 12:57 Відповісти
 
 