Літак з висланими дипломатами РФ пролетів 15 тисяч кілометрів через закрите небо над ЄС. КАРТА

Літак, який відправили з Москви, щоб забрати висланих російських дипломатів з Греції та Іспанії, був змушений летіти в обліт значно довшим шляхом через заборону польотів над територією країн ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у той час, як Іспанія та Греція зробили одноразовий виняток для входу літака в їхній повітряний простір, аби росіяни могли забрати своїх дипломатів, інші країни для цього рейсу подібних винятків не робили.

"Загальна довжина польоту становила 15 163 км, що лише трохи менше, ніж найдовший у світі рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком", - йдеться у повідомленні.

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Під час польоту Москва-Мадрид літак мав залишатися в міжнародному авіапросторі, що більш ніж удвічі збільшувало відстань між пунктами, літаку довелося робити велике коло.

Вилітаючи з Мадрида до Афін, російський літак оминув Північну Африку та узбережжя Середземного моря, уникаючи повітряного простору Мальти та Італії. Після перетину простору Лівії і направляючись до Єгипту рейс повернув на північ для підходу до Афін.

Політ росіян з Афін проходив переважно через дружній повітряний простір, зокрема через Туреччину, яка дозволяє російським літакам використовувати свій авіапростір. Після виходу з нього політ росіян продовжився на схід, уникаючи зони російського повітряного простору поблизу України, закритої для більшості польотів з початку вторгнення Росії 24 лютого.

Як пише Flightradar24, оскільки інші країни заявили, що російські дипломати також будуть або можуть бути вислані, тому, ймовірно, подібні обльоти літаків РФ відбуватимуться неодноразово.