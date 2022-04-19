Киргизстан відхилив пропозицію Росії створити біолабораторію на території республіки

Росія запропонувала Киргизстану розглянути можливість будівництва на території КР біологічної лабораторії рівня BSL-3, проте киргизька сторона висловилася проти реалізації проєкту.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на azattyk.org.

За інформацією відомства, проєкт створення біолабораторії обговорювався на засіданні Міжурядової Киргизько-Російської комісії з торгівельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва, яке відбулося 14 квітня в Москві.

Міністерства охорони здоров'я двох країн домовилися продовжити розвиток співробітництва у галузі охорони здоров'я, у тому числі шляхом розширення прямих зв'язків між медичними, науковими та освітніми організаціями. Також, за даними МОЗ країни, сторони вирішили продовжити нарощувати взаємодію з питань спільного вивчення, профілактики та реагування на інфекційні хвороби в рамках російських ініціатив щодо сприяння міжнародному розвитку.

В 2008 році в Киргизстані вже обговорювалася можливість створення біолабораторії третього класу безпеки. Було підписано відповідний двосторонній договір з урядом Канади. Уряд Киргизстану повідомляв, що графік роботи з будівництва біолабораторії затверджено і, більше того, визначено генерального проєктувальника. Під будівництво лабораторії було виділено ділянку на території Ботанічного саду у Бішкеку. Проте ця ініціатива викликала протидію з боку громадськості, через що від проєкту довелося відмовитись.

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Для різних груп лабораторних інфекцій розроблено практичні настанови, в яких описується відповідне обладнання для безпечного зберігання біологічного матеріалу. Ці посібники називають рівнями біологічної безпеки. Існує чотири рівні біобезпеки. Під рівнем BSL-3 мають на увазі приміщення лабораторій, де проводять роботи із збудниками II групи патогенності.