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Киргизстан відхилив пропозицію Росії створити біолабораторію на території республіки

лабораторія

Росія запропонувала Киргизстану розглянути можливість будівництва на території КР біологічної лабораторії рівня BSL-3, проте киргизька сторона висловилася проти реалізації проєкту.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на azattyk.org.

За інформацією відомства, проєкт створення біолабораторії обговорювався на засіданні Міжурядової Киргизько-Російської комісії з торгівельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва, яке відбулося 14 квітня в Москві.

Міністерства охорони здоров'я двох країн домовилися продовжити розвиток співробітництва у галузі охорони здоров'я, у тому числі шляхом розширення прямих зв'язків між медичними, науковими та освітніми організаціями. Також, за даними МОЗ країни, сторони вирішили продовжити нарощувати взаємодію з питань спільного вивчення, профілактики та реагування на інфекційні хвороби в рамках російських ініціатив щодо сприяння міжнародному розвитку.

В 2008 році в Киргизстані вже обговорювалася можливість створення біолабораторії третього класу безпеки. Було підписано відповідний двосторонній договір з урядом Канади. Уряд Киргизстану повідомляв, що графік роботи з будівництва біолабораторії затверджено і, більше того, визначено генерального проєктувальника. Під будівництво лабораторії було виділено ділянку на території Ботанічного саду у Бішкеку. Проте ця ініціатива викликала протидію з боку громадськості, через що від проєкту довелося відмовитись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська пропаганда розповідає про "знищення біолабораторій в Україні", - Центр протидії дезінформації

Для різних груп лабораторних інфекцій розроблено практичні настанови, в яких описується відповідне обладнання для безпечного зберігання біологічного матеріалу. Ці посібники називають рівнями біологічної безпеки. Існує чотири рівні біобезпеки. Під рівнем BSL-3 мають на увазі приміщення лабораторій, де проводять роботи із збудниками II групи патогенності.

Автор: 

дослідження (607) Киргизстан (145) росія (65191) біологічна зброя (28)


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Топ коментарі
+13
Там раком не только болели, там раком жили. А в рашке до сих пор так живут и, кряхтя и попердывая от напряжения, пытаются заставить других жить также.
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19.04.2022 11:19
+10
киргизи відмовились бути піддослідними кролями для русні, гідно поваги, але в них своїх абхазів тувинців буряткі дагів вистачає
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19.04.2022 10:55
+10
Уже почти полтора десятка лет имел несчастье говорить с одним русским "патриотом" - ещё пока не "путриотом", дело было до войны с Грузией. "У меня семья жила в самом загаженном радиацией месте - но ничего, жить можно было. Раком, конечно, болели - но зато самые здоровые выживали, как я! Главное - был ссср, была ымперия! А теперь ымперии нет..."
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19.04.2022 11:05
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киргизи відмовились бути піддослідними кролями для русні, гідно поваги, але в них своїх абхазів тувинців буряткі дагів вистачає
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19.04.2022 10:55 Відповісти
Уже почти полтора десятка лет имел несчастье говорить с одним русским "патриотом" - ещё пока не "путриотом", дело было до войны с Грузией. "У меня семья жила в самом загаженном радиацией месте - но ничего, жить можно было. Раком, конечно, болели - но зато самые здоровые выживали, как я! Главное - был ссср, была ымперия! А теперь ымперии нет..."
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19.04.2022 11:05 Відповісти
Там раком не только болели, там раком жили. А в рашке до сих пор так живут и, кряхтя и попердывая от напряжения, пытаются заставить других жить также.
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19.04.2022 11:19 Відповісти
Ты мне объясняешь? Я вырос в королёве - центре саветской космонавтики. И по совместительству - главному раковому рассаднику в подмосковье. Меня, к счастью, в 20 лет вылечили - но перед этом полгода не могли поставить диагноз.
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19.04.2022 11:33 Відповісти
Если бы я Вам пытался что-то объяснять, то мой пост начинался бы с обращения к Вам. Вы это видите? Я тоже не вижу. Таким образом, мой пост - это уточнение для всех читателей Цензора.
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19.04.2022 11:59 Відповісти
Согласен. Цапаться нет смысла. Есть смысл объяснить запущенность болезни.
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19.04.2022 12:04 Відповісти
В знак примирения держите анекдот (когда обращение может сказать больше, чем сам ответ):

Петька спрашивает Чапаева:
- Василий Иваныч, ты так долго общался с Фурмановым, бойцы говорят, ты и сам теперь евреем стал. Это правда?
- Видите ли, Петр…
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19.04.2022 13:35 Відповісти
Ну правильно! Через рік кацапи "забудуть" що це вони будували і нападуть!
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19.04.2022 11:04 Відповісти
Це та країна, де дуже замало власної території...
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19.04.2022 11:06 Відповісти
А разве в кацапстане не хватает территории для создания на ней этой биолаборатории?
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19.04.2022 11:07 Відповісти
Там все складно. Працювати ж треба, а вони не можуть, вялічіє заважає. От і шукають когось, щоб працювали за них, бідненькі інваліди труда.
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19.04.2022 12:13 Відповісти
Це якась помилка! Біла ораторії будуть американця на українській території. Не переплутайте!
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19.04.2022 11:07 Відповісти
Це якась помилка! Біолабораторії будуть американці в Україні! Не переплутайте!
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19.04.2022 12:18 Відповісти
Так ось з якою метою кацапи долдонять про американські біолабораторії на території України.
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19.04.2022 11:08 Відповісти
Ща погодите, у меня разлом пропагандистского шаблона. Биолаборатории в Кыргызстане строит рф?
Не может быть! Полюбому это НАТО.))
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19.04.2022 11:09 Відповісти
здається, хтось затіває русофобію
мабуть, киргизобандерівці хочуть відкрити в себе біолабораторії НАТО
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19.04.2022 11:10 Відповісти
Як і зазвичай - кацапи звинувачують інших у тому, чим займаються самі. Нація підлих брехунів.
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19.04.2022 11:12 Відповісти
На воре шапка горит
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19.04.2022 11:14 Відповісти
А я завжди знав, що Рашка-пропаганда НЕ БРЕШЕ!
Вона просто у своїх повідомленнях слово "Россія" заміняє на "США" або "Україна" або ще якесь інше.
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19.04.2022 11:22 Відповісти
Запам'ятайте, що говорять рускі нацисти пропагандисти на інших, це означає, що це вони самі такі. Біолабораторії на території Рашки необхідно розбомбити точковими ударами крилатих ракет, провести спеціальну операцію по дебіолабораторизації. Інакше після випущеного ними напередодні "Великого походу" коронавіруса можна очікувати хоч чуму.
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19.04.2022 11:50 Відповісти
Что, у самих негде?
Или жопка рып-рып, шо по ней рано или поздно прилетит шото толковое?
А прилетит обязательно, мрази ублюдошные...
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19.04.2022 11:52 Відповісти
Між іншим, це нетакий вже і секрет, що прямо перед епідемією ковіда погорів вірусологічний інститут під іркуцьком, здається. Чи під владівааастокааам. Ну десь там, на сході. Та й історично як підарашка оголошує що хтось робить біку, це зазвичай означає, що вони самі її зробили. Світ ще дізнається, що ковід це рашка зробила, от побачите.
Та фактично, я впевнений, що світ ще дізнається, що підарашка це спонсор всього паганого, що робилося мінімум останніх 200 років на планеті.
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19.04.2022 12:16 Відповісти
 
 